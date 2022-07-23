https://tr.sputniknews.com/20220723/rizede-en-hizli-cay-icme-yarismasi-iki-dakikada-5-bardak-cay-icmek-icin-yaristilar-1059033143.html

Rize’de ’en hızlı çay içme’ yarışması: İki dakikada 5 bardak çay içmek için yarıştılar

Rize’de ’en hızlı çay içme’ yarışması: İki dakikada 5 bardak çay içmek için yarıştılar

Rize’de 11. Uluslararası Tulum, Müzik ve Sanat Festivali'ndeki ödüllü ’en hızlı çay içme’ yarışmasını 2 dakikada, 4 bardak çay içen Aleyna Yıldırım kazandı. 23.07.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

rize

çay

ardeşen

en hızlı çay içme yarışması

rusya

sırbistan

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Rize'nin Ardeşen ilçesinde düzenlenen 11. Uluslararası Tulum, Müzik ve Sanat Festivali'nde "En Hızlı Çay İçme Yarışması" yapıldı.Ardeşen Belediyesi'nin organizasyonuyla gerçekleştirilen festival, kortej yürüyüşüyle başladı.Kaymakamlığın önünde bir araya gelen farklı ülkelerden halk dansları toplulukları, tulum, gayda ezgileri ve kültürlerine özgü dans figürleriyle gösteri alanına yürüdü.Festivale Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Sırbistan, Gürcistan, İran, Moldova ve Kuzey Osetya'dan 400 kişilik halk dansları topluluğu katıldı.Festival kapsamında "En Hızlı Çay İçme Yarışması" gerçekleştirildi.Yarışmacılar, iki dakika içinde 5 bardak sıcak çay içmeye çalıştı.Renkli görüntülere sahne olan yarışmayı Rize'den katılan Aleyna Yıldırım kazandı.Yıldırım, yarışmaya bir anda katılmaya karar verdiğini belirterek, "Çaylar çok sıcaktı. Boğazım hala yanıyor ancak birinciliği Türkiye'ye kazandırdığım için mutluyum" dedi.Ardeşen Belediye Başkanı Avni Kahya tarafından Yıldırım'a birincilik kupası verildi.Festival, çeşitli ekinliklerin ardından pazar günü sona erecek.

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