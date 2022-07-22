Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220722/diyarbakir-barosunun-zaho-saldirisi-paylasimina-inceleme-1059009443.html
Diyarbakır Barosu'nun 'Zaho saldırısı' paylaşımına inceleme
Diyarbakır Barosu'nun 'Zaho saldırısı' paylaşımına inceleme
Diyarbakır Barosu'nun Irak'ın Zaho kentindeki saldırı sonrası yapılan paylaşımı hakkında inceleme başlatıldı. 22.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-22T15:02+0300
2022-07-22T15:02+0300
türkiye
diyarbakır
diyarbakır barosu
zaho
saldırı
sivil can kaybı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/02/1054366678_0:60:3073:1788_1920x0_80_0_0_5d3468f3530f511c3e529c3fdfaedbd0.jpg
Irak'ın Türkiye sınırındaki Zaho kentinde 20 Temmuz'da sivillere yönelik saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti. Diyarbakır Barosu'nun resmi Twitter hesabı üzerinden saldırıya ilişkin yapılan paylaşım nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığı inceleme başlattı.Diyarbakır Barosu, paylaşımında, "Kürdistan Federal Bölgesinin Zaho ilçesinde TSK'nın bombardımanıyla, içlerinde çocukların da olduğu siviller hayatını kaybetmiştir. Roboski'de olduğu gibi söz konusu Kürtler olunca insancıl hukuk değersizleşiyor. Yaşamını yitirenlerin ailelerine ve Kürdistan'a başsağlığı diliyoruz. Diyarbakır Barosu, sivillerin yaşamına mal olan bu saldırılarla ilgili sorumluların tespiti ve cezalandırılması işin gerekli suç duyurularında bulunacak ve etkin bir hukuki sürecin takipçisi olacaktır" ifadelerini kullanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220721/zaho-saldirisinin-ardindan-irak-basbakani-kazimiden-orduya-talimat-teyakkuzda-olun-1058985468.html
türkiye
diyarbakır
zaho
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/02/1054366678_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_ff026832cd363d15c2ba9fe4a754c1a7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
diyarbakır, diyarbakır barosu, zaho, saldırı, sivil can kaybı

Diyarbakır Barosu'nun 'Zaho saldırısı' paylaşımına inceleme

15:02 22.07.2022
© Sputnik / Sertaç KayarDiyarbakır Barosu
Diyarbakır Barosu - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2022
© Sputnik / Sertaç Kayar
Abone olTelegram
Diyarbakır Barosu'nun Irak'ın Zaho kentindeki saldırı sonrası yapılan paylaşımı hakkında inceleme başlatıldı.
Irak'ın Türkiye sınırındaki Zaho kentinde 20 Temmuz'da sivillere yönelik saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti.
Diyarbakır Barosu'nun resmi Twitter hesabı üzerinden saldırıya ilişkin yapılan paylaşım nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığı inceleme başlattı.
Diyarbakır Barosu, paylaşımında, "Kürdistan Federal Bölgesinin Zaho ilçesinde TSK'nın bombardımanıyla, içlerinde çocukların da olduğu siviller hayatını kaybetmiştir. Roboski'de olduğu gibi söz konusu Kürtler olunca insancıl hukuk değersizleşiyor. Yaşamını yitirenlerin ailelerine ve Kürdistan'a başsağlığı diliyoruz. Diyarbakır Barosu, sivillerin yaşamına mal olan bu saldırılarla ilgili sorumluların tespiti ve cezalandırılması işin gerekli suç duyurularında bulunacak ve etkin bir hukuki sürecin takipçisi olacaktır" ifadelerini kullanmıştı.
Başbakan Mustafa Kazımi, silahlı kuvvetler ve Savunma Bakanlığı’ndan üst düzey yetkililerin katılımıyla gerçekleştirilen Irak Yüksek Güvenlik Kurulu toplantısına başkanlık etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2022
DÜNYA
Zaho saldırısının ardından Irak Başbakanı Kazımi'den orduya talimat: 'Teyakkuzda olun'
Dün, 20:59
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала