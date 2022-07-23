https://tr.sputniknews.com/20220723/aleyna-tilki-ilgi-alaniniz-basarilarim-degil-ic-camasirim-1059035403.html
Aleyna Tilki: İlgi alanınız başarılarım değil iç çamaşırım
Aleyna Tilki: İlgi alanınız başarılarım değil iç çamaşırım
Şarkıcı Aleyna Tilki, Twitter üzerinden paylaştığı fotoğrafına gelen "çıplaklık" eleştirileri üzerine bir açıklama yaptı. 23.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-23T00:59+0300
2022-07-23T00:59+0300
2022-07-23T01:00+0300
türkiye
aleyna tilki
pop
çıplaklık
muhafazakar
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Şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafına yönelik eleştirilere tepki gösterdi. Tilki, "Son fotoğrafımı ‘muhafazakarlık’ adı altında eleştirenler, hiçbiriniz muhafazakar falan değilsiniz" dedi.Tilki, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Son fotoğrafımı ‘muhafazakarlık’ adı altında eleştirenler, hiçbiriniz muhafazakar falan değilsiniz. Eğer algınız bir önceki gün bir Türk kadını olarak Billboard’a verdiğim röportajı değil, son fotoğrafıma reaksiyon veriyorsa sizin ilgi alanınız başarı değil, benim iç çamaşırımdır. Ki benim gerçekten temiz bir yerden muhafazakar olanlara saygım derin ve sonsuzdur.. Dedelerimiz, anneanne babaannelerimiz bize kıymetli şeyler öğretti… Onların ortamında inanın iç çamaşırıyla gezmiyorum. Ama sahte muhafazakarlarla bir iç çamaşır partisi yapmak isterim."
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aleyna tilki, pop, çıplaklık, muhafazakar
Aleyna Tilki: İlgi alanınız başarılarım değil iç çamaşırım
00:59 23.07.2022 (güncellendi: 01:00 23.07.2022) Abone ol
Şarkıcı Aleyna Tilki, Twitter üzerinden paylaştığı fotoğrafına gelen "çıplaklık" eleştirileri üzerine bir açıklama yaptı.
Şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafına yönelik eleştirilere tepki gösterdi. Tilki, "Son fotoğrafımı ‘muhafazakarlık’ adı altında eleştirenler, hiçbiriniz muhafazakar falan değilsiniz" dedi.
Tilki, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Son fotoğrafımı ‘muhafazakarlık’ adı altında eleştirenler, hiçbiriniz muhafazakar falan değilsiniz. Eğer algınız bir önceki gün bir Türk kadını olarak Billboard’a verdiğim röportajı değil, son fotoğrafıma reaksiyon veriyorsa sizin ilgi alanınız başarı değil, benim iç çamaşırımdır. Ki benim gerçekten temiz bir yerden muhafazakar olanlara saygım derin ve sonsuzdur.. Dedelerimiz, anneanne babaannelerimiz bize kıymetli şeyler öğretti… Onların ortamında inanın iç çamaşırıyla gezmiyorum. Ama sahte muhafazakarlarla bir iç çamaşır partisi yapmak isterim."