https://tr.sputniknews.com/20220721/james-webb-teleskobu-evrende-insan-gozunun-gordugu-en-eski-galaksiyi-kesfetti-1058961699.html

James Webb Teleskobu, evrende insan gözünün gördüğü en eski galaksiyi keşfetti

James Webb Teleskobu, evrende insan gözünün gördüğü en eski galaksiyi keşfetti

Geçtiğimiz haftadan itibaren uzayın daha önce görülmemiş derinliklerine kamerasını çeviren uzay teleskobu James Webb, Büyük Patlama'dan 300 milyon yıl sonra... 21.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-21T10:12+0300

2022-07-21T10:12+0300

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yaşam

nasa

james webb uzay teleskobu

galaksi

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NASA'nın James Webb Teleskobu (JWST), şimdiye dek insan gözüyle görülmüş olan evren içerisindeki en eski galaksiyi görüntüledi. 13.5 milyar yıllık galaksinin Büyük Patlama'dan 300 milyon yıl sonra oluştuğu tahmin ediliyor'GN-z13' olarak isimlendirilen galaksiden önce, görebildiğimiz evrendeki en eski galaksi rekorunu Hubble Teleskobu'nun 2015'te görüntülediği, Büyük Patlamadan 400 milyon yıl sonra oluşan 'GN-z11' galaksisi elinde bulunduruyordu.James Webb, GN-z13 galaksisini en eski yıldızlardan ve galaksilerden gelen ışığı tespit edebilen Yakın Kızılötesi Kamera (NIRCam) cihazını kullanarak görüntüleyebildi. Teleskop, ışığın uzayda seyahat ettiği sırada geçen süreyi analiz ederek, zamanın geçmişini görebilmek için geniş bir kızılötesi ışık yelpazesi kullanıyor.James Webb teleskobu, daha önce Hubble'ın görüntülediği GN-z11'in bulunduğu alanı incelerken GN-z13 galaksisini tespit edebildi.New Scientist'in haberine göre, Massachusetts'teki Harvard ve Smithsonian Astrofizik Merkezi'nden bilim insanları, her iki galaksinin de yaşlı olmasına rağmen çok küçük olduklarının altını çizdi.GN-z13 yaklaşık bin 600 ışıkyılı, GN z-11 ise 2 bin 300 ışıkyılı çapa sahip. Bu, çapı yaklaşık 100 bin ışıkyılı olan kendi galaksimiz Samanyolu'yla karşılaştırıldığında oldukça küçük bir büyüklük.

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nasa, james webb uzay teleskobu, galaksi