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Hindistan'da kontrolden çıkan ambulans gişelere çarptı: 4 ölü
Hindistan'da kontrolden çıkan ambulans gişelere çarptı: 4 ölü
Hindistan'da sürücüsünün kontrolü kaybettiği ambulansın gişelere çarpması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. 21.07.2022, Sputnik Türkiye
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Hindistan'ın Karnataka eyaletine bağlı Udupi'de bir hasta ve 2 refakatçinin bulunduğu bir ambulansın şoförü, direksiyon hakimiyetini kaybetti.Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre aşırı hızla gelen ambulans, yağış sonrası kayganlaşan zeminde savrularak gişelere çarptı. Kazada ambulanstakilerden bazıları yola fırladı. Yetkililer ambulanstaki 3 kişinin ve 1 gişe görevlisinin hayatını kaybettiğini, ambulans şoförünün ise yaralandığını açıkladı.
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hindistan, karnataka, ambulans

Hindistan'da kontrolden çıkan ambulans gişelere çarptı: 4 ölü

00:44 21.07.2022 (güncellendi: 00:47 21.07.2022)
© İHAHindistan'da kontrolden çıkan ambulans gişelere çarptı
Hindistan'da kontrolden çıkan ambulans gişelere çarptı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2022
© İHA
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Hindistan'da sürücüsünün kontrolü kaybettiği ambulansın gişelere çarpması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.
Hindistan'ın Karnataka eyaletine bağlı Udupi'de bir hasta ve 2 refakatçinin bulunduğu bir ambulansın şoförü, direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre aşırı hızla gelen ambulans, yağış sonrası kayganlaşan zeminde savrularak gişelere çarptı.
Kazada ambulanstakilerden bazıları yola fırladı. Yetkililer ambulanstaki 3 kişinin ve 1 gişe görevlisinin hayatını kaybettiğini, ambulans şoförünün ise yaralandığını açıkladı.
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