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John Wick 4’ten ilk fragman yayınlandı
John Wick 4’ten ilk fragman yayınlandı
Keanu Reeves'in başrolünde oynadığı, aksiyon serisi John Wick'in dördüncü filmi John Wick: Chapter 4'un ilk fragman yayınlandı. 23.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-23T19:39+0300
2022-07-23T19:39+0300
2022-07-23T19:39+0300
türkiye
keanu reeves
john wick
film
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İki kez ertelenen ve 4 Mart 2023'te vizyona girmesi planlanan John Wick: Chapter 4'dan ilk görüntüler yayınlandı.Gazete Duvar'ın haberine göre 2019 yılında vizyona giren üçüncü filmden sonra küçük bir zaman atlaması yaşanan filmde John Wick eski patronlarına karşı savaşını sürdürerek Berlin'den Paris'e dünyanın çeşitli yerlerini dolaşıyor.Evine girip köpek yavrusunu öldüren Rus mafya çetesinden intikam almak için suç dünyasına dönen eski tetikçi John Wick'in hikayesini konu edinen seri beyazperdede ilk olarak 2014’te göründü. Seri her yeni filminde dünya genelinde gişesini yüzde 100’e yakın oranda arttırdı. 2019 yılında vizyona giren, serinin son halkası, John Wick 3: Parabellum ise dünya genelinde 326 milyon dolara hasılat elde ederek Lionsgate'in en yüksek hasılat elde eden seri devam filmlerinden biri oldu.Üç filmi Türkiye'de yaklaşık 2 milyon seyirci tarafından izlenen serinin dördüncü filminde Keanu Reeves'in yanı sıra Donnie Yen, Hiroyuki Sanada ve IT'nin 'kötü adamı' Bill Skarsgård gibi isimler kadroya katılıyor. John Wick 4 CJ ENM dağıtımıyla 24 Mart 2023'te vizyona girecek.
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keanu reeves, john wick, film
John Wick 4’ten ilk fragman yayınlandı
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Keanu Reeves'in başrolünde oynadığı, aksiyon serisi John Wick'in dördüncü filmi John Wick: Chapter 4'un ilk fragman yayınlandı.
İki kez ertelenen ve 4 Mart 2023'te vizyona girmesi planlanan John Wick: Chapter 4'dan ilk görüntüler yayınlandı.
Gazete Duvar'ın haberine göre 2019 yılında vizyona giren üçüncü filmden sonra küçük bir zaman atlaması yaşanan filmde John Wick eski patronlarına karşı savaşını sürdürerek Berlin'den Paris'e dünyanın çeşitli yerlerini dolaşıyor.
Evine girip köpek yavrusunu öldüren Rus mafya çetesinden intikam almak için suç dünyasına dönen eski tetikçi John Wick'in hikayesini konu edinen seri beyazperdede ilk olarak 2014’te göründü. Seri her yeni filminde dünya genelinde gişesini yüzde 100’e yakın oranda arttırdı. 2019 yılında vizyona giren, serinin son halkası, John Wick 3: Parabellum ise dünya genelinde 326 milyon dolara hasılat elde ederek Lionsgate'in en yüksek hasılat elde eden seri devam filmlerinden biri oldu.
Üç filmi Türkiye'de yaklaşık 2 milyon seyirci tarafından izlenen serinin dördüncü filminde Keanu Reeves'in yanı sıra Donnie Yen, Hiroyuki Sanada ve IT'nin 'kötü adamı' Bill Skarsgård gibi isimler kadroya katılıyor. John Wick 4 CJ ENM dağıtımıyla 24 Mart 2023'te vizyona girecek.