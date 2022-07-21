https://tr.sputniknews.com/20220721/denizi-kirleten-yuzer-kreyne-1-milyon-333-bin-lira-ceza-1058988956.html

Denizi kirleten yüzer kreyne 1 milyon 333 bin lira ceza

Denizi kirleten yüzer kreyne 1 milyon 333 bin lira ceza

Yalova'da tersaneler bölgesinde denizi kirlettiği tespit edilen yüzer kreyne 1 milyon 333 bin lira ceza uygulandı. 21.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-21T23:02+0300

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türkiye

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kocaeli büyükşehir belediyesi

gemi

kreyne

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklaya göre, İzmit Körfezi'nin kontrol ve denetlenmesi amacıyla belediyenin çevre uçağının kontrol uçuşu sırasında, Yalova tersaneler bölgesinde, denizde petrol türevi kirlilik olduğu tespit edildi.Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından, kirliliğe neden olan yüzer kreyne yönelik gerekli işlemler başlatılarak 1 milyon 333 bin ceza kesildi.

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