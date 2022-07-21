https://tr.sputniknews.com/20220721/denizi-kirleten-yuzer-kreyne-1-milyon-333-bin-lira-ceza-1058988956.html
Denizi kirleten yüzer kreyne 1 milyon 333 bin lira ceza
Denizi kirleten yüzer kreyne 1 milyon 333 bin lira ceza
Yalova'da tersaneler bölgesinde denizi kirlettiği tespit edilen yüzer kreyne 1 milyon 333 bin lira ceza uygulandı. 21.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-21T23:02+0300
2022-07-21T23:02+0300
2022-07-21T23:03+0300
türkiye
kocaeli
kocaeli büyükşehir belediyesi
gemi
kreyne
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklaya göre, İzmit Körfezi'nin kontrol ve denetlenmesi amacıyla belediyenin çevre uçağının kontrol uçuşu sırasında, Yalova tersaneler bölgesinde, denizde petrol türevi kirlilik olduğu tespit edildi.Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından, kirliliğe neden olan yüzer kreyne yönelik gerekli işlemler başlatılarak 1 milyon 333 bin ceza kesildi.
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kocaeli, kocaeli büyükşehir belediyesi, gemi, kreyne
Denizi kirleten yüzer kreyne 1 milyon 333 bin lira ceza
23:02 21.07.2022 (güncellendi: 23:03 21.07.2022) Abone ol
Yalova'da tersaneler bölgesinde denizi kirlettiği tespit edilen yüzer kreyne 1 milyon 333 bin lira ceza uygulandı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklaya göre, İzmit Körfezi'nin kontrol ve denetlenmesi amacıyla belediyenin çevre uçağının kontrol uçuşu sırasında, Yalova tersaneler bölgesinde, denizde petrol türevi kirlilik olduğu tespit edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından, kirliliğe neden olan yüzer kreyne yönelik gerekli işlemler başlatılarak 1 milyon 333 bin ceza kesildi.