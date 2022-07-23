https://tr.sputniknews.com/20220723/belediye-baskani-konserde-sahneye-cikti-gulsenimizi-boyle-kapali-gormeye-alisik-degiliz-1059040496.html

Belediye Başkanı konserde sahneye çıktı: 'Gülşen'imizi böyle kapalı görmeye alışık değiliz'

Belediye Başkanı konserde sahneye çıktı: 'Gülşen'imizi böyle kapalı görmeye alışık değiliz'

Sahne kıyafetleriyle sık sık gündeme gelen sanatçı Gülşen’in Ereğli konserindeki açıklamalar dikkat çekti. Konser sırasında sahneye çıkan Ereğli Belediye... 23.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-23T09:24+0300

2022-07-23T09:24+0300

2022-07-23T09:54+0300

türkiye

gülşen

ereğli

konser

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Posbıyık, "Kıskananlar çatlasın. Ancak hoşuma gitmedi. Gülşen'imizi böyle kapalı görmeye alışık değiliz" dedi. Posbıyık’ın esprisine sanatçı gülerek karşılık verdi. Twitter'dan konser sonrası paylaşım yapan Posbıyık, "Daha önce üç kez Ereğli’de ağırladığımız Gülşen yine büyük beğeni topladı. O Ereğli’yi biz onu çok seviyoruz" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220122/ozan-colakoglundan-esi-gulsene-destek-rahatsiz-olan-mekana-gelmez-1053008306.html

türkiye

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gülşen, ereğli, konser