https://tr.sputniknews.com/20220723/antalyada-karganin-cantadan-euroyu-kapmasi-kamerada-1059056518.html

Antalya'da karganın çantadan euro'yu kapması kamerada

Antalya'da karganın çantadan euro'yu kapması kamerada

Antalya'da bir otelin sahilinde turistin ağzı açık olan çantasından bir karganın euro alması kameralara yansıdı. 23.07.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

karga

euro

serik

antalya

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Antalya'nın Serik ilçesi Belek turizm merkezinde yaşanan olayda, bir otelin sahilinde yüzmeye gelen turistlerin olduğu masaya konan karga, ağzı açık çantandan 100 euro'yu gagasıyla aldı.Bu esnada çantanın sahibi olduğu değerlendirilen turist kadın, kaçmak üzere olan karganın ağzından parayı almayı başardı.Yaşanan bu olay otele gelen başka bir misafir tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Kısa süre şaşkınlık yaşayan otelin konukları olayın ardından karganın euro merakını gülerek karşıladı.

türkiye

serik

antalya

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karga, euro, serik, antalya