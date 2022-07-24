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https://tr.sputniknews.com/20220724/cin-uzay-istasyonuna-ilk-laboratuvar-modulunu-firlatti-1059071931.html
Çin, uzay istasyonuna ilk laboratuvar modülünü fırlattı
Çin, uzay istasyonuna ilk laboratuvar modülünü fırlattı
Adı, Çincede 'gökleri aramak' anlamına gelen 'Vıntien' modülü, istasyonun ana parçası 'Tienhı' çekirdek modülüne eklenecek. Ana iskeletin tamamlanması için... 24.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-24T10:42+0300
2022-07-24T10:44+0300
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uzay
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Çin, Dünya yörüngesinde kurduğu uzay istasyonunun parçasını oluşturacak ilk laboratuvar modülünü uzaya gönderdi. İnsanlı Uzay Programı Ajansı'ndan (CMSA) yapılan açıklamaya göre, 'Vıntien' modülü, 'Long March-5B Y3' taşıyıcı roketiyle, Haynan Adası'ndaki Vınçang Uzay Aracı Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı. Fırlatıştan 8 dakika sonra, uzay istasyonunun bulunduğu, yerden 400 kilometre irtifadaki Alçak Yer Yörüngesi'ne ulaşan modülün, sonraki saatlerde istasyona kenetleneceği açıklandı. 20.5 metre uzunluğundaki modül, Çin'in bugüne dek uzaya yolladığı en büyük araç oldu. Adı, Çince'de 'gökleri aramak' anlamına gelen 'Vıntien' modülünün, istasyonun ana parçası 'Tienhı' (göksel uyum) çekirdek modülüne eklenmesi planlanıyor. Vıntien'in, çekirdek modülün yedeği olarak da kullanılabilecek bir deney platformu olması hedefleniyor.
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çin, uydu, uzay, laboratuvar

Çin, uzay istasyonuna ilk laboratuvar modülünü fırlattı

10:42 24.07.2022 (güncellendi: 10:44 24.07.2022)
© AAuzay, yıldız
uzay, yıldız - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2022
© AA
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Adı, Çincede 'gökleri aramak' anlamına gelen 'Vıntien' modülü, istasyonun ana parçası 'Tienhı' çekirdek modülüne eklenecek. Ana iskeletin tamamlanması için 'Mıngtien' adı verilen ikinci laboratuvar modülünün ekimde uzaya gönderilmesi planlanıyor.
Çin, Dünya yörüngesinde kurduğu uzay istasyonunun parçasını oluşturacak ilk laboratuvar modülünü uzaya gönderdi.
İnsanlı Uzay Programı Ajansı'ndan (CMSA) yapılan açıklamaya göre, 'Vıntien' modülü, 'Long March-5B Y3' taşıyıcı roketiyle, Haynan Adası'ndaki Vınçang Uzay Aracı Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı.
Fırlatıştan 8 dakika sonra, uzay istasyonunun bulunduğu, yerden 400 kilometre irtifadaki Alçak Yer Yörüngesi'ne ulaşan modülün, sonraki saatlerde istasyona kenetleneceği açıklandı.
20.5 metre uzunluğundaki modül, Çin'in bugüne dek uzaya yolladığı en büyük araç oldu. Adı, Çince'de 'gökleri aramak' anlamına gelen 'Vıntien' modülünün, istasyonun ana parçası 'Tienhı' (göksel uyum) çekirdek modülüne eklenmesi planlanıyor. Vıntien'in, çekirdek modülün yedeği olarak da kullanılabilecek bir deney platformu olması hedefleniyor.
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