https://tr.sputniknews.com/20220723/arka-sokaklarda-ayrilik-mesut-komiser-veda-ediyor-1059046802.html

Arka Sokaklar'da ayrılık: 'Mesut Komiser veda ediyor'

Arka Sokaklar'da ayrılık: 'Mesut Komiser veda ediyor'

Şevket Çoruh, 16 yıldır rol aldığı Arka Sokaklar'dan ayrılıyor. Çoruh, tiyatro ve sinema filminde rol alacak. 23.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-23T13:19+0300

2022-07-23T13:19+0300

2022-07-23T13:21+0300

yaşam

arka sokaklar

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Başrollerini Zafer Ergin, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu, Yiğitcan Ergin ve Şevket Çoruh'un paylaştığı Arka Sokaklar 16 sezondur izleyicilerle buluşuyor.T24 yazarı Tuğrul Eryılmaz 'Düzeyli Magazin' isimli köşesinde Şevket Çoruh'un 16 sezondur kadrosunda yer aldığı Arka Sokaklar dizisinden ayrılma kararı aldığını ileri sürdü.Eryılmaz, köşesinde "16 yaşını devirip 17'ye basacak olan Arka Sokaklar dizisinin sürekli oyuncularından Şevket Çoruh, bu sezon olmayacak. Anlaşılan kendini artık iyice tiyatroya verecek" dedi.HEM TİYATRO HEM SİNEMA FİLMİNDE ROL ALACAK2017 yılında Baba Sahne adında tiyatro sahnesi kuran Şevket Çoruh, Taxim adlı oyunda rol alıyor. Çoruh, oyunun yanı sıra Çakallar Dans 6 filminde de rol alacak.

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arka sokaklar