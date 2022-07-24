https://tr.sputniknews.com/20220724/cem-yilmazdan-trafik-kazasi-aciklamasi-neredeyse-kazayi-unuttuk-1059086969.html

Cem Yılmaz'dan 'trafik kazası' açıklaması: Neredeyse kazayı unuttuk

Cem Yılmaz'dan 'trafik kazası' açıklaması: Neredeyse kazayı unuttuk

Cem Yılmaz, Bodrum'da geçirdiği trafik kazasıyla ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Arabalar servisten çıktı hasarı onarıldı bile, neredeyse kazayı... 24.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-24T23:38+0300

2022-07-24T23:38+0300

2022-07-24T23:45+0300

cem yılmaz

türkiye

trafik kazası

bodrum

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Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Bodrum'da geçirdiği trafik kazasına ilişkin yapılan haberler sonrası Twitter hesabından kazanın 10 gün önce olduğunu belirttiği bir açıklamada bulundu.Cem Yılmaz açıklamasında "10 gün önce bir taksici arkadaşla çarpıştık. Arabalar servisten çıktı hasarı onarıldı bile, neredeyse kazayı unuttuk. Sağolsun eş dost telaş yapmış “ölümden döndü “ haberi görünce. Ölümden dönen mi var. Elbette ölümden dönmedim direk o yolda ilerliyorum, teşekkürler" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220724/cem-yilmaz-bodrumda-trafik-kazasi-gecirdi-1059080592.html

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cem yılmaz, trafik kazası, bodrum