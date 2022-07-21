Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220721/slovenyada-orman-yangini-4-koy-tahliye-edildi-1058970336.html
Slovenya'da orman yangını: 4 köy tahliye edildi
Slovenya'da orman yangını: 4 köy tahliye edildi
Slovenya'nın batısındaki orman yangını nedeniyle 4 köy boşaltıldı. 21.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-21T13:12+0300
2022-07-21T13:22+0300
dünya
slovenya
orman yangını
tahliye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/10/1058789667_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_cce93d11355cb2c520d387976325dfb9.jpg
Avrupa'yı etkili olan şiddetli kuraklık ve sıcak hava dalgasının yol açtığı orman yangınları sürüyor. Orta Avrupa ülkesi Slovenya'nın batısında yaklaşık 600 itfaiyeci, söndürme uçakları ve helikopterler pazar gününden bu yana alevlerle mücadele ediyor. İtalya sınırında yer alan Krast'taki yangın nedeniyle Sela na Krasu, Hudi Log, Korita na Krasu ve Nova Vas köyleri tahliye edildi. Alevlerin yerleşim yerine yaklaşması nedeniyle ülkenin diğer bölgelerinden takviye ekipler çağrıldı. Savunma Bakanı Marjan Sarec gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının Slovenya'nın 20 yıl içinde yaşadığı "en kötü yangın" olduğunu ve ordunun itfaiyecilere mümkün olan her şekilde yardım ettiğini belirtti. Herhangi bir can kaybı yaşanmazken, 5 itfaiyeci hafif derecede yanık ve solunum sıkıntısı nedeniyle hastaneye başvurdu.Slovenya Çevre Ajansı'na (ARSO) göre sıcaklıklar Cumartesi gününe kadar yükselmeye devam edecek
https://tr.sputniknews.com/20220714/orman-yanginlariyla-mucadele-eden-avrupa-ulkelerinden-goruntuler-1058702283.html
slovenya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/10/1058789667_135:0:1200:799_1920x0_80_0_0_007a1e4b69e2e71c8df6f7c4f4b1ccf6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
slovenya, orman yangını, tahliye

Slovenya'da orman yangını: 4 köy tahliye edildi

13:12 21.07.2022 (güncellendi: 13:22 21.07.2022)
© AFP 2022 / JORGE GUERREROFransa - orman yangını
Fransa - orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2022
© AFP 2022 / JORGE GUERRERO
Abone olTelegram
Slovenya'nın batısındaki orman yangını nedeniyle 4 köy boşaltıldı.
Avrupa'yı etkili olan şiddetli kuraklık ve sıcak hava dalgasının yol açtığı orman yangınları sürüyor. Orta Avrupa ülkesi Slovenya'nın batısında yaklaşık 600 itfaiyeci, söndürme uçakları ve helikopterler pazar gününden bu yana alevlerle mücadele ediyor.
İtalya sınırında yer alan Krast'taki yangın nedeniyle Sela na Krasu, Hudi Log, Korita na Krasu ve Nova Vas köyleri tahliye edildi. Alevlerin yerleşim yerine yaklaşması nedeniyle ülkenin diğer bölgelerinden takviye ekipler çağrıldı.
Savunma Bakanı Marjan Sarec gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının Slovenya'nın 20 yıl içinde yaşadığı "en kötü yangın" olduğunu ve ordunun itfaiyecilere mümkün olan her şekilde yardım ettiğini belirtti.
Herhangi bir can kaybı yaşanmazken, 5 itfaiyeci hafif derecede yanık ve solunum sıkıntısı nedeniyle hastaneye başvurdu.
Slovenya Çevre Ajansı'na (ARSO) göre sıcaklıklar Cumartesi gününe kadar yükselmeye devam edecek
Muğla'nın Datça ilçesinde dün çıkan yangını söndürme çalışmalarına yardım eden gönüllüler. Şu an itibariyle Datça'daki orman yangını kontrol altına alınmış durumda. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2022
MULTİMEDYA
Orman yangınlarıyla mücadele eden Avrupa ülkelerinden görüntüler
14 Temmuz, 14:47
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала