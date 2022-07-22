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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220722/ukrayna-tahilinin-tasinacagi-deniz-koridoruna-askeri-techizatin-yaklasmasi-yasaklandi-1059028849.html
Ukrayna tahılının taşınacağı deniz koridoruna askeri teçhizatın yaklaşması yasaklandı
Ukrayna tahılının taşınacağı deniz koridoruna askeri teçhizatın yaklaşması yasaklandı
Birleşmiş Milletler’den (BM) bir kaynak, Ukrayna'dan çıkış yapan ve geri dönen gemilerin Türkiye’de oluşturulacak karma denetim ekipleri tarafından... 22.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-22T22:12+0300
2022-07-22T22:12+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
tahıl
tahıl ihracatı
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Birleşmiş Milletler’de (BM), İstanbul’da imzalanan tahıl anlaşmasının içeriğine aşina bir kaynak, Sputnik’e açıklamasında, her türlü provokasyonları ve olayları önlemek için tarafların, Karadeniz’deki insani koridordan hareket edecek gemileri uzaktan takip edeceğini anlattı.Kaynak, “Hiçbir savaş gemisi, uçak, insansız hava aracı insani yardım koridoruna, Ortak Koordinasyon Merkezi’nin belirlediği mesafeden daha yakınına ve merkezin izni olmadan ve tüm taraflarla önceden görüşme yapılmadan yaklaşamaz” diye kaydetti.Sputnik’e konuşan kaynak, “Türkiye'de denetim ekipleri oluşturulacak. Türkiye'deki denetim ekipleri, tüm tarafların (Rusya, Ukrayna, Türkiye) ve BM temsilcilerinden oluşacak. Gemiler, denetim ekibi tarafından denetlendikten sonra, ortak koordinasyon merkezi tarafından onaylanan programa göre Ukrayna limanlarına giriş ve çıkış yapacak” dedi.Kaynak ayrıca, gemilerin izin verilen rotadaki hareketinin İstanbul'daki koordinasyon merkezi tarafından izleneceğini kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20220722/soygu-gida-krizi-yasanmamasi-adina-istanbulda-imzaladiklari-iki-anlasmanin-iceriklerini-anlatti-1059020673.html
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rusya, ukrayna, tahıl, tahıl ihracatı

Ukrayna tahılının taşınacağı deniz koridoruna askeri teçhizatın yaklaşması yasaklandı

22:12 22.07.2022
© Fotoğraf : Pixabayithalat, ihracat, ticaret, ekonomi
ithalat, ihracat, ticaret, ekonomi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2022
© Fotoğraf : Pixabay
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Birleşmiş Milletler’den (BM) bir kaynak, Ukrayna'dan çıkış yapan ve geri dönen gemilerin Türkiye’de oluşturulacak karma denetim ekipleri tarafından denetleneceğini söyledi. Bununla birlikte Savaş gemileri ile uçakların ve insansız hava araçlarının, Ukrayna gıda ürünlerinin taşınacağı koridora yaklaşmasının yasaklandığı belirtildi.
Birleşmiş Milletler’de (BM), İstanbul’da imzalanan tahıl anlaşmasının içeriğine aşina bir kaynak, Sputnik’e açıklamasında, her türlü provokasyonları ve olayları önlemek için tarafların, Karadeniz’deki insani koridordan hareket edecek gemileri uzaktan takip edeceğini anlattı.
Kaynak, “Hiçbir savaş gemisi, uçak, insansız hava aracı insani yardım koridoruna, Ortak Koordinasyon Merkezi’nin belirlediği mesafeden daha yakınına ve merkezin izni olmadan ve tüm taraflarla önceden görüşme yapılmadan yaklaşamaz” diye kaydetti.

Sputnik’e konuşan kaynak, “Türkiye'de denetim ekipleri oluşturulacak. Türkiye'deki denetim ekipleri, tüm tarafların (Rusya, Ukrayna, Türkiye) ve BM temsilcilerinden oluşacak. Gemiler, denetim ekibi tarafından denetlendikten sonra, ortak koordinasyon merkezi tarafından onaylanan programa göre Ukrayna limanlarına giriş ve çıkış yapacak” dedi.
Kaynak ayrıca, gemilerin izin verilen rotadaki hareketinin İstanbul'daki koordinasyon merkezi tarafından izleneceğini kaydetti.
Tahıl krizi İstanbul’da çözüldü - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2022
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