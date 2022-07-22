https://tr.sputniknews.com/20220722/muglada-denizde-yuzen-yaban-domuzu-yorgun-oldugu-anlasilinca-kurtarildi-1059010795.html

Muğla'da plaja inen yaban domuzu denize girdi, yorulduğu anlaşılınca kurtarıldı

Muğla'da plaja inen yaban domuzu denize girdi, yorulduğu anlaşılınca kurtarıldı

Denizde yüzen ve bitkin durumda olan domuz, balıkçılar tarafından kurtarıldı. 22.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-22T15:20+0300

2022-07-22T15:20+0300

2022-07-22T15:38+0300

domuz

yaşam

muğla

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Muğla'da sokaklarda gezen, apartmanların bahçesinde uyuyan domuzlar bu kez denizde yüzerken görüldü.Yiyecek ya da su bulmak için insanların yaşam alanlarına inen ve zaman içerisinde yaşam alanlarına adapte olan domuz sürülerini besleyen Muğla halkı, son dönemlerde sık sık görmeye alışkın olduğu domuzlarla bu kez denizde karşılaştı.Güllük Mahallesi'nde balıkçılar sabahın erken saatlerinde denizde yüzen domuz ile karşılaşınca büyük şaşkınlık yaşadı. Kıyıdan epey uzaklaşan ve yorulduğu gözlemlenen domuzu kıyıya çıkaran balıkçılar “Geceleri görüyorduk ama gündüz vakti plaja indiklerini hiç görmemiştik” diyerek şaşkınlıklarını ifade etti.Tekne sahipleri tarafından denizden çıkarılan domuz, daha sonra tedavi edilmek üzere belediye ekiplerine teslim edildi.

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muğla

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domuz, muğla