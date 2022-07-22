https://tr.sputniknews.com/20220722/bakan-akar-bogazlarin-giris-cikislari-ilgili-arkadaslarla-birlikte-kontrol-saglanacak-1059028087.html

Bakan Akar: Boğazların giriş çıkışları ilgili arkadaşlarla birlikte kontrol sağlanacak

Bakan Akar: Boğazların giriş çıkışları ilgili arkadaşlarla birlikte kontrol sağlanacak

Milli Savunma Bakanı Akar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Guterres'in katılımı ile düzenlenen tarihi 'tahıl koridoru' anlaşmasına ilişkin... 22.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-22T21:41+0300

2022-07-22T21:41+0300

2022-07-22T21:41+0300

ukrayna krizi

hulusi akar

tahıl

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ukrayna

ukrayna krizi

recep tayyip erdoğan

vladimir putin

vladimir zelenskiy

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dolmabahçe Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in katılımı ile düzenlenen tarihi 'tahıl koridoru' anlaşması sonrası anlaşmalara ilşkin değerlendirmelerde bulundu.CNN Türk'ten Uğur Önver'in sorularını yanıtlayan Bakan Akar, "Birincisi, özetlemek gerekirse zorlu ve uzun bir süreçti. Çok taraflı olması görüşmeleri uzattı. Arkadaşlarımız yoğun çalışma yaptılar. Sonuçta bu noktaya geldik. Dünyadaki tahıl arzına baktığımızda 3'te 1'ini Rusya ve Ukrayna sağlıyor. Gıda üretimi konusunda önemli rolü var. Çatışmadan dolayı Ukrayna'dan engellenmesiyle küresel gıda krizi çıktı. Bu sorunun çözülmesi açlık ve güvenlik sorununu gidermesi açısından çok önemli" dedi.'25 milyon ton tahıldan bahsediyoruz'25 milyon ton tahıldan bahsettiklerini hatırlatan Akar, şu bilgileri paylaştı:"Görüş alışverişini sürdürdüler. BM'den bir temsilcinin katılmasıyla sağlıklı bir şekilde olması sağlandı" diye devam eden Akar, "Biz 1 Haziran'da başladık çalışmalara. 7 Haziran'la birlikte Ukrayna Savunma Bakanı ve Altyapı Bakanı ile konuşmaları tamamladık. Heyetler arası toplantı yapıldı Moskova'da. Bir geminin serbest bırakıldığını Rus muhataplarımız iletti. 13 Temmuz'da burada Rus, Ukrayna ve Türk askeri heyetleri BM'nin katılımıyla toplantı gerçekleşti. Bugün, hem Rus muhatabımız hem Ukrayna muhatabımızla imzalama imkanı bulduk. Diğer muhataplarımızın da olumlu katkıları oldu. Onlara da teşekkür ediyorum" diye ekledi.'Egemenlik haklarımızı erozyona uğratmamakta hassasız'Bakan Akar, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:'Gıda fiyatlarında düşme olacağını uzmanlar söylüyor'Anlaşma sayesinde gıda fiyatlarının düşeceği öngörüldüğü belirten Akar, şunları söyledi:

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hulusi akar, tahıl, rusya, türkiye, ukrayna, ukrayna krizi, recep tayyip erdoğan, vladimir putin, vladimir zelenskiy