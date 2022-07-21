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Mardin'de sıcaklık 40 dereceye yaklaştı, esnaf ağaç dibine sulu klima kurdu
Mardin'de sıcaklık 40 dereceye yaklaştı, esnaf ağaç dibine sulu klima kurdu
Mardin'in Midyat ilçesinde 40 dereceye yaklaşan sıcaklıktan bunalan esnaf Beşir Akpınar, iş yerinin önüne sulu klima kurdu. Bu sene aşırı sıcaklıklar... 21.07.2022, Sputnik Türkiye
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mardin, фото, esnaf, sıcak hava, klima

Mardin'de sıcaklık 40 dereceye yaklaştı, esnaf ağaç dibine sulu klima kurdu

13:01 21.07.2022 (güncellendi: 13:05 21.07.2022)
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Mardin'in Midyat ilçesinde 40 dereceye yaklaşan sıcaklıktan bunalan esnaf Beşir Akpınar, iş yerinin önüne sulu klima kurdu. Bu sene aşırı sıcaklıklar görüldüğünü belirten Akpınar, "Seyyar klima, sulu çalışıyor. Burada ağacın dibine koyduk. Millet hem serinliyor hem de gelen müşterilerimiz sıcaktan dolayı oturup çayını, kahvesini içiyor" dedi.
© DHAGüneydoğu Anadolu Bölgesi'nde günlerdir mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık, insanları bunalttı. Mardin'in Midyat ilçesinde de hava sıcaklığı 40 dereceye yaklaştı.
Mardin'de sıcaklık 40 dereceye yaklaştı, esnaf ağaç dibine sulu klima kurdu - Sputnik Türkiye
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© DHA
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde günlerdir mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık, insanları bunalttı. Mardin'in Midyat ilçesinde de hava sıcaklığı 40 dereceye yaklaştı.
© DHAİlçe halkı akşam dışarı çıkmayı tercih ederken, gelen turistler daha çok kapalı mekanlara ya da gölgeliklere akın etti. İlçede esnaflık yapan Beşir Akpınar da sıcaklıktan içeride duramayınca, çareyi iş yerinin önüne sulu klima kurmakta buldu.
Mardin'de sıcaklık 40 dereceye yaklaştı, esnaf ağaç dibine sulu klima kurdu - Sputnik Türkiye
2/5
© DHA
İlçe halkı akşam dışarı çıkmayı tercih ederken, gelen turistler daha çok kapalı mekanlara ya da gölgeliklere akın etti. İlçede esnaflık yapan Beşir Akpınar da sıcaklıktan içeride duramayınca, çareyi iş yerinin önüne sulu klima kurmakta buldu.
© DHABu sene Midyat'ta aşırı sıcaklıklar görüldüğünü belirten Beşir Akpınar, "Düşündük, bir klima aldık. Seyyar klima, sulu çalışıyor. Burada ağacın dibine koyduk. Millet hem serinliyor hem de gelen müşterilerimiz sıcaktan dolayı oturup çayını, kahvesini içiyor. Biz de oturup serinliyoruz. Burası aşırı derecede sıcaktır. Ağacın dibinde oturuyoruz. Millet çok esprili görüyor ama ne yapalım mecburuz. Dışarıda klimayı kuruyoruz. Özellikle saat 11.00'dan 17.00'ye kadar açıyoruz. O sıcaktan dolayı faturamız yüksek gelse de mecbur kaldık. Sağlık, paradan daha iyidir" dedi.
Mardin'de sıcaklık 40 dereceye yaklaştı, esnaf ağaç dibine sulu klima kurdu - Sputnik Türkiye
3/5
© DHA
Bu sene Midyat'ta aşırı sıcaklıklar görüldüğünü belirten Beşir Akpınar, "Düşündük, bir klima aldık. Seyyar klima, sulu çalışıyor. Burada ağacın dibine koyduk. Millet hem serinliyor hem de gelen müşterilerimiz sıcaktan dolayı oturup çayını, kahvesini içiyor. Biz de oturup serinliyoruz. Burası aşırı derecede sıcaktır. Ağacın dibinde oturuyoruz. Millet çok esprili görüyor ama ne yapalım mecburuz. Dışarıda klimayı kuruyoruz. Özellikle saat 11.00'dan 17.00'ye kadar açıyoruz. O sıcaktan dolayı faturamız yüksek gelse de mecbur kaldık. Sağlık, paradan daha iyidir" dedi.
© DHAKurulan klimanın yanında serinleyen Kadri Güleç de son 1 haftadır havanın aşırı derecede sıcak olduğunu belirterek, "Yanında oturuyoruz, serin. İnsanlar da burada gelip oturuyor, havası güzel. Daha önce böyle sıcak görmemiştik" diye konuştu.
Mardin'de sıcaklık 40 dereceye yaklaştı, esnaf ağaç dibine sulu klima kurdu - Sputnik Türkiye
4/5
© DHA
Kurulan klimanın yanında serinleyen Kadri Güleç de son 1 haftadır havanın aşırı derecede sıcak olduğunu belirterek, "Yanında oturuyoruz, serin. İnsanlar da burada gelip oturuyor, havası güzel. Daha önce böyle sıcak görmemiştik" diye konuştu.
© DHAMesut Kocaağa da genelde akşam saatlerinde dışarı çıkmayı tercih ettiklerini dile getirerek, "Ya klima ya da pervane ile serinliyoruz. Elektrikler de pahalı olduğu için mümkün mertebe açmamaya özen gösteriyoruz. Kapıları pencereleri açıp, serinlemeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
Mardin'de sıcaklık 40 dereceye yaklaştı, esnaf ağaç dibine sulu klima kurdu - Sputnik Türkiye
5/5
© DHA
Mesut Kocaağa da genelde akşam saatlerinde dışarı çıkmayı tercih ettiklerini dile getirerek, "Ya klima ya da pervane ile serinliyoruz. Elektrikler de pahalı olduğu için mümkün mertebe açmamaya özen gösteriyoruz. Kapıları pencereleri açıp, serinlemeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
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