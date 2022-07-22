https://tr.sputniknews.com/20220722/ukrayna-tahilinin-tasinacagi-deniz-koridoruna-askeri-techizatin-yaklasmasi-yasaklandi-1059028849.html

Ukrayna tahılının taşınacağı deniz koridoruna askeri teçhizatın yaklaşması yasaklandı

Ukrayna tahılının taşınacağı deniz koridoruna askeri teçhizatın yaklaşması yasaklandı

Birleşmiş Milletler’den (BM) bir kaynak, Ukrayna'dan çıkış yapan ve geri dönen gemilerin Türkiye’de oluşturulacak karma denetim ekipleri tarafından... 22.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-22T22:12+0300

2022-07-22T22:12+0300

2022-07-22T22:12+0300

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Birleşmiş Milletler’de (BM), İstanbul’da imzalanan tahıl anlaşmasının içeriğine aşina bir kaynak, Sputnik’e açıklamasında, her türlü provokasyonları ve olayları önlemek için tarafların, Karadeniz’deki insani koridordan hareket edecek gemileri uzaktan takip edeceğini anlattı.Kaynak, “Hiçbir savaş gemisi, uçak, insansız hava aracı insani yardım koridoruna, Ortak Koordinasyon Merkezi’nin belirlediği mesafeden daha yakınına ve merkezin izni olmadan ve tüm taraflarla önceden görüşme yapılmadan yaklaşamaz” diye kaydetti.Sputnik’e konuşan kaynak, “Türkiye'de denetim ekipleri oluşturulacak. Türkiye'deki denetim ekipleri, tüm tarafların (Rusya, Ukrayna, Türkiye) ve BM temsilcilerinden oluşacak. Gemiler, denetim ekibi tarafından denetlendikten sonra, ortak koordinasyon merkezi tarafından onaylanan programa göre Ukrayna limanlarına giriş ve çıkış yapacak” dedi.Kaynak ayrıca, gemilerin izin verilen rotadaki hareketinin İstanbul'daki koordinasyon merkezi tarafından izleneceğini kaydetti.

https://tr.sputniknews.com/20220722/soygu-gida-krizi-yasanmamasi-adina-istanbulda-imzaladiklari-iki-anlasmanin-iceriklerini-anlatti-1059020673.html

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rusya, ukrayna, tahıl, tahıl ihracatı