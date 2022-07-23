https://tr.sputniknews.com/20220723/aleyna-tilki-ilgi-alaniniz-basarilarim-degil-ic-camasirim-1059035403.html

Aleyna Tilki: İlgi alanınız başarılarım değil iç çamaşırım

Aleyna Tilki: İlgi alanınız başarılarım değil iç çamaşırım

Şarkıcı Aleyna Tilki, Twitter üzerinden paylaştığı fotoğrafına gelen "çıplaklık" eleştirileri üzerine bir açıklama yaptı. 23.07.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

aleyna tilki

pop

çıplaklık

muhafazakar

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Şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafına yönelik eleştirilere tepki gösterdi. Tilki, "Son fotoğrafımı ‘muhafazakarlık’ adı altında eleştirenler, hiçbiriniz muhafazakar falan değilsiniz" dedi.Tilki, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Son fotoğrafımı ‘muhafazakarlık’ adı altında eleştirenler, hiçbiriniz muhafazakar falan değilsiniz. Eğer algınız bir önceki gün bir Türk kadını olarak Billboard’a verdiğim röportajı değil, son fotoğrafıma reaksiyon veriyorsa sizin ilgi alanınız başarı değil, benim iç çamaşırımdır. Ki benim gerçekten temiz bir yerden muhafazakar olanlara saygım derin ve sonsuzdur.. Dedelerimiz, anneanne babaannelerimiz bize kıymetli şeyler öğretti… Onların ortamında inanın iç çamaşırıyla gezmiyorum. Ama sahte muhafazakarlarla bir iç çamaşır partisi yapmak isterim."

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aleyna tilki, pop, çıplaklık, muhafazakar