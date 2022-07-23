https://tr.sputniknews.com/20220723/muharrem-inceden-6li-masaya-kafalari-karisik-ne-yapacaklarini-bilmiyorlar-1059054067.html

Muharrem İnce'den '6'lı masa'ya: Kafaları karışık ,ne yapacaklarını bilmiyorlar

Muharrem İnce'den '6'lı masa'ya: Kafaları karışık ,ne yapacaklarını bilmiyorlar

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 6'lı masayı oluşturan siyasi partilerin birçok temel konuda anlaşmazlık içinde olduğunu belirterek, "Kafaları... 23.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-23T19:04+0300

2022-07-23T19:04+0300

2022-07-23T19:27+0300

türkiye

muharrem ince

istanbul sözleşmesi

kurultay

cumhur ittifakı

millet ittifakı

cumhuriyet halk partisi (chp)

kemal kılıçdaroğlu

meral akşener

iyi parti

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/17/1059053664_0:83:1600:983_1920x0_80_0_0_d62d8f7ca10af90515aa32881417af47.jpg

Memleket Partisi yönetim kurulunda yaşanan istifalar nedeniyle Parti Meclisi (PM) ve Genel Disiplin Kurulu (GDK) üyelerini belirlemek üzere, Birinci Olağanüstü Kurultay düzenlendi.Kurultayın açılışında partililere seslenen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisine yönelik operasyon yapılmak istendiği söyleyerek, "Çünkü bir yanda Cumhur İttifakı, bir yanda Milleti İttifakı. Biz 'üçüncü yoluz' deyince, 'Ya tıpış tıpış oy verilecek bir aday bulursak bu Muharrem İnce çıkıntılık yapar. İyisi mi bunun partisini çökertelim. Birilerine sözler verelim.' O sözleri verip bir operasyon çektiler. Ama Allah'a şükür örgütler dimdik ayakta" ifadelerini kullandı.Türkiye'nin ekonomi, siyaset, demokrasi, terör, dış politika, tarım ve sanayide sorunlar yaşadığını ileri süren İnce, büyük bir ekonomik krizin yaşandığını ve Türkiye'nin tüketim fiyatlarındaki artışlarla dünyadan olumsuz yönde ayrıştığını dile getirdi.'Çözüm bulunmazsa 10 yıl sonra çocuklarımız, ciddi bir su kıtlığı ile karşı karşıya kalacak'Tarımın, stratejik bir sektör olduğunun altını çizen İnce, "Memleketin gıdayla beslenmeyle ilgili ciddi problemleri var. 10 yıl içerisinde bir su problemimiz var. Eğer çözüm bulunmazsa 10 yıl sonra çocuklarımız, ciddi bir su kıtlığı ile karşı karşıya kalacak." diye konuştu.İnce, tarım konusunda Memleket Partisi'nin kapsamlı bir rapor düzenlediğini, 19 siyasi partiye gönderilen bu raporun birçok siyasi partiye randevu alınarak anlatıldığını, ancak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in partisine randevu vermediği söyledi.'Biz, Memleket Partisi'nin iktidarında, 45 gün içerisinde cemevlerini ibadethane olarak tanıyacağız'Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın mültecilerle ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) verdiği kanun teklifini desteklediğini, ancak cemevleri ile ilgili sözlerine katılmadığını vurgulayan İnce, "Biz, Memleket Partisi'nin iktidarında, 45 gün içerisinde cemevlerini ibadethane olarak tanıyacağız. Bir yerin ibadethane olup olmamasına devlet karar veremez. O inanç grubu karar verir" değerlendirmesini yaptı.'Esad ile masaya oturacağız, Şam’a büyükelçi atayacağız'Hükümetin sığınmacı ve vatandaşlık politikasını eleştiren İnce, iktidara gelmeleri durumunda Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile masaya oturacaklarını ve sığınmacıları göndereceklerini söyledi:'CHP diyor ki 'imzalayacağız.' Temel Karamollaoğlu diyor ki 'İyi ki çıktık.' Peki ne olacak?'İnce, 6'lı masayı oluşturan siyasi partilerin birçok temel konuda anlaşmazlık içinde olduğunu belirterek, şöyle konuştu:İnce, Memleket Partisi'nin eğitim konusunu, tarikat ve cemaatlere asla bırakmayacağını, Libya Tezkeresine "evet" diyerek mavi vatanı savunacağını, Azerbaycan'a yapılan yardımları destekleyeceğini ve terörün her türlüsünü kınadığını vurguladı.825 delegenin oy kullanacağı ve bir gün sürecek kurultayda, PM ve GDK üyelerinin seçimi yapılacak.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

muharrem ince, istanbul sözleşmesi, kurultay, cumhur ittifakı, millet ittifakı, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, meral akşener, iyi parti, memleket partisi, ümit özdağ, zafer partisi, beşar esad