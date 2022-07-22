Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hububat meselesiyle alakalı imzalar atılacak, dünyaya müjdeyi vereceğiz
14:27 22.07.2022 (güncellendi: 14:42 22.07.2022)
© AATürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türksat Genel Müdürlüğünün Gölbaşı yerleşkesinde düzenlenen Türksat 5B Uydusu Hizmete Alma Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da 41 Ayda 41 Eser Toplu Açılış Töreni’nde konuşuyor. Erdoğan "Biraz sonra Rusya Ukrayna temsilcileri katılımı ile hububat meselesiyle alakalı sıkıntıları aşarak imzalar atılacak, dünyaya müjdeyi vereceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da 41 Ayda 41 Eser Toplu Açılış Töreni’nde konuştu.
Bay Kemal musluk açma töreni yapıyor.
Belediye başkanlığını, ajandasından arta kalan vakitlerde hobi olarak görenlerin takdirini size bırakıyoruz.
Biraz sonra Rusya Ukrayna temsilcileri katılımı ile hububat meselesiyle alakalı sıkıntıları aşarak imzalar atılacak, dünyaya müjdeyi vereceğiz.
Şimdi̇ bir 6'li masa kurmuşlar masanın altındakilerle beraber 7.
#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da 41 Ayda 41 Eser Toplu Açılış Töreni’nde konuşuyor https://t.co/sIhxigb3h0— AA Canlı (@AACanli) July 22, 2022