Kılıçdaroğlu'ndan Cüneyt Arkın'ın ailesine ziyaret
© CH/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz ay hayatını kaybeden Sanatçı Cüneyt Arkın’ın İstanbul’da yaşayan ailesini ziyaret ederek taziye dileklerini iletti.
© CH/ALP EREN KAYA
CHP lideri Kılıçdaroğlu, geçen ay hayatını kaybeden sanatçı Cüneyt Arkın’ın ailesini ziyaret ederek taziye dileklerini iletti.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz ay hayatını kaybeden Sanatçı Cüneyt Arkın’ın İstanbul’da yaşayan ailesini ziyaret ederek taziye dileklerini iletti.
© CH/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz ay hayatını kaybeden Sanatçı Cüneyt Arkın’ın İstanbul’da yaşayan ailesini ziyaret ederek taziye dileklerini iletti.
1/3
© CH/ALP EREN KAYA
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz ay hayatını kaybeden Sanatçı Cüneyt Arkın’ın İstanbul’da yaşayan ailesini ziyaret ederek taziye dileklerini iletti.
© CH/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz ay hayatını kaybeden Sanatçı Cüneyt Arkın’ın İstanbul’da yaşayan ailesini ziyaret ederek taziye dileklerini iletti.
2/3
© CH/ALP EREN KAYA
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz ay hayatını kaybeden Sanatçı Cüneyt Arkın’ın İstanbul’da yaşayan ailesini ziyaret ederek taziye dileklerini iletti.
© CH/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz ay hayatını kaybeden Sanatçı Cüneyt Arkın’ın İstanbul’da yaşayan ailesini ziyaret ederek taziye dileklerini iletti.
3/3
© CH/ALP EREN KAYA
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz ay hayatını kaybeden Sanatçı Cüneyt Arkın’ın İstanbul’da yaşayan ailesini ziyaret ederek taziye dileklerini iletti.
1/3
© CH/ALP EREN KAYA
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz ay hayatını kaybeden Sanatçı Cüneyt Arkın’ın İstanbul’da yaşayan ailesini ziyaret ederek taziye dileklerini iletti.
2/3
© CH/ALP EREN KAYA
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz ay hayatını kaybeden Sanatçı Cüneyt Arkın’ın İstanbul’da yaşayan ailesini ziyaret ederek taziye dileklerini iletti.
3/3
© CH/ALP EREN KAYA
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz ay hayatını kaybeden Sanatçı Cüneyt Arkın’ın İstanbul’da yaşayan ailesini ziyaret ederek taziye dileklerini iletti.
30 Haziran , 16:56