https://tr.sputniknews.com/20220723/almanya-basbakani-scholzun-copunden-g7ye-ait-gizli-belgeler-cikti-1059049955.html

Almanya Başbakanı Scholz'un çöpünden G7'ye ait gizli belgeler çıktı

Almanya Başbakanı Scholz'un çöpünden G7'ye ait gizli belgeler çıktı

Alman medyası, Başbakan Scholz’un eşi Britta Ernst'ün gizli belgeleri çöpe atmayı alışkanlık haline getirdiğini ve aynı zamanda kağıt atıklarla evsel atıkları... 23.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-23T16:45+0300

2022-07-23T16:45+0300

2022-07-23T16:47+0300

dünya

almanya

olaf scholz

gizli belge

g7

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Alman dergisi Der Spiegel'in haberine göre, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un eşi Britta Ernst, çifte ait özel belgeleri defalarca evindeki çöpüne attı. Ernst, böylelikle geri dönüşüm kurallarını ihlal ederek yalnızca kağıt atıkları yalnızca evsel atıklarla karıştırılmakla kalmadı, gizli belgeleri de çöpe attı.Söz konusu olay, Scholz ve Ernst’in binasındaki komşusunun çöpleri karıştırmasıyla ortaya çıktı.Haberde, Brandenburg eyaletinde eğitim bakanı olan 61 yaşındaki Ernst’in gizli belgeleri düzenli olarak çöpe attığı belirtildi.Bununla birlikte, Scholz ve Ernst'in komşusu belgelere ilk olarak geçen yıl kasım ayında rastladı. Çöp toplama odasının dışında yere saçılan kağıtlar arasında Ernst'in birkaç gün önce yaptığı konuşmanın bir taslağı da bulunuyordu.Der Spiegel, Alman liderin ailesinin atıklarını hükümet yönergelerine göre geri dönüşüm için ayırmaması yeterince kötü olduğunu aktardı. Ancak, Ernst’ün gizli belgeleri konusunda konusunda ciddi olmadığını öne sürdü.Der Spiegel’in gazetecilerine gösterilen belgeler arasında Ernst'in Mayıs ayındaki etkinlik takviminden bir sayfa ve konuşma İngilizcesini geliştirmek istediğini gösteren çıktısı alınmış bir e-posta yer alıyor.Çöpe bulunan farklı bir belge ise Eylül 2021'deki federal seçimler günü için nasıl giyineceğini planladığını gösteriyor.'Halktan kaçınıyor'En yakın tarihli belge ise geçen ay Bavyera’da düzenlenen G7 zirvesine kadar uzanıyor. (G7 ülkeleri: Almanya, ABD, Birleşik Krallık, İtalya, Fransa, Japonya, Kanada, AB). Ortaya çıkarılan kağıtlarda, Ernst'in ilgilenmekle yükümlü olduğu grubun devlet başkanlarının eşlerinin ve partnerlerine dair özel bilgiler yer alıyor.Örneğin, Kısa süre önce istifa eden İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin eşi Maria Cappello'nun fotoğrafının altındaki notta "halktan kaçınıyor" yazıyor. Japonya başbakanının eşi Yuko Kişida ise "Mazda'da sekreter" olarak etiketleniyor.Der Spiegel'e göre tüm bunlar kamuya açık bilgiler olsa da, belgenin kendisi "gizli bilgi - yalnızca resmi kullanım için" şeklinde tanımlandı. Hem Scholz hem de Ernst'e, uygun şekilde imha edilmeleri de dahil olmak üzere, sınıflandırılmış belgelerin düzgün bir şekilde kullanılması konusunda eğitim verilmiş olması gerekiyor. Bu kurallar, gizli belgelerin, içerikleri tanınmayacak şekilde imha edilmesi gerektiğini savunuyor.Öte yandan, Der Spiegel yorum için Scholz ve Ernst'e ulaştığını, ancak ne Başbakanlık'tan ne de Brandenburg Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan bir yanıt almadığını söyledi.

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