https://tr.sputniknews.com/20220721/guney-afrikadan-hindistana-cita-transferi-1058956881.html

Güney Afrika'dan Hindistan'a çita transferi

Güney Afrika'dan Hindistan'a çita transferi

Güney Afrika ülkesi Namibya, Hindistan ile 'çita nakil' anlaşması yaptı. 21.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-21T02:42+0300

2022-07-21T02:42+0300

2022-07-21T02:42+0300

yaşam

güney afrika

namibya

çita

transfer

nakil

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Namibian'ın haberine göre, Hindistan'da, iki ülkeden bakanlık düzeyinde katılımla gerçekleştirilen toplantıda imzalanan anlaşma gereği, Namibya ilk etapta 8 çitayı bu ülkeye transfer edecek.Buna göre, doğal koruma programı kapsamında gerçekleştirilecek bu transferle, geçmişte kendi çita nüfusunu kaybetmiş Hindistan tabiatı çita türüne ev sahipliği yapmaya başlayacak.Resmi otoritelerce Namibya'dan kıtalararası 'ilk hayvan transferi' olarak nitelendirilen bu çitalar, gelecek haftalardan itibaren Hindistan'ın Madhya Pradeş eyaletindeki Kuno Ulusal Parkı'na nakledilecek.Güney Afrika çitalarıBugün, en büyük nüfusunu kıtanın güney batısında bulunan Namibya'daki özel çiftliklerde ve koruma alanlarında barındırsa da Güney Afrika çitalarının doğal yaşam alanı daha çok Kalahari Çölü ve Okinawa Deltası'na yayılan bir alanı kapsıyor.Geçmişte avlanma neticesinde nüfuslarının büyük bölümünü kaybetmiş bu türün üyelerinden doğada 7 bin civarı kaldığı tahmin ediliyor.

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güney afrika, namibya, çita, transfer, nakil