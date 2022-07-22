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https://tr.sputniknews.com/20220722/israil-sama-hava-saldirisi-duzenledi-1058995196.html
İsrail, Şam'a hava saldırısı düzenledi
İsrail, Şam'a hava saldırısı düzenledi
Suriye'nin başkenti Şam'a İsrail tarafından hava saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıda 3 Suriye ordusu askerinin öldürüldüğü, 7 askerin de yaralandığı... 22.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-22T02:39+0300
2022-07-22T02:39+0300
dünya
suriye
israil
şam
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Suriye devlet haber ajansı SANA, yerel saatle 00.32'de Şam çevresindeki ordu güçlerine ait bazı noktalara İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendiğini aktardı.Askeri kaynağa dayandırdığı haberde "Hava savunma sistemlerimiz işgal altındaki Golan yönünden gelen düşman füzelerin bazılarını düşürdü" denildi.Şiddetli patlama seslerinin duyulduğu belirtilen haberde, Suriye ordusundan 3 askerin öldüğü, 7 askerin de yaralandığı ifade edildi.
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suriye, israil, şam, ortadoğu

İsrail, Şam'a hava saldırısı düzenledi

02:39 22.07.2022
© AASuriye'nin başkenti Şam'da bazı noktalara İsrail tarafından hava saldırısı gerçekleştirildiği öne sürüldü. Hava savunma sistemlerinin saldırıları başarıyla püskürttüğü bildirildi.
Suriye'nin başkenti Şam'da bazı noktalara İsrail tarafından hava saldırısı gerçekleştirildiği öne sürüldü. Hava savunma sistemlerinin saldırıları başarıyla püskürttüğü bildirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2022
© AA
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Suriye'nin başkenti Şam'a İsrail tarafından hava saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıda 3 Suriye ordusu askerinin öldürüldüğü, 7 askerin de yaralandığı belirtildi.
Suriye devlet haber ajansı SANA, yerel saatle 00.32'de Şam çevresindeki ordu güçlerine ait bazı noktalara İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendiğini aktardı.
Askeri kaynağa dayandırdığı haberde "Hava savunma sistemlerimiz işgal altındaki Golan yönünden gelen düşman füzelerin bazılarını düşürdü" denildi.
Şiddetli patlama seslerinin duyulduğu belirtilen haberde, Suriye ordusundan 3 askerin öldüğü, 7 askerin de yaralandığı ifade edildi.
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