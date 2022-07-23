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MHK üyeleri artık yemin edecek
MHK üyeleri artık yemin edecek
MHK Talimatı’nda yapılan değişikliğe göre MHK üyeleri TFF Yönetim Kurulu üyelerinin huzurunda yemin edecekler. Profesyonel liglerde görev yapan tüm hakem ve... 23.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-23T17:54+0300
2022-07-23T17:54+0300
türkiye
mhk
merkez hakem kurulu (mhk)
türkiye futbol federasyonu (tff)
futbol
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Göreve yeni seçilen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi yönetimi, TFF’ye bağlı kurullara ‘yemin’ şartı getirdi.Hürriyet'ten Murat Fevzi Tanırlı'nın haberine göre Büyükekşi başkanlığındaki TFF de Merkez Hakem Kurulu (MHK) Talimatı’nda düzenlemeler yaptı.Yeni şartlara göre MHK Başkan ve üyeleri, TFF Yönetim Kurulu üyelerinin huzurunda yemin etmek zorundalar. Yemin metni şu şekilde: Hakem ve gözlemciler mal beyanı şartıYeni talimatla profesyonel liglerde görev yapan hakem ve gözlemciler için bir şart daha geliyor. Buna göre en geç 1 ay içerisinde kapalı zarf içerisinde notere mal beyanı sunma zorunluluğu getirildi. Aksi durumda görev alamayacaklar.Başka bir diğer değişikliğe göre, MHK, Süper Lig hakem kadrosunu belirlerken ligdeki takım sayısının en fazla yüzde 30 üzerine çıkabilme hakkına sahipti. Yeni talimata eklenen geçici maddeyle bu oran yüzde 50’ye çıkarıldı. Yani 19 takımlı Süper Lig’de en fazla 29 hakem görev yapabilir hale geldi.
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mhk, merkez hakem kurulu (mhk), türkiye futbol federasyonu (tff), futbol

MHK üyeleri artık yemin edecek

17:54 23.07.2022
© AATFF
TFF - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2022
© AA
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MHK Talimatı’nda yapılan değişikliğe göre MHK üyeleri TFF Yönetim Kurulu üyelerinin huzurunda yemin edecekler. Profesyonel liglerde görev yapan tüm hakem ve gözlemcilerden en geç 1 ay içinde kapalı zarf içerisinde notere mal beyanı sunmaları istendi.
Göreve yeni seçilen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi yönetimi, TFF’ye bağlı kurullara ‘yemin’ şartı getirdi.
Hürriyet'ten Murat Fevzi Tanırlı'nın haberine göre Büyükekşi başkanlığındaki TFF de Merkez Hakem Kurulu (MHK) Talimatı’nda düzenlemeler yaptı.
Yeni şartlara göre MHK Başkan ve üyeleri, TFF Yönetim Kurulu üyelerinin huzurunda yemin etmek zorundalar. Yemin metni şu şekilde:
“MHK Başkanlığı/Üyeliği görevimi bağımsızlık, tarafsızlık, doğruluk ve hakka saygı duygusu içinde; her türlü etki ve kaygıdan uzak olarak temel hak ve hürriyetleri göz önünde bulundurarak; hukukun temel ilkelerine uygun şekilde; kanun önünde eşitlik ilkesine ve dürüstlük kuralına bağlı kalarak, sadece vicdanımın emrine uyarak yerine getireceğime namusum, şerefim ve kutsal saydığım tüm inanç ve değerlerim üzerine and içerim.”

Hakem ve gözlemciler mal beyanı şartı

Yeni talimatla profesyonel liglerde görev yapan hakem ve gözlemciler için bir şart daha geliyor. Buna göre en geç 1 ay içerisinde kapalı zarf içerisinde notere mal beyanı sunma zorunluluğu getirildi. Aksi durumda görev alamayacaklar.
Başka bir diğer değişikliğe göre, MHK, Süper Lig hakem kadrosunu belirlerken ligdeki takım sayısının en fazla yüzde 30 üzerine çıkabilme hakkına sahipti. Yeni talimata eklenen geçici maddeyle bu oran yüzde 50’ye çıkarıldı. Yani 19 takımlı Süper Lig’de en fazla 29 hakem görev yapabilir hale geldi.
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