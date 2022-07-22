https://tr.sputniknews.com/20220722/muglada-denizde-yuzen-yaban-domuzu-yorgun-oldugu-anlasilinca-kurtarildi-1059010795.html
Muğla'da plaja inen yaban domuzu denize girdi, yorulduğu anlaşılınca kurtarıldı
Muğla'da plaja inen yaban domuzu denize girdi, yorulduğu anlaşılınca kurtarıldı
Denizde yüzen ve bitkin durumda olan domuz, balıkçılar tarafından kurtarıldı. 22.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-22T15:20+0300
2022-07-22T15:20+0300
2022-07-22T15:38+0300
domuz
yaşam
muğla
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/16/1059010351_0:0:583:328_1920x0_80_0_0_d8ea8f1b3de62f06ed7a0c7f908132a7.jpg
Muğla'da sokaklarda gezen, apartmanların bahçesinde uyuyan domuzlar bu kez denizde yüzerken görüldü.Yiyecek ya da su bulmak için insanların yaşam alanlarına inen ve zaman içerisinde yaşam alanlarına adapte olan domuz sürülerini besleyen Muğla halkı, son dönemlerde sık sık görmeye alışkın olduğu domuzlarla bu kez denizde karşılaştı.Güllük Mahallesi'nde balıkçılar sabahın erken saatlerinde denizde yüzen domuz ile karşılaşınca büyük şaşkınlık yaşadı. Kıyıdan epey uzaklaşan ve yorulduğu gözlemlenen domuzu kıyıya çıkaran balıkçılar “Geceleri görüyorduk ama gündüz vakti plaja indiklerini hiç görmemiştik” diyerek şaşkınlıklarını ifade etti.Tekne sahipleri tarafından denizden çıkarılan domuz, daha sonra tedavi edilmek üzere belediye ekiplerine teslim edildi.
https://tr.sputniknews.com/20220302/domuz-saldirisindan-yarali-kurtulan-avci-siz-gidin-bir-de-domuzun-halini-gorun-1054375167.html
muğla
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/16/1059010351_53:0:490:328_1920x0_80_0_0_ae06c2a78cd299115f16d08ff942ec5d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
domuz, muğla
Muğla'da plaja inen yaban domuzu denize girdi, yorulduğu anlaşılınca kurtarıldı
15:20 22.07.2022 (güncellendi: 15:38 22.07.2022) Abone ol
Denizde yüzen ve bitkin durumda olan domuz, balıkçılar tarafından kurtarıldı.
Muğla'da sokaklarda gezen, apartmanların bahçesinde uyuyan domuzlar bu kez denizde yüzerken görüldü.
Yiyecek ya da su bulmak için insanların yaşam alanlarına inen ve zaman içerisinde yaşam alanlarına adapte olan domuz sürülerini besleyen Muğla halkı, son dönemlerde sık sık görmeye alışkın olduğu domuzlarla bu kez denizde karşılaştı.
Güllük Mahallesi'nde balıkçılar sabahın erken saatlerinde denizde yüzen domuz ile karşılaşınca büyük şaşkınlık yaşadı. Kıyıdan epey uzaklaşan ve yorulduğu gözlemlenen domuzu kıyıya çıkaran balıkçılar “Geceleri görüyorduk ama gündüz vakti plaja indiklerini hiç görmemiştik” diyerek şaşkınlıklarını ifade etti.
Tekne sahipleri tarafından denizden çıkarılan domuz, daha sonra tedavi edilmek üzere belediye ekiplerine teslim edildi.