Mardin'de sıcaklık 40 dereceye yaklaştı, esnaf ağaç dibine sulu klima kurdu

© DHA Bu sene Midyat'ta aşırı sıcaklıklar görüldüğünü belirten Beşir Akpınar, "Düşündük, bir klima aldık. Seyyar klima, sulu çalışıyor. Burada ağacın dibine koyduk. Millet hem serinliyor hem de gelen müşterilerimiz sıcaktan dolayı oturup çayını, kahvesini içiyor. Biz de oturup serinliyoruz. Burası aşırı derecede sıcaktır. Ağacın dibinde oturuyoruz. Millet çok esprili görüyor ama ne yapalım mecburuz. Dışarıda klimayı kuruyoruz. Özellikle saat 11.00'dan 17.00'ye kadar açıyoruz. O sıcaktan dolayı faturamız yüksek gelse de mecbur kaldık. Sağlık, paradan daha iyidir" dedi.