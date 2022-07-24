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https://tr.sputniknews.com/20220724/cem-yilmazdan-trafik-kazasi-aciklamasi-neredeyse-kazayi-unuttuk-1059086969.html
Cem Yılmaz'dan 'trafik kazası' açıklaması: Neredeyse kazayı unuttuk
Cem Yılmaz'dan 'trafik kazası' açıklaması: Neredeyse kazayı unuttuk
Cem Yılmaz, Bodrum'da geçirdiği trafik kazasıyla ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Arabalar servisten çıktı hasarı onarıldı bile, neredeyse kazayı... 24.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-24T23:38+0300
2022-07-24T23:45+0300
cem yılmaz
türkiye
trafik kazası
bodrum
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Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Bodrum'da geçirdiği trafik kazasına ilişkin yapılan haberler sonrası Twitter hesabından kazanın 10 gün önce olduğunu belirttiği bir açıklamada bulundu.Cem Yılmaz açıklamasında "10 gün önce bir taksici arkadaşla çarpıştık. Arabalar servisten çıktı hasarı onarıldı bile, neredeyse kazayı unuttuk. Sağolsun eş dost telaş yapmış “ölümden döndü “ haberi görünce. Ölümden dönen mi var. Elbette ölümden dönmedim direk o yolda ilerliyorum, teşekkürler" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220724/cem-yilmaz-bodrumda-trafik-kazasi-gecirdi-1059080592.html
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cem yılmaz, trafik kazası, bodrum

Cem Yılmaz'dan 'trafik kazası' açıklaması: Neredeyse kazayı unuttuk

23:38 24.07.2022 (güncellendi: 23:45 24.07.2022)
© AACem Yılmaz
Cem Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2022
© AA
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Cem Yılmaz, Bodrum'da geçirdiği trafik kazasıyla ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Arabalar servisten çıktı hasarı onarıldı bile, neredeyse kazayı unuttuk" ifadelerini kullandı.
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Bodrum'da geçirdiği trafik kazasına ilişkin yapılan haberler sonrası Twitter hesabından kazanın 10 gün önce olduğunu belirttiği bir açıklamada bulundu.
Cem Yılmaz açıklamasında "10 gün önce bir taksici arkadaşla çarpıştık. Arabalar servisten çıktı hasarı onarıldı bile, neredeyse kazayı unuttuk. Sağolsun eş dost telaş yapmış “ölümden döndü “ haberi görünce. Ölümden dönen mi var. Elbette ölümden dönmedim direk o yolda ilerliyorum, teşekkürler" ifadelerini kullandı.
Cem Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2022
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Cem Yılmaz, Bodrum'da trafik kazası geçirdi
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