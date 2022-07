Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: Lozan'ın harfiyen yerine getirilmesinin takipçisiyiz

https://tr.sputniknews.com/20220724/disisleri-bakan-yardimcisi-kiran-lozanin-harfiyen-yerine-getirilmesinin-takipcisiyiz-1059085983.html

24.07.2022

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Batı Trakya Türklerinin lideri Dr. Sadık Ahmet'in 27'nci ölüm yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen anma törenine katılmak üzere Batı Trakya'ya ziyarette bulundu.Törende konuşan Kıran, "Bir kez daha rahmetli Dr. Sadık Ahmet'i hasretle, minnetle yad ediyoruz. Ruhu şad olsun. Mekanı cennet olsun" dedi.Kıran, Sadık Ahmet'in hak arama mücadelesinde unutulmaz bir sembol olduğunu ifade ederek, "Her şeyden önce Batı Trakya Türkleri olarak her ne kadar çetrefilli sorunlarla baş başa kalsak da bu sorunları aşma dirayetini ve kudretini her daim göstermek ve bunu her platformda, sahada da masada da sergilemek durumundayız" diye konuştu.Bugünün aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu belgesi olarak nitelendirilen edilen Lozan Antlaşması'nın 99'uncu yıl dönümü olduğunu anımsatan Kıran, şöyle konuştu:Yunanistan'ın Batı Trakya Türk azınlığın hak ihlallerine ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) aldığı kararları hatırlatan Kıran, "Bu kararların da bu kararlara konu hususların da Türkiye Cumhuriyeti olarak her zaman takipçisi olacağımıza burada rahmetlinin (Dr. Sadık Ahmet) huzurunda bir kez daha söz veriyoruz" diye konuştu.Kıran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın anma töreni için gönderdiği mesajı da okudu.Dr. Sadık Ahmet'in Batı Trakya Türkleri için yaptığı hizmetlere değinilen mesajda, şu ifadeler yer aldı:

