https://tr.sputniknews.com/20220723/kacak-urunlerin-tespitine-yonelik-yeni-nesil-bandrol-uretildi-1059040217.html

Kaçak ürünlerin tespitine yönelik 'yeni nesil bandrol' üretildi

Kaçak ürünlerin tespitine yönelik 'yeni nesil bandrol' üretildi

Kaçak ürünlerin tespitine yönelik son teknoloji bandroller üretildiği belirtildi. Darphane Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin “Kaçakçılıkla mücadele kapsamında... 23.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-23T09:10+0300

2022-07-23T09:10+0300

2022-07-23T09:11+0300

türkiye

kaçak içki

kaçakçılık

bandrol

alkol

alkol satışı

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Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü içki ve sigaradaki büyük rakamları bulan kaçakçılığın önüne geçmek adına ‘yeni nesil bandrol’ üretti. Yeni bandrollerde açık, yarı açık, gizli, dijital ve adli kontrol olmak üzere beş katman yer alıyor. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, İzmir’de üretilen yeni nesil bandrollerin, Türk mühendisler tarafından geliştirilen yazılımla oluşturulduğu ve yüksek güvenlik özellikleriyle tüketicileri sahte ürünlerden koruduğu belirtildi. Tüketicilerin çıplak gözle ve bu yıl eylül ayında devreye alınması planlanan mobil uygulama üzerinden yeni nesil bandrolleri kolaylıkla sahtelerinden ayrıt edebileceği kaydedildi. Bandrollerin yırtıldığında yeniden kullanılamadığı ve kopyalanamaz özellikte olduğu da belirtildi.'Dünyada bir ilke imza atıldı'Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin, yeni nesil bandrollerle ilgili yaptığı açıklamada “Gelişen teknoloji ile yeni bir sisteme geçilmesi gerekliydi. Türk mühendisler tarafından geliştirilen, yeni nesil üstün teknolojiyle, kopyalanamaz bandrol üretimi ile hem tüketicilerimizi koruyacak hem de devletimizin bu alandaki gelir kaybını önleyeceğiz. Sistem sayesinde devletimizin ÖTV gelirlerinin yaklaşık 125 milyar liralık kısmını güvence altına da almış oluyoruz. Dünyada bir ilk olan yeni nesil bandrollerin ülkemize hayırlı olsun” dedi.Eski bandrollerin stoklardakiler sebebiyle belli bir süre yeni nesil bandrollerle raflarda yan yana yer alabileceğini belirten Şahin, bu anlamda tüketicilerin, endişe etmemesi gerektiğini ve denetimlerin her zamanki gibi sıkı bir şekilde devam ettiğini dile getirdi. Abdullah Yasir Şahin, sene sonu itibarıyla hedef ürünlerin büyük çoğunluğunda yeni nesil bandrollerin yer almasını amaçladıklarını sözlerine ekledi.

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kaçak içki, kaçakçılık, bandrol , alkol, alkol satışı