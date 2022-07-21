https://tr.sputniknews.com/20220721/rusyada-bugune-kadar-toplanan-tahil-miktari-30-milyon-tonun-uzerinde-1058983824.html

Rusya’da bugüne kadar toplanan tahıl miktarı 30 milyon tonun üzerinde

Rusya’da bugüne kadar toplanan tahıl miktarı 30 milyon tonun üzerinde

Rusya Tarım Bakanlığı, Rus çiftçilerin 21 Temmuz itibariyle topladığı tahıl miktarının 30 milyon tondan fazla olduğunu belirtti. 21.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-21T19:23+0300

2022-07-21T19:23+0300

2022-07-21T19:23+0300

ekonomi

rusya

tahıl

sevkiyat

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Açıklamada, verimliliğin geçen yıla göre çok daha fazla olduğu kaydedildi. Geçen yıl bir hektardan toplanan tahıl miktarı 3.33 tonken bu yıl bu rakam 4.17 tona çıktı.Bakanlık bu yılın sonuna kadar hasadın 130 milyon ton buğday düzeyinde gerçekleşmesini beklediklerini kaydetti.Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna tahılının sevkiyatına yardımcı olmaya hazır olduklarını, fakat bunun için Rusya’nın gıda ihracatına yönelik yaptırımların kaldırılması gerektiğini dile getirmişti.

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rusya, tahıl, sevkiyat