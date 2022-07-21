https://tr.sputniknews.com/20220721/hindistanda-kontrolden-cikan-ambulans-giselere-carpti-4-olu-1058952902.html
Hindistan'da kontrolden çıkan ambulans gişelere çarptı: 4 ölü
Hindistan'da kontrolden çıkan ambulans gişelere çarptı: 4 ölü
Hindistan'da sürücüsünün kontrolü kaybettiği ambulansın gişelere çarpması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. 21.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-21T00:44+0300
2022-07-21T00:44+0300
2022-07-21T00:47+0300
dünya
hindistan
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ambulans
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Hindistan'ın Karnataka eyaletine bağlı Udupi'de bir hasta ve 2 refakatçinin bulunduğu bir ambulansın şoförü, direksiyon hakimiyetini kaybetti.Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre aşırı hızla gelen ambulans, yağış sonrası kayganlaşan zeminde savrularak gişelere çarptı. Kazada ambulanstakilerden bazıları yola fırladı. Yetkililer ambulanstaki 3 kişinin ve 1 gişe görevlisinin hayatını kaybettiğini, ambulans şoförünün ise yaralandığını açıkladı.
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hindistan, karnataka, ambulans
Hindistan'da kontrolden çıkan ambulans gişelere çarptı: 4 ölü
00:44 21.07.2022 (güncellendi: 00:47 21.07.2022) Abone ol
Hindistan'da sürücüsünün kontrolü kaybettiği ambulansın gişelere çarpması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.
Hindistan'ın Karnataka eyaletine bağlı Udupi'de bir hasta ve 2 refakatçinin bulunduğu bir ambulansın şoförü, direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre aşırı hızla gelen ambulans, yağış sonrası kayganlaşan zeminde savrularak gişelere çarptı.
Kazada ambulanstakilerden bazıları yola fırladı. Yetkililer ambulanstaki 3 kişinin ve 1 gişe görevlisinin hayatını kaybettiğini, ambulans şoförünün ise yaralandığını açıkladı.