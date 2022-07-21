Abdullah Gül: Çok şükür bütün illerimize üniversiteler götürdük, hükümetlerimiz bunları yaptı

"Eğitim en iyi yatırımdır. Bir ülkenin geleceğine yatırım yapmak istiyorsanız, hangi sektör olursa olsun bir kenara bırakın, önce eğitim gelir. Eğitime yapılan yatırım, eğitime verilen öncelik, bir ülkenin geleceğine verilen öncelik demektir. Nitelikli, vasıflı insan yetiştirmek, anaokulundan üniversiteye kadar en önemli yatırım bu alanda yapılandır. Öyle ülkeler vardır ki çok büyük tabii zenginlikleri vardır ama onların nitelikli nüfusu olmadığı için çok fazla bir şey ifade etmez. Bildiğimiz öyle küçük ülkeler var ki çok nitelikli, vasıflı, eğitimli nüfusları var. O ülkelerin ağırlığı ve etkisi hem insanlığa hem dünyaya çok farklı. Türkiye bu yolda şüphesiz ki hızlı bir şekilde ilerliyor. İnanıyorum ki herkes bunun farkına giderek varıyor ama bazı alarm zilleri de çalıyor. İşte üniversiteye giriş imtihanının neticeleri açıklandı. Eğitimciler analiz ediyorlar, baktığımızda hiç iç açıcı bir durum yok. Ortalamaya baktığımızda durumun çok iyi olmadığını eğitimciler ciddi ciddi yazmaya başladılar."