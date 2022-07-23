Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220723/aleyna-tilki-ilgi-alaniniz-basarilarim-degil-ic-camasirim-1059035403.html
Aleyna Tilki: İlgi alanınız başarılarım değil iç çamaşırım
Aleyna Tilki: İlgi alanınız başarılarım değil iç çamaşırım
Şarkıcı Aleyna Tilki, Twitter üzerinden paylaştığı fotoğrafına gelen "çıplaklık" eleştirileri üzerine bir açıklama yaptı. 23.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-23T00:59+0300
2022-07-23T01:00+0300
türkiye
aleyna tilki
pop
çıplaklık
muhafazakar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104083/24/1040832475_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_794a9d6bcb0c94095811edc457a071b1.jpg
Şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafına yönelik eleştirilere tepki gösterdi. Tilki, "Son fotoğrafımı ‘muhafazakarlık’ adı altında eleştirenler, hiçbiriniz muhafazakar falan değilsiniz" dedi.Tilki, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Son fotoğrafımı ‘muhafazakarlık’ adı altında eleştirenler, hiçbiriniz muhafazakar falan değilsiniz. Eğer algınız bir önceki gün bir Türk kadını olarak Billboard’a verdiğim röportajı değil, son fotoğrafıma reaksiyon veriyorsa sizin ilgi alanınız başarı değil, benim iç çamaşırımdır. Ki benim gerçekten temiz bir yerden muhafazakar olanlara saygım derin ve sonsuzdur.. Dedelerimiz, anneanne babaannelerimiz bize kıymetli şeyler öğretti… Onların ortamında inanın iç çamaşırıyla gezmiyorum. Ama sahte muhafazakarlarla bir iç çamaşır partisi yapmak isterim."
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104083/24/1040832475_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_dfb64e0977d84093e698601cce7235f2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
aleyna tilki, pop, çıplaklık, muhafazakar

Aleyna Tilki: İlgi alanınız başarılarım değil iç çamaşırım

00:59 23.07.2022 (güncellendi: 01:00 23.07.2022)
© DHAAleyna Tilki
Aleyna Tilki - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2022
© DHA
Abone olTelegram
Şarkıcı Aleyna Tilki, Twitter üzerinden paylaştığı fotoğrafına gelen "çıplaklık" eleştirileri üzerine bir açıklama yaptı.
Şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafına yönelik eleştirilere tepki gösterdi. Tilki, "Son fotoğrafımı ‘muhafazakarlık’ adı altında eleştirenler, hiçbiriniz muhafazakar falan değilsiniz" dedi.
Tilki, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Son fotoğrafımı ‘muhafazakarlık’ adı altında eleştirenler, hiçbiriniz muhafazakar falan değilsiniz. Eğer algınız bir önceki gün bir Türk kadını olarak Billboard’a verdiğim röportajı değil, son fotoğrafıma reaksiyon veriyorsa sizin ilgi alanınız başarı değil, benim iç çamaşırımdır. Ki benim gerçekten temiz bir yerden muhafazakar olanlara saygım derin ve sonsuzdur.. Dedelerimiz, anneanne babaannelerimiz bize kıymetli şeyler öğretti… Onların ortamında inanın iç çamaşırıyla gezmiyorum. Ama sahte muhafazakarlarla bir iç çamaşır partisi yapmak isterim."
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала