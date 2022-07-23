https://tr.sputniknews.com/20220723/taksimde-bir-otelin-cevresinde-kesif-yapiyorlardi-iranli-suikast-cetesi-cokertildi-1059039902.html

Taksim'de bir otelin çevresinde keşif yapıyorlardı: İranlı suikast çetesi çökertildi

Taksim'de bir otelin çevresinde keşif yapıyorlardı: İranlı suikast çetesi çökertildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İsrail vatandaşlarına eylem ve suikast hazırlığında olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik soruşturmada 3 kişi daha... 23.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-23T08:35+0300

2022-07-23T08:35+0300

2022-07-23T08:43+0300

türkiye

taksim

iran

istihbarat

israil

suikast

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Türkiye’de "İsrailli hedeflere suikast" iddiasıyla Haziran ayında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından deşifre edilen İran istihbaratına çalışan bir suikast hücresi, düzenlene operasyon ile çökertilmişti.4'ü ilk soruşturmada tutuklanan saldırı timinde yer alan ve Taksim Meydanı’ndaki ünlü bir otelin çevresinde “keşif” ve “gözetleme” faaliyetinde bulunan ve eylemi organize eden Keyvan Majdzadeh, suikast timindeki tetikçi Jamal Ghadakchı ve hedef seçilen kurbanların keşif ve gözetlemesinde bulunan Iman Shoajaeıfard adlı 3 İranlı’nın, "askeri ve siyasi casusluk" suçlamasıyla ifadelerine devam ediliyordu. Suikast hücresine mensup son 3 şüphelinin ülke içerisindeki bağlantıları tek tek tespit edildi. Casusluk şebekesindeki 3 şüpheli, İstanbul Terörle Mücadele Ekiplerinden alınarak MİT tarafından yeniden sorgulandı.MİT ve İstanbul Emniyetince 16 Haziran Perşembe günü birlik bazı evlere ve Beyoğlu’nda bir otele yapılan baskında, aralarında yerel işbirlikçilerin de olduğu İran İstihbaratı adına sabotaj eylemine hazırlanırken suçüstü yakalanan zanlıların 4’ü, güvenlik birimlerindeki sorgularının ardından 29 Haziran’da çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. Tutuklananların Majid Nazire, Alireza Shaboeıdodkanı, Seyedmahmoud Hosseını, Hassan Hashemkhanı, Maryam Mohammadı olduğu öğrenildi.Eylemde kullanılması muhtemel silahlarla birlikte güvenlik ve istihbarat birimlerince yapılan operasyonla çökertilen İran casus ağının her hareketi, istihbarat birimlerince adım adım takip altında tutuldu.Üçüncü ülkelere ait farklı pasaportlarla yakalanan ve eylem merkezleri gizli tutulan suikast timindeki şüphelilerin geri kalan 3 üyesi, dün güvenlik önlemleri altında Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gönderildi.Türkiye'deki İsrailliler ile ilgili suikast tasarlamakla suçlanan İran casus ağının son zanlıları, çıkarıldıkları mahkemece “askeri veya siyasal casusluk” suçundan tutuklandı. İsrailli turistleri hedefe koyan ve Türk istihbaratı tarafından çökertilen hücre üyelerinin milliyetleri belli oldu. Tamamı İran asıllı zanlıların üzerlerinden üçüncü ülkelere ait pasaportlar ele geçirildi.İran istihbaratı adına çalışan casus ağındaki kişiler, 'öğrenci', 'iş insanı' ve 'turist' kisvesi altında sızdıkları Türkiye’de 'İsrailli hedeflere yönelik suikast hazırlığında bulundukları' gerekçesiyle MİT ve emniyet birimleri tarafından gölge gibi adım adım takip edilmiş, eyleme kalkışacakları sırada 16 Haziran’da Beyoğlu'nda bir otele ve İstanbul'da bazı günübirlik evlere düzenlenen operasyonla yakalanmışlardı.

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taksim, iran, istihbarat, israil, suikast