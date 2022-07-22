https://tr.sputniknews.com/20220722/diyarbakir-barosunun-zaho-saldirisi-paylasimina-inceleme-1059009443.html
Diyarbakır Barosu'nun 'Zaho saldırısı' paylaşımına inceleme
Diyarbakır Barosu'nun 'Zaho saldırısı' paylaşımına inceleme
Diyarbakır Barosu'nun Irak'ın Zaho kentindeki saldırı sonrası yapılan paylaşımı hakkında inceleme başlatıldı. 22.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-22T15:02+0300
2022-07-22T15:02+0300
2022-07-22T15:02+0300
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sivil can kaybı
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Irak'ın Türkiye sınırındaki Zaho kentinde 20 Temmuz'da sivillere yönelik saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti. Diyarbakır Barosu'nun resmi Twitter hesabı üzerinden saldırıya ilişkin yapılan paylaşım nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığı inceleme başlattı.Diyarbakır Barosu, paylaşımında, "Kürdistan Federal Bölgesinin Zaho ilçesinde TSK'nın bombardımanıyla, içlerinde çocukların da olduğu siviller hayatını kaybetmiştir. Roboski'de olduğu gibi söz konusu Kürtler olunca insancıl hukuk değersizleşiyor. Yaşamını yitirenlerin ailelerine ve Kürdistan'a başsağlığı diliyoruz. Diyarbakır Barosu, sivillerin yaşamına mal olan bu saldırılarla ilgili sorumluların tespiti ve cezalandırılması işin gerekli suç duyurularında bulunacak ve etkin bir hukuki sürecin takipçisi olacaktır" ifadelerini kullanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220721/zaho-saldirisinin-ardindan-irak-basbakani-kazimiden-orduya-talimat-teyakkuzda-olun-1058985468.html
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diyarbakır, diyarbakır barosu, zaho, saldırı, sivil can kaybı
Diyarbakır Barosu'nun 'Zaho saldırısı' paylaşımına inceleme
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Diyarbakır Barosu'nun Irak'ın Zaho kentindeki saldırı sonrası yapılan paylaşımı hakkında inceleme başlatıldı.
Irak'ın Türkiye sınırındaki Zaho kentinde 20 Temmuz'da sivillere yönelik saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti.
Diyarbakır Barosu'nun resmi Twitter hesabı üzerinden saldırıya ilişkin yapılan paylaşım nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığı inceleme başlattı.
Diyarbakır Barosu, paylaşımında, "Kürdistan Federal Bölgesinin Zaho ilçesinde TSK'nın bombardımanıyla, içlerinde çocukların da olduğu siviller hayatını kaybetmiştir. Roboski'de olduğu gibi söz konusu Kürtler olunca insancıl hukuk değersizleşiyor. Yaşamını yitirenlerin ailelerine ve Kürdistan'a başsağlığı diliyoruz. Diyarbakır Barosu, sivillerin yaşamına mal olan bu saldırılarla ilgili sorumluların tespiti ve cezalandırılması işin gerekli suç duyurularında bulunacak ve etkin bir hukuki sürecin takipçisi olacaktır" ifadelerini kullanmıştı.