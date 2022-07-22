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Kılıçdaroğlu'ndan Cüneyt Arkın'ın ailesine ziyaret
Kılıçdaroğlu'ndan Cüneyt Arkın'ın ailesine ziyaret
CHP lideri Kılıçdaroğlu, geçen ay hayatını kaybeden sanatçı Cüneyt Arkın’ın ailesini ziyaret ederek taziye dileklerini iletti. 22.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-22T19:11+0300
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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz ay hayatını kaybeden Sanatçı Cüneyt Arkın’ın İstanbul’da yaşayan ailesini ziyaret ederek taziye dileklerini iletti.
https://tr.sputniknews.com/20220630/cuneyt-arkini-son-yolculuguna-binlerce-kisi-ugurladi-1058158158.html
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chp, kemal kılıçdaroğlu, cüneyt arkın

Kılıçdaroğlu'ndan Cüneyt Arkın'ın ailesine ziyaret

19:11 22.07.2022
© CH/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz ay hayatını kaybeden Sanatçı Cüneyt Arkın’ın İstanbul’da yaşayan ailesini ziyaret ederek taziye dileklerini iletti.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz ay hayatını kaybeden Sanatçı Cüneyt Arkın’ın İstanbul’da yaşayan ailesini ziyaret ederek taziye dileklerini iletti. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2022
© CH/ALP EREN KAYA
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, geçen ay hayatını kaybeden sanatçı Cüneyt Arkın’ın ailesini ziyaret ederek taziye dileklerini iletti.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz ay hayatını kaybeden Sanatçı Cüneyt Arkın’ın İstanbul’da yaşayan ailesini ziyaret ederek taziye dileklerini iletti.
© CH/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz ay hayatını kaybeden Sanatçı Cüneyt Arkın’ın İstanbul’da yaşayan ailesini ziyaret ederek taziye dileklerini iletti.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz ay hayatını kaybeden Sanatçı Cüneyt Arkın’ın İstanbul’da yaşayan ailesini ziyaret ederek taziye dileklerini iletti. - Sputnik Türkiye
1/3
© CH/ALP EREN KAYA
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz ay hayatını kaybeden Sanatçı Cüneyt Arkın’ın İstanbul’da yaşayan ailesini ziyaret ederek taziye dileklerini iletti.
© CH/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz ay hayatını kaybeden Sanatçı Cüneyt Arkın’ın İstanbul’da yaşayan ailesini ziyaret ederek taziye dileklerini iletti.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz ay hayatını kaybeden Sanatçı Cüneyt Arkın’ın İstanbul’da yaşayan ailesini ziyaret ederek taziye dileklerini iletti. - Sputnik Türkiye
2/3
© CH/ALP EREN KAYA
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz ay hayatını kaybeden Sanatçı Cüneyt Arkın’ın İstanbul’da yaşayan ailesini ziyaret ederek taziye dileklerini iletti.
© CH/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz ay hayatını kaybeden Sanatçı Cüneyt Arkın’ın İstanbul’da yaşayan ailesini ziyaret ederek taziye dileklerini iletti.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz ay hayatını kaybeden Sanatçı Cüneyt Arkın’ın İstanbul’da yaşayan ailesini ziyaret ederek taziye dileklerini iletti. - Sputnik Türkiye
3/3
© CH/ALP EREN KAYA
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz ay hayatını kaybeden Sanatçı Cüneyt Arkın’ın İstanbul’da yaşayan ailesini ziyaret ederek taziye dileklerini iletti.
1/3
© CH/ALP EREN KAYA
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz ay hayatını kaybeden Sanatçı Cüneyt Arkın’ın İstanbul’da yaşayan ailesini ziyaret ederek taziye dileklerini iletti.
2/3
© CH/ALP EREN KAYA
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz ay hayatını kaybeden Sanatçı Cüneyt Arkın’ın İstanbul’da yaşayan ailesini ziyaret ederek taziye dileklerini iletti.
3/3
© CH/ALP EREN KAYA
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz ay hayatını kaybeden Sanatçı Cüneyt Arkın’ın İstanbul’da yaşayan ailesini ziyaret ederek taziye dileklerini iletti.
Cüneyt Arkın son yolculuğuna uğurlandı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2022
YAŞAM
Cüneyt Arkın'ı son yolculuğuna binlerce kişi uğurladı
30 Haziran , 16:56
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