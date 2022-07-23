Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220723/kacak-urunlerin-tespitine-yonelik-yeni-nesil-bandrol-uretildi-1059040217.html
Kaçak ürünlerin tespitine yönelik 'yeni nesil bandrol' üretildi
Kaçak ürünlerin tespitine yönelik 'yeni nesil bandrol' üretildi
Kaçak ürünlerin tespitine yönelik son teknoloji bandroller üretildiği belirtildi. Darphane Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin “Kaçakçılıkla mücadele kapsamında... 23.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-23T09:10+0300
2022-07-23T09:11+0300
türkiye
kaçak içki
kaçakçılık
bandrol
alkol
alkol satışı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/0d/1043567419_0:234:1600:1134_1920x0_80_0_0_d5c0f5b4916a1256193c182bc7bb4dd5.jpg
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü içki ve sigaradaki büyük rakamları bulan kaçakçılığın önüne geçmek adına ‘yeni nesil bandrol’ üretti. Yeni bandrollerde açık, yarı açık, gizli, dijital ve adli kontrol olmak üzere beş katman yer alıyor. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, İzmir’de üretilen yeni nesil bandrollerin, Türk mühendisler tarafından geliştirilen yazılımla oluşturulduğu ve yüksek güvenlik özellikleriyle tüketicileri sahte ürünlerden koruduğu belirtildi. Tüketicilerin çıplak gözle ve bu yıl eylül ayında devreye alınması planlanan mobil uygulama üzerinden yeni nesil bandrolleri kolaylıkla sahtelerinden ayrıt edebileceği kaydedildi. Bandrollerin yırtıldığında yeniden kullanılamadığı ve kopyalanamaz özellikte olduğu da belirtildi.'Dünyada bir ilke imza atıldı'Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin, yeni nesil bandrollerle ilgili yaptığı açıklamada “Gelişen teknoloji ile yeni bir sisteme geçilmesi gerekliydi. Türk mühendisler tarafından geliştirilen, yeni nesil üstün teknolojiyle, kopyalanamaz bandrol üretimi ile hem tüketicilerimizi koruyacak hem de devletimizin bu alandaki gelir kaybını önleyeceğiz. Sistem sayesinde devletimizin ÖTV gelirlerinin yaklaşık 125 milyar liralık kısmını güvence altına da almış oluyoruz. Dünyada bir ilk olan yeni nesil bandrollerin ülkemize hayırlı olsun” dedi.Eski bandrollerin stoklardakiler sebebiyle belli bir süre yeni nesil bandrollerle raflarda yan yana yer alabileceğini belirten Şahin, bu anlamda tüketicilerin, endişe etmemesi gerektiğini ve denetimlerin her zamanki gibi sıkı bir şekilde devam ettiğini dile getirdi. Abdullah Yasir Şahin, sene sonu itibarıyla hedef ürünlerin büyük çoğunluğunda yeni nesil bandrollerin yer almasını amaçladıklarını sözlerine ekledi.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/0d/1043567419_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_a7dfb13208ddbc95bde9d446215eb772.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kaçak içki, kaçakçılık, bandrol , alkol, alkol satışı

Kaçak ürünlerin tespitine yönelik 'yeni nesil bandrol' üretildi

09:10 23.07.2022 (güncellendi: 09:11 23.07.2022)
© İHA / HALİL DAĞTekirdağ’da 550 litre sahte içki ele geçirildi
Tekirdağ’da 550 litre sahte içki ele geçirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2022
© İHA / HALİL DAĞ
Abone olTelegram
Kaçak ürünlerin tespitine yönelik son teknoloji bandroller üretildiği belirtildi. Darphane Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin “Kaçakçılıkla mücadele kapsamında devletin 125 milyar liralık ÖTV geliri de güvence altına alınacak” dedi.
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü içki ve sigaradaki büyük rakamları bulan kaçakçılığın önüne geçmek adına ‘yeni nesil bandrol’ üretti. Yeni bandrollerde açık, yarı açık, gizli, dijital ve adli kontrol olmak üzere beş katman yer alıyor. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, İzmir’de üretilen yeni nesil bandrollerin, Türk mühendisler tarafından geliştirilen yazılımla oluşturulduğu ve yüksek güvenlik özellikleriyle tüketicileri sahte ürünlerden koruduğu belirtildi. Tüketicilerin çıplak gözle ve bu yıl eylül ayında devreye alınması planlanan mobil uygulama üzerinden yeni nesil bandrolleri kolaylıkla sahtelerinden ayrıt edebileceği kaydedildi. Bandrollerin yırtıldığında yeniden kullanılamadığı ve kopyalanamaz özellikte olduğu da belirtildi.

'Dünyada bir ilke imza atıldı'

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin, yeni nesil bandrollerle ilgili yaptığı açıklamada “Gelişen teknoloji ile yeni bir sisteme geçilmesi gerekliydi. Türk mühendisler tarafından geliştirilen, yeni nesil üstün teknolojiyle, kopyalanamaz bandrol üretimi ile hem tüketicilerimizi koruyacak hem de devletimizin bu alandaki gelir kaybını önleyeceğiz. Sistem sayesinde devletimizin ÖTV gelirlerinin yaklaşık 125 milyar liralık kısmını güvence altına da almış oluyoruz. Dünyada bir ilk olan yeni nesil bandrollerin ülkemize hayırlı olsun” dedi.
Eski bandrollerin stoklardakiler sebebiyle belli bir süre yeni nesil bandrollerle raflarda yan yana yer alabileceğini belirten Şahin, bu anlamda tüketicilerin, endişe etmemesi gerektiğini ve denetimlerin her zamanki gibi sıkı bir şekilde devam ettiğini dile getirdi. Abdullah Yasir Şahin, sene sonu itibarıyla hedef ürünlerin büyük çoğunluğunda yeni nesil bandrollerin yer almasını amaçladıklarını sözlerine ekledi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала