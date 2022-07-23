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https://tr.sputniknews.com/20220723/antalyada-karganin-cantadan-euroyu-kapmasi-kamerada-1059056518.html
Antalya'da karganın çantadan euro'yu kapması kamerada
Antalya'da karganın çantadan euro'yu kapması kamerada
Antalya'da bir otelin sahilinde turistin ağzı açık olan çantasından bir karganın euro alması kameralara yansıdı. 23.07.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
karga
euro
serik
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Antalya'nın Serik ilçesi Belek turizm merkezinde yaşanan olayda, bir otelin sahilinde yüzmeye gelen turistlerin olduğu masaya konan karga, ağzı açık çantandan 100 euro'yu gagasıyla aldı.Bu esnada çantanın sahibi olduğu değerlendirilen turist kadın, kaçmak üzere olan karganın ağzından parayı almayı başardı.Yaşanan bu olay otele gelen başka bir misafir tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Kısa süre şaşkınlık yaşayan otelin konukları olayın ardından karganın euro merakını gülerek karşıladı.
türkiye
serik
antalya
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karga, euro, serik, antalya

Antalya'da karganın çantadan euro'yu kapması kamerada

20:34 23.07.2022
© DHAAntalya'da karganın çantadan euro'yu kapması kamerada
Antalya'da karganın çantadan euro'yu kapması kamerada - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2022
© DHA
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Antalya'da bir otelin sahilinde turistin ağzı açık olan çantasından bir karganın euro alması kameralara yansıdı.
Antalya'nın Serik ilçesi Belek turizm merkezinde yaşanan olayda, bir otelin sahilinde yüzmeye gelen turistlerin olduğu masaya konan karga, ağzı açık çantandan 100 euro'yu gagasıyla aldı.
Bu esnada çantanın sahibi olduğu değerlendirilen turist kadın, kaçmak üzere olan karganın ağzından parayı almayı başardı.
Yaşanan bu olay otele gelen başka bir misafir tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kısa süre şaşkınlık yaşayan otelin konukları olayın ardından karganın euro merakını gülerek karşıladı.
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