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https://tr.sputniknews.com/20220721/yunan-basini-ordunun-yeni-silahlanma-planlarini-duyurdu-1058982231.html
Yunan basını ordunun yeni silahlanma planlarını duyurdu
Yunan basını ordunun yeni silahlanma planlarını duyurdu
Yunanistan silahlanma harcamalarını artırmaya devam ediyor. Yunan basını, silahlı kuvvetlerin yeni planını duyurdu. Buna göre; Alman Leopard tankları ve MEKO... 21.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-21T18:22+0300
2022-07-21T18:23+0300
savunma
yunanistan
silahlanma
ordu
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Ekonomik olarak zor durumda olan Yunanistan, buna rağmen silahlanmaya ağırlık vermeye devam ediyor. Yunan Protothema gazetesi donanma için alınacak "korvet türü savaş gemisi seçim sürecinin" son düzlükte olduğunu yazdı.Habere göre, Yunan donanmasının, maliyet açısından İtalyan Doha tipi korveti alma olasılığı oldukça yüksek. Yunan Savunma Bakanlığı, İtalya’ya vereceği 4 korvet siparişinden 2’sinin hızlıca teslim edilebilmesi nedeniyle Doha’lara öncelik veriyor.İtalyan korvetlerin dışında Fransa ve Hollanda korvetleri de Atina’nın değerlendirdiği seçenekler arasında. 4 korvet alımının Yunan donanmasına maliyeti 2 milyar euroyu bulabilir.Leopard tankları güçlendirilecekYunan basınına göre yeni korvetlerin alımı ile Ege’deki Yunan deniz alanının gözetlenmesi amaçlanıyor.Yunan silahlanma programı kapsamında, Alman Leopard tanklarının modernizasyonu da planlanıyor. Maliyetinin ise 1 milyar euroya kadar ulaşması bekleniyor.7 adet Romeo tipi Amerikan denizaltısavar helikopterlerin alınması da Atina’nın gündeminde yer alıyor.Anlaşma sağlanırsa 7 helikopterin ilk 3’ünün 2023’te, diğer 3’ünün 2024 ve sonuncusunun da 2025’te Atina’ya teslim edilmesi bekleniyor.
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yunanistan, silahlanma, ordu

Yunan basını ordunun yeni silahlanma planlarını duyurdu

18:22 21.07.2022 (güncellendi: 18:23 21.07.2022)
© REUTERS / ALKIS KONSTANTINIDISYunanistan- Rafale
Yunanistan- Rafale - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2022
© REUTERS / ALKIS KONSTANTINIDIS
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Yunanistan silahlanma harcamalarını artırmaya devam ediyor. Yunan basını, silahlı kuvvetlerin yeni planını duyurdu. Buna göre; Alman Leopard tankları ve MEKO sınıfı fırkateynlerin modernizasyonunun yanı sıra yeni savaş gemileri alımı gündemde yer alıyor.
Ekonomik olarak zor durumda olan Yunanistan, buna rağmen silahlanmaya ağırlık vermeye devam ediyor.
Yunan Protothema gazetesi donanma için alınacak "korvet türü savaş gemisi seçim sürecinin" son düzlükte olduğunu yazdı.
Habere göre, Yunan donanmasının, maliyet açısından İtalyan Doha tipi korveti alma olasılığı oldukça yüksek. Yunan Savunma Bakanlığı, İtalya’ya vereceği 4 korvet siparişinden 2’sinin hızlıca teslim edilebilmesi nedeniyle Doha’lara öncelik veriyor.
İtalyan korvetlerin dışında Fransa ve Hollanda korvetleri de Atina’nın değerlendirdiği seçenekler arasında. 4 korvet alımının Yunan donanmasına maliyeti 2 milyar euroyu bulabilir.

Leopard tankları güçlendirilecek

Yunan basınına göre yeni korvetlerin alımı ile Ege’deki Yunan deniz alanının gözetlenmesi amaçlanıyor.
Yunan silahlanma programı kapsamında, Alman Leopard tanklarının modernizasyonu da planlanıyor. Maliyetinin ise 1 milyar euroya kadar ulaşması bekleniyor.
7 adet Romeo tipi Amerikan denizaltısavar helikopterlerin alınması da Atina’nın gündeminde yer alıyor.
Anlaşma sağlanırsa 7 helikopterin ilk 3’ünün 2023’te, diğer 3’ünün 2024 ve sonuncusunun da 2025’te Atina’ya teslim edilmesi bekleniyor.
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