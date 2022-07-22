https://tr.sputniknews.com/20220722/pandemi-hastanesinde-yeni-dalga-onlemleri-basladi-basvuru-sayilari-200lerden-900lere-cikti-1059002081.html

Pandemi hastanesinde ‘yeni dalga’ önlemleri başladı: 'Başvuru sayıları 200'lerden 900'lere çıktı'

Pandemi hastanesinde ‘yeni dalga’ önlemleri başladı: 'Başvuru sayıları 200'lerden 900'lere çıktı'

Türkiye'nin en büyük pandemi hastanesi, Sancaktepe'deki Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nde yeniden Kovid hazırlıklarına geçildi. Ayaktan hasta... 22.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-22T11:46+0300

2022-07-22T11:46+0300

2022-07-22T11:46+0300

koronavirüs

türkiye’de kovid-19 salgını

kovid-19

koronavirüs

hastane

akciğer

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Türkiye'nin en büyük pandemi merkezi Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nde, çok değil bundan iki ay önce Kovid dışı servisler artırılarak pandemi sonrası normalleşmeye geçiş yapılmıştı. Ancak Avrupa'da başlayıp ülkemize de yansıyan vaka sayılarındaki artış nedeniyle, hastanede Kovid servisleri yeniden aktif edilmeye başlandı. Başhekim Doç. Dr. Alpaslan Tanoğlu, günlük ayaktan hasta başvuru sayılarının 3-4 kat arttığını kaydetti.'Günlük 800 başvuruya çıktı'Doç. Dr. Tanoğlu, "Kovid sonrası normalleşme sürecimiz bu dalgayla beraber yine önlem alarak hazırlık yapmamızı gerektirdi. Yeni bir dalgayla karşı karşıyayız gibi gözüküyor. Bir ay öncesine kadar Kovid sonrası yeni normale dönmüş durumdaydık. Burası da Anadolu yakasının en büyük pandemi hastanesi. Yeni poliklinikler, yeni 'temiz' servisler açmıştık. Dahiliyede, enfeksiyon hastalıklarında, göğüs hastalıklarında, hatta cerrahi servisler de dahil. Fakat son 15-20 gün içerisinde Avrupa'daki dalganın bize de geldiğini görmekteyiz, ayaktan başvuran hasta sayısında hızlı bir artış var Kendi hastanemizde bundan bir ay önce yaklaşık 200 civarında günlük hasta geliyordu. Bunların yaklaşık 100 civarında PCR testi yapılıyordu. Negatiflik daha fazlaydı, pozitifleri daha az görüyorduk. Fakat şu an itibariyle son birkaç güne baktığımızda 800-850 civarında hasta başvuruyor. Bunların yaklaşık 700-750'sine PCR testi gerekli oluyor. rakamlar bize yeni bir dalga ile karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor" dedi.'50 yaş üstü hastalar görmeye de başladık'Her yeni Kovid dalgası öncesi ayaktan hasta sayısında artış görüldüğünü, bu artışların yavaş yavaş yatışlara ve daha sonra da yoğun bakımlara yansıdığını kaydeden Doç. Dr. Tanoğlu, "Biz de bu nedenle tedbir olarak Kovid kliniklerine doğru dönüş yapmaya başladık. Gördüğümüz kadarıyla vakaların büyük çoğunluğu aşısızlar ya da aşılarını tamamlamamış olanlar. Yoğun bakımlara tam manada ciddi bir yansıma olmadı şimdilik. Genel olarak servislerde olsun, yoğun bakımlarda olsun, 60-65 yaş üstü kişiler, ek hastalığı olanlar, immünsüpresif dediğimiz bağışıklığı baskılayıcı hastalığı olan ya da bu tip ilaçları kullananlar ağırlıkta. Son günlerde 50 yaş ve üstündekilerde de yatış gözlemliyoruz. Yoğun bakımlara hasta yansıması olmasın, kayıplarımız olmasın diye şimdiden tedbirimizi almamız gerekiyor. Eksik aşısı olanların bir an önce hatırlatma dozlarını yaptırması gerekiyor" diye konuştu.'Akciğer tutulumu nadir görülüyor'Yeni dalgayla beraber hastalığın belirtilerinde de bir değişim olduğuna işaret eden Tanoğlu, şu bilgileri verdi:

https://tr.sputniknews.com/20220720/dso-ilerleyen-haftalarda-kovid-19-nedeniyle-daha-fazla-olumler-bekleyebiliriz-1058939297.html

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türkiye’de kovid-19 salgını, kovid-19, koronavirüs, hastane, akciğer