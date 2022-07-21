https://tr.sputniknews.com/20220721/otoyollarda-kacak-gecis-odemelerinde-sure-degisiklig-1058969170.html

Otoyollarda kaçak geçiş ödemelerinde süre değişikliği

Otoyollarda kaçak geçiş ödemelerinde süre değişikliği

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işlettiği otoyol ve karayollarındaki kaçak geçişlere ilişkin yeni düzenleme yapıldı. Resmi Gazete'de yayılmanan karara göre... 21.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-21T13:04+0300

2022-07-21T13:04+0300

2022-07-21T13:21+0300

yaşam

hgs

hızlı geçiş sistemi (hgs)

otoyol

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Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) geçişlerinde ödeme yapmadan geçişler için verilen 15 günlük süre sınırında değişiklik yapıldı.Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) işletimindeki otoyollar ile karayolları için belirlenen geçiş ücretlerini ödemeden kaçak geçiş yapılırsa, 15 gün içinde ödeme yapıldığında para cezası uygulanmıyordu. 15 gün sonunda ise geçiş ücretinin dört katı idari para cezası uygulanıyordu.Yeni düzenlemede 15 gün içinde ödeme yapılması durumunda sadece geçiş ücretinin alınması uygulaması devam edecek.45 günlük sürenin ardından ödenmesi gereken para cezası yine 4 katı olacak.Uygulama, kanunun yürürlüğe girdiği 5 Temmuz'dan 45 gün öncesini kapsayan 21 Mayıs 2022 ve sonrasında yapılan ve ücreti ödenmeyen geçişler için geçerli olacak.Örneğin, Karayolları Genel Müdürlüğü işletiminde bulunan otoyoldan 5/7/2022 tarihinde ödemesiz geçiş yapıldı.Ödemesiz geçiş tarihini izleyen 15 gün içinde (son gün 20/7/2022) yapılacak ödemelerde sadece geçiş ücreti ödenecek.15 günlük süre içinde geçiş ücretinin ödenmemesi halinde ise araç sahibine Genel Müdürlük tarafından geçiş ücretinin dört katı tutarında idari para cezası verilecek.Ancak, 15 günlük süreyi izleyen 30 günlük süre içinde (21/7/2022-19/8/2022) ödeme yapılması halinde, geçiş ücreti ile geçiş ücretinin bir katı tutarında idari para cezası tahsil edilecek.

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hgs, hızlı geçiş sistemi (hgs), otoyol