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Ryan Babel'in yeni adresi belli oldu
Ryan Babel'in yeni adresi belli oldu
Galatasaray'dan ayrılan Ryan Babel, 1. Lig ekibi Eyüpspor ile anlaşmaya vardı. 22.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-22T19:39+0300
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spor
ryan babel
galatasaray
transfer
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Galatasaray'dan ayrılan 35 yaşındaki kanat oyuncusu Ryan Babel'in yeni adresi belli oldu.Hürriyet'in haberine göre; 1. Lig ekibi Eyüpspor Hollandalı yıldız futbolcuyla 1 yıllık anlaşmaya vardı.Haberde yer alan bilgiye göre; uçakla İstanbul'a gelecek olan Babel, Eyüpspor ile Süper Lig'e çıkarsa sözleşmesi 1 yıl daha uzayacak.Ryan Babel geçtiğimiz sezon Galatasaray forması ile mücadele ettiği 42 maçta takımına 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
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ryan babel, galatasaray, transfer

Ryan Babel'in yeni adresi belli oldu

19:39 22.07.2022
© İHARyan Babel, Gedson Fernandes
Ryan Babel, Gedson Fernandes - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2022
© İHA
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Galatasaray'dan ayrılan Ryan Babel, 1. Lig ekibi Eyüpspor ile anlaşmaya vardı.
Galatasaray'dan ayrılan 35 yaşındaki kanat oyuncusu Ryan Babel'in yeni adresi belli oldu.
Hürriyet'in haberine göre; 1. Lig ekibi Eyüpspor Hollandalı yıldız futbolcuyla 1 yıllık anlaşmaya vardı.
Haberde yer alan bilgiye göre; uçakla İstanbul'a gelecek olan Babel, Eyüpspor ile Süper Lig'e çıkarsa sözleşmesi 1 yıl daha uzayacak.
Ryan Babel geçtiğimiz sezon Galatasaray forması ile mücadele ettiği 42 maçta takımına 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
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