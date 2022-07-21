https://tr.sputniknews.com/20220721/rusyada-bugune-kadar-toplanan-tahil-miktari-30-milyon-tonun-uzerinde-1058983824.html
Rusya’da bugüne kadar toplanan tahıl miktarı 30 milyon tonun üzerinde
Rusya’da bugüne kadar toplanan tahıl miktarı 30 milyon tonun üzerinde
Rusya Tarım Bakanlığı, Rus çiftçilerin 21 Temmuz itibariyle topladığı tahıl miktarının 30 milyon tondan fazla olduğunu belirtti. 21.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-21T19:23+0300
2022-07-21T19:23+0300
2022-07-21T19:23+0300
ekonomi
rusya
tahıl
sevkiyat
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Açıklamada, verimliliğin geçen yıla göre çok daha fazla olduğu kaydedildi. Geçen yıl bir hektardan toplanan tahıl miktarı 3.33 tonken bu yıl bu rakam 4.17 tona çıktı.Bakanlık bu yılın sonuna kadar hasadın 130 milyon ton buğday düzeyinde gerçekleşmesini beklediklerini kaydetti.Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna tahılının sevkiyatına yardımcı olmaya hazır olduklarını, fakat bunun için Rusya’nın gıda ihracatına yönelik yaptırımların kaldırılması gerektiğini dile getirmişti.
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rusya, tahıl, sevkiyat
Rusya’da bugüne kadar toplanan tahıl miktarı 30 milyon tonun üzerinde
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Rusya Tarım Bakanlığı, Rus çiftçilerin 21 Temmuz itibariyle topladığı tahıl miktarının 30 milyon tondan fazla olduğunu belirtti.
Açıklamada, verimliliğin geçen yıla göre çok daha fazla olduğu kaydedildi. Geçen yıl bir hektardan toplanan tahıl miktarı 3.33 tonken bu yıl bu rakam 4.17 tona çıktı.
Bakanlık bu yılın sonuna kadar hasadın 130 milyon ton buğday düzeyinde gerçekleşmesini beklediklerini kaydetti.
Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna tahılının sevkiyatına yardımcı olmaya hazır olduklarını, fakat bunun için Rusya’nın gıda ihracatına yönelik yaptırımların kaldırılması gerektiğini dile getirmişti.