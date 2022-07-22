https://tr.sputniknews.com/20220722/ukrayna-tahilinin-tasinacagi-deniz-koridoruna-askeri-techizatin-yaklasmasi-yasaklandi-1059028849.html
Ukrayna tahılının taşınacağı deniz koridoruna askeri teçhizatın yaklaşması yasaklandı
Ukrayna tahılının taşınacağı deniz koridoruna askeri teçhizatın yaklaşması yasaklandı
Birleşmiş Milletler’den (BM) bir kaynak, Ukrayna'dan çıkış yapan ve geri dönen gemilerin Türkiye’de oluşturulacak karma denetim ekipleri tarafından... 22.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-22T22:12+0300
2022-07-22T22:12+0300
2022-07-22T22:12+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
tahıl
tahıl ihracatı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/1a/1043904906_0:181:1920:1261_1920x0_80_0_0_adfae39b7498425babdb664718ec3ed5.jpg
Birleşmiş Milletler’de (BM), İstanbul’da imzalanan tahıl anlaşmasının içeriğine aşina bir kaynak, Sputnik’e açıklamasında, her türlü provokasyonları ve olayları önlemek için tarafların, Karadeniz’deki insani koridordan hareket edecek gemileri uzaktan takip edeceğini anlattı.Kaynak, “Hiçbir savaş gemisi, uçak, insansız hava aracı insani yardım koridoruna, Ortak Koordinasyon Merkezi’nin belirlediği mesafeden daha yakınına ve merkezin izni olmadan ve tüm taraflarla önceden görüşme yapılmadan yaklaşamaz” diye kaydetti.Sputnik’e konuşan kaynak, “Türkiye'de denetim ekipleri oluşturulacak. Türkiye'deki denetim ekipleri, tüm tarafların (Rusya, Ukrayna, Türkiye) ve BM temsilcilerinden oluşacak. Gemiler, denetim ekibi tarafından denetlendikten sonra, ortak koordinasyon merkezi tarafından onaylanan programa göre Ukrayna limanlarına giriş ve çıkış yapacak” dedi.Kaynak ayrıca, gemilerin izin verilen rotadaki hareketinin İstanbul'daki koordinasyon merkezi tarafından izleneceğini kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20220722/soygu-gida-krizi-yasanmamasi-adina-istanbulda-imzaladiklari-iki-anlasmanin-iceriklerini-anlatti-1059020673.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/1a/1043904906_0:1:1920:1441_1920x0_80_0_0_0d09ffe5417c8248bcb8abf3db4b3911.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, ukrayna, tahıl, tahıl ihracatı
Ukrayna tahılının taşınacağı deniz koridoruna askeri teçhizatın yaklaşması yasaklandı
Abone ol
Birleşmiş Milletler’den (BM) bir kaynak, Ukrayna'dan çıkış yapan ve geri dönen gemilerin Türkiye’de oluşturulacak karma denetim ekipleri tarafından denetleneceğini söyledi. Bununla birlikte Savaş gemileri ile uçakların ve insansız hava araçlarının, Ukrayna gıda ürünlerinin taşınacağı koridora yaklaşmasının yasaklandığı belirtildi.
Birleşmiş Milletler’de (BM), İstanbul’da imzalanan tahıl anlaşmasının içeriğine aşina bir kaynak, Sputnik’e açıklamasında, her türlü provokasyonları ve olayları önlemek için tarafların, Karadeniz’deki insani koridordan hareket edecek gemileri uzaktan takip edeceğini anlattı.
Kaynak, “Hiçbir savaş gemisi, uçak, insansız hava aracı insani yardım koridoruna, Ortak Koordinasyon Merkezi’nin belirlediği mesafeden daha yakınına ve merkezin izni olmadan ve tüm taraflarla önceden görüşme yapılmadan yaklaşamaz” diye kaydetti.
Sputnik’e konuşan kaynak, “Türkiye'de denetim ekipleri oluşturulacak. Türkiye'deki denetim ekipleri, tüm tarafların (Rusya, Ukrayna, Türkiye) ve BM temsilcilerinden oluşacak. Gemiler, denetim ekibi tarafından denetlendikten sonra, ortak koordinasyon merkezi tarafından onaylanan programa göre Ukrayna limanlarına giriş ve çıkış yapacak” dedi.
Kaynak ayrıca, gemilerin izin verilen rotadaki hareketinin İstanbul'daki koordinasyon merkezi tarafından izleneceğini kaydetti.