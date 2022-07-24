https://tr.sputniknews.com/20220724/ak-partili-vekillerin-saha-izlenimleri-buyuksehirlerdeki-kira-artislari-sikinti-olusturmus-durumda-1059071526.html
AK Partili vekillerin saha izlenimleri: Büyükşehirlerdeki kira artışları sıkıntı oluşturmuş durumda
AK Partili vekillerin saha izlenimleri: Büyükşehirlerdeki kira artışları sıkıntı oluşturmuş durumda
AK Partili vekillerin saha izlenimlerine göre vatandaşlar genel olarak hayat pahalılığı ve kiradaki fiyatlardan şikâyet etse de maaşlardaki temmuz artışı ve... 24.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-24T10:20+0300
2022-07-24T10:20+0300
2022-07-24T10:20+0300
ekonomi
eyt
kira
zam
ak parti
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Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre AK Parti yönetimi ve milletvekilleri Kurban Bayramı’nda ve sonrasında yaptıkları vatandaş ziyaretlerinde özellikle büyükşehirlerdeki yüksek kira fiyatları sebebiyle gelen şikâyetleri dinledi. Vatandaşların büyük bölümü hayat pahalılığı başlığı altında gıda ve akaryakıt fiyatlarındaki artışlardan şikâyet etti. İkinci olarak yüksek kira artışları ve EYT’lilerin durumu gündeme geldi. AK Parti milletvekillerinin saha izlenimleri şöyle: “AK Parti’nin sahadaki karşılığı önceye oranla daha iyi durumda. Özellikle temmuz zamları, buğday fiyatlarının açıklanması, 3600 ek gösterge, asgari ücret artışı gibi konulardan memnuniyet var. Arazi bizim beklediğimizden daha olumlu. Cumhurbaşkanı’na olan güven yüksek görünüyor. İbre yeniden AK Parti’ye dönmüş. Özellikle çiftçiler son 20 yılın en memnun dönemini yaşadıklarını dile getiriyor. Şikâyetler de var. Mesela büyükşehirlerdeki kira artışları büyük sıkıntı oluşturmuş durumda. İstanbul’daki kira artışlarının önüne geçilemiyor. Kira artışlarına getirilen yüzde 25’lik sınır da bu şikâyetleri gidermede yeterli olmamış. Sabit gelirlilerin yüksek gıda enflasyonundan şikâyeti var. Bireysel olarak, herkes EYT’den faydalanmak istiyor. Sıkıntılar dile getiriliyor. Ama sorduğumuzda çözümün yine AK Parti’de olacağını gördüklerini söylüyorlar. CHP seçmeni ile de temas kuruldu. Bir umutsuzluk var. Altılı masanın beklentileri karşılamadığını düşünüyorlar. Bir de altılı masadakilerin altı ortaklı bir koalisyon şeklinde ülkeyi yönetme hedeflerinden endişeliler. Sahada eskiden olduğu gibi yeniden koalisyon günlerine dönülmesi ihtimaline yönelik endişe var.”
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eyt, kira, zam, ak parti
AK Partili vekillerin saha izlenimleri: Büyükşehirlerdeki kira artışları sıkıntı oluşturmuş durumda
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AK Partili vekillerin saha izlenimlerine göre vatandaşlar genel olarak hayat pahalılığı ve kiradaki fiyatlardan şikâyet etse de maaşlardaki temmuz artışı ve hububat fiyatları memnuniyet oluşturdu.
Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre AK Parti yönetimi ve milletvekilleri Kurban Bayramı’nda ve sonrasında yaptıkları vatandaş ziyaretlerinde özellikle büyükşehirlerdeki yüksek kira fiyatları sebebiyle gelen şikâyetleri dinledi.
Vatandaşların büyük bölümü hayat pahalılığı başlığı altında gıda ve akaryakıt fiyatlarındaki artışlardan şikâyet etti. İkinci olarak yüksek kira artışları ve EYT’lilerin durumu gündeme geldi.
AK Parti milletvekillerinin saha izlenimleri şöyle:
“AK Parti’nin sahadaki karşılığı önceye oranla daha iyi durumda. Özellikle temmuz zamları, buğday fiyatlarının açıklanması, 3600 ek gösterge, asgari ücret artışı gibi konulardan memnuniyet var. Arazi bizim beklediğimizden daha olumlu. Cumhurbaşkanı’na olan güven yüksek görünüyor. İbre yeniden AK Parti’ye dönmüş. Özellikle çiftçiler son 20 yılın en memnun dönemini yaşadıklarını dile getiriyor.
Şikâyetler de var. Mesela büyükşehirlerdeki kira artışları büyük sıkıntı oluşturmuş durumda. İstanbul’daki kira artışlarının önüne geçilemiyor. Kira artışlarına getirilen yüzde 25’lik sınır da bu şikâyetleri gidermede yeterli olmamış. Sabit gelirlilerin yüksek gıda enflasyonundan şikâyeti var.
Bireysel olarak, herkes EYT’den faydalanmak istiyor. Sıkıntılar dile getiriliyor. Ama sorduğumuzda çözümün yine AK Parti’de olacağını gördüklerini söylüyorlar.
CHP seçmeni ile de temas kuruldu. Bir umutsuzluk var. Altılı masanın beklentileri karşılamadığını düşünüyorlar. Bir de altılı masadakilerin altı ortaklı bir koalisyon şeklinde ülkeyi yönetme hedeflerinden endişeliler. Sahada eskiden olduğu gibi yeniden koalisyon günlerine dönülmesi ihtimaline yönelik endişe var.”