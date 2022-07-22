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İstanbul'da yetkili servis dolandırıcılığı: 5 gözaltı
İstanbul'da yetkili servis dolandırıcılığı: 5 gözaltı
İstanbul'da yetkili servis kılığına girerek vatandaşları dolandıran 5 şüpheli yakalandı. 22.07.2022, Sputnik Türkiye
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tamirci
dolandırıcılık
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İstanbul'da, internet üzerinden yetkili servis ilanı vererek beyaz eşyaların tamiri için kendilerine başvuranları dolandıran 5 şüpheli yakalandı.Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Erdal Tavşan isimli bir kişinin, internet üzerinden yetkili servis zannederek çağırdığı tamircilerin televizyonunu alıp götürerek dolandırıldığı yönündeki ihbarı üzerine çalışma başlattı.İncelemede, biri kadın 5 kişiden oluşan hırsızlık şebekesinin yetkili servis gibi görünerek internete ilan verdiği, tamir için başvuran vatandaşların beyaz eşyalarını alarak dolandırıcılık yaptığı tespit edildi.Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin adreslerini belirleyen polis, yaptıkları baskında 5 şüpheliyi yakaladı.Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
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türkiye, beyaz eşya, tamirci, dolandırıcılık, yetkili

İstanbul'da yetkili servis dolandırıcılığı: 5 gözaltı

14:23 22.07.2022 (güncellendi: 14:24 22.07.2022)
© AABeyaz eşya fabrikası
Beyaz eşya fabrikası - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2022
© AA
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İstanbul'da yetkili servis kılığına girerek vatandaşları dolandıran 5 şüpheli yakalandı.
İstanbul'da, internet üzerinden yetkili servis ilanı vererek beyaz eşyaların tamiri için kendilerine başvuranları dolandıran 5 şüpheli yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Erdal Tavşan isimli bir kişinin, internet üzerinden yetkili servis zannederek çağırdığı tamircilerin televizyonunu alıp götürerek dolandırıldığı yönündeki ihbarı üzerine çalışma başlattı.
İncelemede, biri kadın 5 kişiden oluşan hırsızlık şebekesinin yetkili servis gibi görünerek internete ilan verdiği, tamir için başvuran vatandaşların beyaz eşyalarını alarak dolandırıcılık yaptığı tespit edildi.

Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin adreslerini belirleyen polis, yaptıkları baskında 5 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Telefon dolandırıcılığı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2022
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