https://tr.sputniknews.com/20220721/istanbul-valiligi-acikladi-kadikoyde-106-gozalti-1058960296.html
İstanbul Valiliği açıkladı: Kadıköy’de 106 gözaltı
İstanbul Valiliği açıkladı: Kadıköy’de 106 gözaltı
Radikal İslamcı örgüt IŞİD’in Suruç’taki katliamının yedinci yılındaki anmalara polis müdahale etti. İstanbul Valiliği, 106 kişinin gözaltına alındığını... 21.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-21T08:17+0300
2022-07-21T08:17+0300
2022-07-21T08:20+0300
politika
kadıköy
suruç
suruç saldırısı
suruç'ta patlama
gözaltı
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İstanbul Valiliği, 20 Temmuz 2015'te Urfa'nın Suruç ilçesinde IŞID'in canlı bomba saldırısıyla ölen 33 kişi için dün Kadıköy'de yapılmak istenen anmada 106 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.Valilik açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:"Sosyal medya üzerinden yapılan çağrılar doğrultusunda, akşam saatlerinde Kadıköy ilçemiz Halitağa Caddesi ve çevresindeki sokaklarda toplanan bazı şahıslar tarafından, sloganlar eşliğinde yürüyüş yapılmak istenmiştir.Yapılan çağrılar üzerine; Kadıköy Kaymakamlığınca 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu uyarınca, ilçede huzur ve güvenliğin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlükleri ile kamu düzeninin korunması amacıyla eylemin yasaklamasına karar verilmiştir.Toplanan şahıslara güvenlik görevlilerimizce Kadıköy Kaymakamlığı kararı bildirilerek, izinsiz yapılan toplantı, gösteri ve yürüyüşün sona erdirilmesi yönünde defaten uyarılarda bulunulmuştur. Yapılan uyarılara aldırış etmeyerek güvenlik görevlilerine mukavemette bulunan gruba müdahale edilmiş ve 106 kişi gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili tahkikat başlatılmıştır."
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kadıköy, suruç, suruç saldırısı, suruç'ta patlama, gözaltı
İstanbul Valiliği açıkladı: Kadıköy’de 106 gözaltı
08:17 21.07.2022 (güncellendi: 08:20 21.07.2022) Abone ol
Radikal İslamcı örgüt IŞİD’in Suruç’taki katliamının yedinci yılındaki anmalara polis müdahale etti. İstanbul Valiliği, 106 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
İstanbul Valiliği, 20 Temmuz 2015'te Urfa'nın Suruç ilçesinde IŞID'in canlı bomba saldırısıyla ölen 33 kişi için dün Kadıköy'de yapılmak istenen anmada 106 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Valilik açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:
"Sosyal medya üzerinden yapılan çağrılar doğrultusunda, akşam saatlerinde Kadıköy ilçemiz Halitağa Caddesi ve çevresindeki sokaklarda toplanan bazı şahıslar tarafından, sloganlar eşliğinde yürüyüş yapılmak istenmiştir.
Yapılan çağrılar üzerine; Kadıköy Kaymakamlığınca 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu uyarınca, ilçede huzur ve güvenliğin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlükleri ile kamu düzeninin korunması amacıyla eylemin yasaklamasına karar verilmiştir.
Toplanan şahıslara güvenlik görevlilerimizce Kadıköy Kaymakamlığı kararı bildirilerek, izinsiz yapılan toplantı, gösteri ve yürüyüşün sona erdirilmesi yönünde defaten uyarılarda bulunulmuştur. Yapılan uyarılara aldırış etmeyerek güvenlik görevlilerine mukavemette bulunan gruba müdahale edilmiş ve 106 kişi gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili tahkikat başlatılmıştır."