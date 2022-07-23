Bakan Yanık, ’Türkiye Aile Destek Programı’nın detaylarını açıkladı: 'Haydi e-Devlet'e'
23:21 23.07.2022 (güncellendi: 23:38 23.07.2022)
© İHA Derya Yanık
© İHA
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duyurduğu Aile Destek Programı’nın detayları hakkında açıklamalarda bulundu. Ödemeler bu cuma başlayacağını ifade eden Bakan Yanık, "Haydi e-Devlet’e" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Aile Destek Programı'nın detayları belli oldu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu bilgileri paylaştı:
"Türkiye ürettiği refahı paylaşıyor! Güçlü bir sosyal devlet olmanın sonucu olarak hayata geçirilen sosyal yardım uygulamamız Türkiye Aile Destek Programına çalışanlar ve emekliler de başvuru yapabilecek."
Bakan Yanık, paylaşımın devamında şu ifadelere yer verdi:
Çalışanlarımız: Genel şartları taşımaları ve hanede kişi başı düşen gelirin net asgari ücret tutarının 1/3ünden az olması koşuluyla; özel sektör çalışanları esnaf, sanatkar ve diğer bağımsız çalışanlar faydalanabilecektir. Emeklilerimiz: Genel şartları taşımaları ve hanede kişi başı düşen gelirin net asgari ücret tutarının 1/3ünden az olması koşuluyla; SSK emeklileri BAĞKUR emeklileri Emekli Sandığı emeklileri SSK, BAĞKUR ve Emekli Sandığı emeklilerinin dul, yetimleri faydalanabilecektir. Ayrıca Temmuz’da başvuru yapan vatandaşlarımız Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’nca hak sahipliklerinin onaylanması halinde, bu onayı takip eden ilk ödemede başvurdukları ay dahil olmak üzere destek ödemesi alacaklardır. Ödemeler bu cuma başlıyor. Haydi e-Devlet’e"
Ayrıca Temmuz'da başvuru yapan vatandaşlarımız Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'nca hak sahipliklerinin onaylanması halinde, bu onayı takip eden ilk ödemede başvurdukları ay dahil olmak üzere destek ödemesi alacaklardır.— Derya Yanık (@deryayanikashb) July 23, 2022
Ödemeler bu cuma başlıyor. Haydi e-Devlet'e! 😉