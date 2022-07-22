https://tr.sputniknews.com/20220722/profilonun-iflas-karari-istinaftan-dondu-1059009606.html

Profilo'nun iflas kararı istinaftan döndü

Profilo'nun iflas kararı istinaftan döndü

Türkiye'nin önde gelen sanayi şirketlerinden Profilo hakkında verilen iflas kararını istinaf mahkemesi bozdu. 22.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-22T15:06+0300

2022-07-22T15:06+0300

2022-07-22T15:09+0300

profilo

iflas

ekonomi

istinaf mahkemesi

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İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi'nce şirketin eski avukatı Sümer Altay'ın vekalet alacağının ödenmediği gerekçesiyle verdiği iflas kararına itiraz eden Profilo’yu haklı bulan üst mahkeme, avukatın vekalet ücreti alacağının oluşmadığı gerekçesiyle iflas kararını esastan bozdu.Profilo'nun eski avukatı Sümer Altay'ın haksız şekilde azledildiği iddiasıyla vekalet alacağının ödenmediği gerekçesiyle açtığı davada, İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi geçen yıl iflas kararı vermişti.Medyaradar'ın haberine göre Profilo Holding Hukuk Müşaviri Dilek Seyhun Erden karar ile ilgili yaptığı açıklamada, “Geçmişi 1950'li yıllara dayanan Türkiye’nin en köklü ve en tanınmış şirketlerinden olan Profilo’nun iflasına karar verilmesi, hukuken ve vicdanen kabul edilebilir bir durum değildi. Garabet niteliğindeki iflas kararı, haklı gerekçelerimizle istinaf mahkemesince reddedilmiştir. Üst mahkeme yerel mahkemenin hatalı kararını esastan bozarak iflas kararını ortadan kaldırmış oldu. Yarım asırdan fazla Türk ekonomisine büyük katkı veren Profilo Holding, daha güçlü şekilde yatırımlarına ve yüzlerce çalışanına istihdam sağlamaya devam etmektedir” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20211124/profilo-holdingden-iflasina-neden-olan-eski-avukati-hakkinda-suc-duyurusu-1051104207.html

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profilo, iflas, istinaf mahkemesi