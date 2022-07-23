Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220723/bakan-yanik-turkiye-aile-destek-programinin-detaylarini-acikladi-haydi-e-devlete-1059061585.html
Bakan Yanık, ’Türkiye Aile Destek Programı’nın detaylarını açıkladı: 'Haydi e-Devlet'e'
Bakan Yanık, ’Türkiye Aile Destek Programı’nın detaylarını açıkladı: 'Haydi e-Devlet'e'
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duyurduğu Aile Destek Programı’nın detayları hakkında açıklamalarda bulundu. Ödemeler bu cuma... 23.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-23T23:21+0300
2022-07-23T23:38+0300
türkiye
türkiye aile destek programı
derya yanık
e-devlet
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/12/1058817341_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_e059946b624194dd09e35eb1f4530a18.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Aile Destek Programı'nın detayları belli oldu.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu bilgileri paylaştı:Bakan Yanık, paylaşımın devamında şu ifadelere yer verdi:
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/12/1058817341_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_b50a714986e78f962c03860eedec4ef7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye aile destek programı, derya yanık, e-devlet

Bakan Yanık, ’Türkiye Aile Destek Programı’nın detaylarını açıkladı: 'Haydi e-Devlet'e'

23:21 23.07.2022 (güncellendi: 23:38 23.07.2022)
© İHA Derya Yanık
 Derya Yanık - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2022
© İHA
Abone olTelegram
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duyurduğu Aile Destek Programı’nın detayları hakkında açıklamalarda bulundu. Ödemeler bu cuma başlayacağını ifade eden Bakan Yanık, "Haydi e-Devlet’e" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Aile Destek Programı'nın detayları belli oldu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu bilgileri paylaştı:
"Türkiye ürettiği refahı paylaşıyor! Güçlü bir sosyal devlet olmanın sonucu olarak hayata geçirilen sosyal yardım uygulamamız Türkiye Aile Destek Programına çalışanlar ve emekliler de başvuru yapabilecek."
Bakan Yanık, paylaşımın devamında şu ifadelere yer verdi:
Çalışanlarımız: Genel şartları taşımaları ve hanede kişi başı düşen gelirin net asgari ücret tutarının 1/3ünden az olması koşuluyla; özel sektör çalışanları esnaf, sanatkar ve diğer bağımsız çalışanlar faydalanabilecektir. Emeklilerimiz: Genel şartları taşımaları ve hanede kişi başı düşen gelirin net asgari ücret tutarının 1/3ünden az olması koşuluyla; SSK emeklileri BAĞKUR emeklileri Emekli Sandığı emeklileri SSK, BAĞKUR ve Emekli Sandığı emeklilerinin dul, yetimleri faydalanabilecektir. Ayrıca Temmuz’da başvuru yapan vatandaşlarımız Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’nca hak sahipliklerinin onaylanması halinde, bu onayı takip eden ilk ödemede başvurdukları ay dahil olmak üzere destek ödemesi alacaklardır. Ödemeler bu cuma başlıyor. Haydi e-Devlet’e"
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала