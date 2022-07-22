https://tr.sputniknews.com/20220722/turkiyedeki-sendikali-isci-sayisi-aciklandi--1058995885.html
Türkiye'deki sendikalı işçi sayısı açıklandı
Türkiye'deki sendikalı işçi sayısı açıklandı
Türkiye'de 15 milyon 987 bin 428 işçiden 2 milyon 280 bin 285'inin sendika üyeliği bulunuyor. 22.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-22T03:32+0300
2022-07-22T03:32+0300
2022-07-22T03:32+0300
ekonomi
işçi
sendika
sayı
çalışma ve sosyal güvenlik bakanı
çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı
resmi gazete
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın '6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince; İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2022 Temmuz Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, 15 milyon 987 bin 428 işçiden yüzde 14,26'sına denk gelen 2 milyon 280 bin 285'i herhangi bir işçi sendikasına üye.20 iş kolu arasında en fazla işçinin yer aldığı iş kolu, 4 milyon 86 bin 7 işçiyle 'ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar' oldu. Bunu 1 milyon 865 bin 713 işçiyle 'metal' ve 1 milyon 445 bin 368 işçiyle 'inşaat' iş kolları izledi.Hizmet-İş Sendikası, sahip olduğu 252 bin 612 üyeyle tüm işçi sendikaları arasında ilk sırada yer aldı. Hizmet-İş'i 245 bin 602 üyeyle Türk Metal Sendikası, 193 bin 829 üyeyle Öz Sağlık-İş takip etti.
https://tr.sputniknews.com/20220128/turkiyedeki-sendikali-isci-sayisi-2-milyon-189-bin-645e-ulasti-1053227776.html
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işçi, sendika, sayı, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı, resmi gazete
Türkiye'deki sendikalı işçi sayısı açıklandı
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Türkiye'de 15 milyon 987 bin 428 işçiden 2 milyon 280 bin 285'inin sendika üyeliği bulunuyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın '6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince; İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2022 Temmuz Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, 15 milyon 987 bin 428 işçiden yüzde 14,26'sına denk gelen 2 milyon 280 bin 285'i herhangi bir işçi sendikasına üye.
20 iş kolu arasında en fazla işçinin yer aldığı iş kolu, 4 milyon 86 bin 7 işçiyle 'ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar' oldu. Bunu 1 milyon 865 bin 713 işçiyle 'metal' ve 1 milyon 445 bin 368 işçiyle 'inşaat' iş kolları izledi.
Hizmet-İş Sendikası, sahip olduğu 252 bin 612 üyeyle tüm işçi sendikaları arasında ilk sırada yer aldı. Hizmet-İş'i 245 bin 602 üyeyle Türk Metal Sendikası, 193 bin 829 üyeyle Öz Sağlık-İş takip etti.