İsrail, Şam'a hava saldırısı düzenledi
© AASuriye'nin başkenti Şam'da bazı noktalara İsrail tarafından hava saldırısı gerçekleştirildiği öne sürüldü. Hava savunma sistemlerinin saldırıları başarıyla püskürttüğü bildirildi.
© AA
Suriye'nin başkenti Şam'a İsrail tarafından hava saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıda 3 Suriye ordusu askerinin öldürüldüğü, 7 askerin de yaralandığı belirtildi.
Suriye devlet haber ajansı SANA, yerel saatle 00.32'de Şam çevresindeki ordu güçlerine ait bazı noktalara İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendiğini aktardı.
Reported video of AD activity over Damascus, #Syria— Aleph א (@no_itsmyturn) July 21, 2022
[Can't verify the video at the moment] pic.twitter.com/K7Z8ZayYvq
Askeri kaynağa dayandırdığı haberde "Hava savunma sistemlerimiz işgal altındaki Golan yönünden gelen düşman füzelerin bazılarını düşürdü" denildi.
Breaking News: Israeli warplanes strike Syria's capital— The Cradle (@TheCradleMedia) July 21, 2022
VIDEO: Syrian Air Defenses engaging missile strikes over Damascus pic.twitter.com/8o1UL0pcx9
Şiddetli patlama seslerinin duyulduğu belirtilen haberde, Suriye ordusundan 3 askerin öldüğü, 7 askerin de yaralandığı ifade edildi.