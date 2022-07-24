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Doğukan Manço'dan Zeynep Bastık'a: Sahneme hiç mi saygın yok?
Doğukan Manço'dan Zeynep Bastık'a: Sahneme hiç mi saygın yok?
Uluslararası Balon Festivali'nde DJ ve prodüktör Doğukan Manço, kendisinden önce sahne alan şarkıcı Zeynep Bastık’a tepki gösterdi. 24.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-24T09:51+0300
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doğukan manço
yaşam
sahne
tepki
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Kapadokya'daki 3. Uluslararası Sıcak Hava Balon Festivali'nin ikinci gününün kapanışını yapan Doğukan Manço, yaklaşık bir saat boyunca sahnede kaldı.Kendisinden önce sahne alan Zeynep Bastık’ın sahne finalini 'Ben Adam Olmam' ve 'Sakin Ol' şarkıları ile yapmasına sinirlenen sanatçı, sosyal medyadan açıklama yaptı.Manço, "Bugün peş peşe sahnemiz vardı. Ben senden önce sahne alsaydım, sana olan saygım gereği senin popüler olduğun şarkıları repertuvarıma koymazdım. Ama sen final şarkılarını peş peşe 'Ben Adam Olmam' ve 'Sakin Ol' olarak seçtin. Tesadüf mü, yoksa sahneme hiç mi saygın yok?" ifadelerini kullandı.
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doğukan manço, sahne, tepki

Doğukan Manço'dan Zeynep Bastık'a: Sahneme hiç mi saygın yok?

09:51 24.07.2022 (güncellendi: 09:55 24.07.2022)
© İHADoğukan Manço
Doğukan Manço - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2022
© İHA
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Uluslararası Balon Festivali'nde DJ ve prodüktör Doğukan Manço, kendisinden önce sahne alan şarkıcı Zeynep Bastık’a tepki gösterdi.
Kapadokya'daki 3. Uluslararası Sıcak Hava Balon Festivali'nin ikinci gününün kapanışını yapan Doğukan Manço, yaklaşık bir saat boyunca sahnede kaldı.
Kendisinden önce sahne alan Zeynep Bastık’ın sahne finalini 'Ben Adam Olmam' ve 'Sakin Ol' şarkıları ile yapmasına sinirlenen sanatçı, sosyal medyadan açıklama yaptı.
Manço, "Bugün peş peşe sahnemiz vardı. Ben senden önce sahne alsaydım, sana olan saygım gereği senin popüler olduğun şarkıları repertuvarıma koymazdım. Ama sen final şarkılarını peş peşe 'Ben Adam Olmam' ve 'Sakin Ol' olarak seçtin. Tesadüf mü, yoksa sahneme hiç mi saygın yok?" ifadelerini kullandı.
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