Türkiye'de 'fast food' araştırması: 'Gençler hamburger, 55 yaş ve üzeri lahmacun yiyor'

Areda Piar'ın bin 100 katılımcıyla gerçekleştirdiği fast food ürünleri yeme alışkanlıklarına ilişkin araştırmanın sonuçları paylaşıldı.

Areda Piar tarafından 28 Haziran - 5 Temmuz 2022 tarihleri arasında bin 100 kişi katılımıyla ‘’Fast Food Ürünleri Yeme Alışkanlığı’’ araştırması gerçekleştirildi.'İlk üç fast food ürünü; hamburger, pizza ve tavuk döner'Türk halkının en çok tercih ettiği ilk üç fast food ürünü; hamburger, pizza ve tavuk döner oldu. Araştırmaya göre gençlerin yüzde 75.2’si hamburger tercih ettiğini belirtirken, 55 yaş ve üzeri grubun yüzde 52.1’i lahmacun dedi.Fast food ürünlerinde başı hamburger çekiyorTüketicilerin fast food ürünlerini tercih ediyor olmalarının en önemli nedenleri arasında hızlı hazırlanması ve sunulması önemli bir yere sahip. Araştırma sonuçlarına göre en çok tercih edilen fast food ürünleri sırasıyla; yüzde 19.1 hamburger, yüzde 7.3 pizza, yüzde 6,8 tavuk döner, yüzde 6.7 lahmacun, yüzde 6.4 et döner, yüzde 6.1 kokoreç, yüzde 5.5 köfte ekmek ve yüzde 4.2 ile pide oldu.'Kadınların fast food için tercih sıralaması hamburger, pizza ve lahmacun'Hamburgerler, lahmacunlar, dürümler, et dönerler, pideler ve pizzalar en çok tercih edilen fast food ürünleri arasında yer alıyor. Araştırmaya göre, fast food tüketen gençlerin yüzde 75.2’si hamburger, yüzde 32.0’si pide, yüzde 30.7’si dürüm derken, 55 yaş ve üzeri grubun yüzde 52.1’i lahmacun, yüzde 27.3’ü et döner, yüzde 21.1’i pizza tercih ettiğini belirtti. Araştırmada kadınların fast food için tercih sıralaması hamburger, pizza ve lahmacun olurken, erkekler hamburger, dürüm ve et döner tüketiyorlar.Areda Piar tarafından 28 Haziran – 5 Temmuz 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen ‘’Fast Food Ürünleri Yeme Alışkanlığı’’ araştırmasına bin 100 kişi katıldı. Tüketici eğilimlerini ele alan araştırma, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile “Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli” kullanılarak gerçekleştirildi.

