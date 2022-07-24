https://tr.sputniknews.com/20220724/disisleri-bakan-yardimcisi-kiran-lozanin-harfiyen-yerine-getirilmesinin-takipcisiyiz-1059085983.html
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: Lozan'ın harfiyen yerine getirilmesinin takipçisiyiz
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: Lozan'ın harfiyen yerine getirilmesinin takipçisiyiz
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, "Lozan Antlaşması'nın her hükmünün harfiyen yerine getirilmesinin takipçisiyiz, bu hükümlerin aşındırılması... 24.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-24T22:55+0300
2022-07-24T22:55+0300
2022-07-24T22:56+0300
yavuz selim kıran
türkiye
lozan
lozan antlaşması
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/18/1059085839_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_671d0936a77aa825e2cd78d61d0480a6.jpg
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Batı Trakya Türklerinin lideri Dr. Sadık Ahmet'in 27'nci ölüm yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen anma törenine katılmak üzere Batı Trakya'ya ziyarette bulundu.Törende konuşan Kıran, "Bir kez daha rahmetli Dr. Sadık Ahmet'i hasretle, minnetle yad ediyoruz. Ruhu şad olsun. Mekanı cennet olsun" dedi.Kıran, Sadık Ahmet'in hak arama mücadelesinde unutulmaz bir sembol olduğunu ifade ederek, "Her şeyden önce Batı Trakya Türkleri olarak her ne kadar çetrefilli sorunlarla baş başa kalsak da bu sorunları aşma dirayetini ve kudretini her daim göstermek ve bunu her platformda, sahada da masada da sergilemek durumundayız" diye konuştu.Bugünün aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu belgesi olarak nitelendirilen edilen Lozan Antlaşması'nın 99'uncu yıl dönümü olduğunu anımsatan Kıran, şöyle konuştu:Yunanistan'ın Batı Trakya Türk azınlığın hak ihlallerine ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) aldığı kararları hatırlatan Kıran, "Bu kararların da bu kararlara konu hususların da Türkiye Cumhuriyeti olarak her zaman takipçisi olacağımıza burada rahmetlinin (Dr. Sadık Ahmet) huzurunda bir kez daha söz veriyoruz" diye konuştu.Kıran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın anma töreni için gönderdiği mesajı da okudu.Dr. Sadık Ahmet'in Batı Trakya Türkleri için yaptığı hizmetlere değinilen mesajda, şu ifadeler yer aldı:
türkiye
lozan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/18/1059085839_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_a53d326adc4b94d8052f57c304d054d9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
yavuz selim kıran, lozan, lozan antlaşması
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: Lozan'ın harfiyen yerine getirilmesinin takipçisiyiz
22:55 24.07.2022 (güncellendi: 22:56 24.07.2022) Abone ol
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, "Lozan Antlaşması'nın her hükmünün harfiyen yerine getirilmesinin takipçisiyiz, bu hükümlerin aşındırılması çabalarının da her zaman karşısındayız, karşısında olmaya devam edeceğiz" dedi.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Batı Trakya Türklerinin lideri Dr. Sadık Ahmet'in 27'nci ölüm yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen anma törenine katılmak üzere Batı Trakya'ya ziyarette bulundu.
Törende konuşan Kıran, "Bir kez daha rahmetli Dr. Sadık Ahmet'i hasretle, minnetle yad ediyoruz. Ruhu şad olsun. Mekanı cennet olsun" dedi.
Kıran, Sadık Ahmet'in hak arama mücadelesinde unutulmaz bir sembol olduğunu ifade ederek, "Her şeyden önce Batı Trakya Türkleri olarak her ne kadar çetrefilli sorunlarla baş başa kalsak da bu sorunları aşma dirayetini ve kudretini her daim göstermek ve bunu her platformda, sahada da masada da sergilemek durumundayız" diye konuştu.
Bugünün aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu belgesi olarak nitelendirilen edilen Lozan Antlaşması'nın 99'uncu yıl dönümü olduğunu anımsatan Kıran, şöyle konuştu:
"Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu belgesi olarak nitelendirilen bir Antlaşma aynı zamanda Batı Trakya Türklerinin de kaderi. Bu aslında Türkiye Cumhuriyeti ile Batı Trakya Türklerinin de kader birlikteliğinin bir belgesi, resmi fotoğrafıdır. O yüzden Lozan Antlaşmasının her hükmünün harfiyen yerine getirilmesinin takipçisiyiz, bu hükümlerin aşındırılması çabalarının da her zaman karşısındayız, karşısında olmaya devam edeceğiz."
Yunanistan'ın Batı Trakya Türk azınlığın hak ihlallerine ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) aldığı kararları hatırlatan Kıran, "Bu kararların da bu kararlara konu hususların da Türkiye Cumhuriyeti olarak her zaman takipçisi olacağımıza burada rahmetlinin (Dr. Sadık Ahmet) huzurunda bir kez daha söz veriyoruz" diye konuştu.
Kıran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın anma töreni için gönderdiği mesajı da okudu.
Dr. Sadık Ahmet'in Batı Trakya Türkleri için yaptığı hizmetlere değinilen mesajda, şu ifadeler yer aldı:
"Batı Trakya’daki kardeşlerimiz Sadık Ahmet'le yol arkadaşlarının izinden giderek haklı davalarında gereken mücadele azmini bulmaktadır. Soydaşlarımız hak ve özgürlüklerine kavuşana kadar da bu mücadele devam edecektir. Batı Trakya Türk azınlığının durumunun iyileşmesi, meselelerinin çözüme kavuşması için tüm imkanlarımızı seferber etmeyi sürdürüyoruz."