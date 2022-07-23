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https://tr.sputniknews.com/20220723/belediye-baskani-konserde-sahneye-cikti-gulsenimizi-boyle-kapali-gormeye-alisik-degiliz-1059040496.html
Belediye Başkanı konserde sahneye çıktı: 'Gülşen'imizi böyle kapalı görmeye alışık değiliz'
Belediye Başkanı konserde sahneye çıktı: 'Gülşen'imizi böyle kapalı görmeye alışık değiliz'
Sahne kıyafetleriyle sık sık gündeme gelen sanatçı Gülşen’in Ereğli konserindeki açıklamalar dikkat çekti. Konser sırasında sahneye çıkan Ereğli Belediye... 23.07.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
gülşen
ereğli
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Posbıyık, "Kıskananlar çatlasın. Ancak hoşuma gitmedi. Gülşen'imizi böyle kapalı görmeye alışık değiliz" dedi. Posbıyık’ın esprisine sanatçı gülerek karşılık verdi. Twitter'dan konser sonrası paylaşım yapan Posbıyık, "Daha önce üç kez Ereğli’de ağırladığımız Gülşen yine büyük beğeni topladı. O Ereğli’yi biz onu çok seviyoruz" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220122/ozan-colakoglundan-esi-gulsene-destek-rahatsiz-olan-mekana-gelmez-1053008306.html
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gülşen, ereğli, konser

Belediye Başkanı konserde sahneye çıktı: 'Gülşen'imizi böyle kapalı görmeye alışık değiliz'

09:24 23.07.2022 (güncellendi: 09:54 23.07.2022)
© Twitter/@halillposbiyikGülşen - Ereğli
Gülşen - Ereğli - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2022
© Twitter/@halillposbiyik
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Sahne kıyafetleriyle sık sık gündeme gelen sanatçı Gülşen’in Ereğli konserindeki açıklamalar dikkat çekti. Konser sırasında sahneye çıkan Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Gülşen’in kıyafetiyle gündem olmasına gönderme yaptı.
Posbıyık, "Kıskananlar çatlasın. Ancak hoşuma gitmedi. Gülşen'imizi böyle kapalı görmeye alışık değiliz" dedi. Posbıyık’ın esprisine sanatçı gülerek karşılık verdi.
Twitter'dan konser sonrası paylaşım yapan Posbıyık, "Daha önce üç kez Ereğli’de ağırladığımız Gülşen yine büyük beğeni topladı. O Ereğli’yi biz onu çok seviyoruz" dedi.
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