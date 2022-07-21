Zaho saldırısının ardından Irak Başbakanı Kazımi'den orduya talimat: 'Teyakkuzda olun'
20:59 21.07.2022 (güncellendi: 21:06 21.07.2022)
© Twitter/Irak Başbakanlık OfisiBaşbakan Mustafa Kazımi, silahlı kuvvetler ve Savunma Bakanlığı’ndan üst düzey yetkililerin katılımıyla gerçekleştirilen Irak Yüksek Güvenlik Kurulu toplantısına başkanlık etti.
Irak Başbakanı Kazımi'nin, Zaho'daki saldırının ardından orduya ülke topraklarına yönelik olası saldırılara karşı "Teyakkuzda olun" talimatı verdiği belirtildi.
Irak'ın Dohuk vilayetinin Zaho ilçesindeki yapılan saldırıda 9 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Başbakan ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Mustafa el Kazımi, Savunma Bakanlığı'nda güvenlik güçlerinin üst düzey yetkililer bir araya geldi.
Irak Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, Irak ordusunu ülke güvenliği için yaptığı fedakarlıklardan övgüyle bahseden Kazımi, hükümetinin kurulmasından bu yana orduyu desteklediğini, askeri kurumların inşa etmesi yönünde çaba harcadığını vurguladı.
Silahlı kuvvetlerinin oynadığı ulusal rolün önemine dikkat çeken Kazımi, ordunun yaptığı fedakarlıkların her türlü mezhepsel, etnik mensubiyeti ya da herhangi başka bir altı kimliği aşan bir ulusal ideolojinin inşasına katkıda bulunduğunu belirtti.
Kazımi, Irak ordusunun tüm imkanlarını iyileştirmek için askeri liderlerle birlikte çalışılacağını belirterek, bu kurumun kalkınması için eğitim ögelerine ve birimlerin ihtiyaçlarının karşılanmasına odaklanılmasını istedi.
Açıklamada, Kazımi’nin Zaho'da yapılan saldırıya değindiği belirtilerek, silahlı kuvvetlere ülke topraklarına yönelik olası saldırılara karşı “Teyakkuzda olun” talimatı verdiği belirtildi.
“Irak'ın dün tanık olduğu zorlukları ışığında, ekselansları (Kazımi), birleştiğimize ve ülkemizi savunmaya devam ettiğimize ve ordunun görevinin Irak topraklarının bütünlüğünü tehlikeye atmaya yönelik her türlü girişime karşı teyakkuzda olduğuna dair net bir mesaj gönderdi” ifadelerinin kullanılan açıklamada,Kazımi'nin teröre yönelik önleyici operasyonların yapılabilmesi ve ülkenin topraklarına yapılacak her türlü saldırıyı savuşturması için istihbarat çalışmalarına odaklanılması ve ordunun eğitim seviyesinin yükseltilmesi yönünde talimat verdiğini ifade edildi.
ووجّه القائد العام للقوات المسلحة القيادات الأمنية بضرورة التركيز على الجهد الاستخباري ورفع مستويات التدريب، وأخذ الحيطة والانتباه؛ من أجل تمكين وحدات قواتنا المسلحة من أداء عمليات استباقية تشلّ إمكانيات الإرهاب، وتدرأ أي اعتداء على أرض العراق، وأرواح مواطنينا وممتلكاتهم.— المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) July 21, 2022