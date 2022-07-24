Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220724/eminemin-resmi-spotify-hesabina-sarkisi-yuklenen-kastamonulu-eminem-duet-yapmayi-cok-isterim-1059081945.html
Eminem'in resmi Spotify hesabına şarkısı yüklenen Kastamonulu Eminem: Düet yapmayı çok isterim
Eminem'in resmi Spotify hesabına şarkısı yüklenen Kastamonulu Eminem: Düet yapmayı çok isterim
Eminem'in Spotify listesinde 'Kıvır (Boşveriver)' isimli parçası yayınlanan Emine Şahin, "Eminem'in Türkiye'de konser vermesini ve düet yapmamızı çok isterim"... 24.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-24T16:35+0300
2022-07-24T16:49+0300
spotify
eminem
yaşam
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/18/1059081802_0:0:770:434_1920x0_80_0_0_ad6cf59a88a863095b94d595bcc8ae60.jpg
ABD'li rapçi Eminem'in dijital müzik dinleme platformu Spotify hesabında Türk şarkıcı Emine Şahin'in 'Kıvır Boşveriver' isimli şarkısı yayınlandı. Şahin'in şarkısı, Eminem'in listesine giren ilk Türk şarkı oldu. Müzikseverlerin dikkatini çeken şarkıcının İstanbul'da yaşayan Kastamonu Cideli Emine Şahin olduğu anlaşıldı.Şahin, hayranı olduğu şarkıcının listesinde yer almanın şaşkınlığını yaşadığını söyledi.'Çok mutluyum''Kıvır Boşveriver'in ilk eseri olduğunu belirten Şahin, "Yıllardır severek takip ettiğim ve büyük hayranı olduğum Amerikalı sanatçı Eminem'in Spotify sayfasında gezerken kendi eserimi sayfasında paylaşmış olarak gördüm. Şaşırdım, adeta aptallaştım. Bunun şans eseri olduğunu düşünüyorum. Listeye giren ilk Türk sanatçısı olarak o listeye girmemden dolayı da çok gururlandım. Eminem'in sayfasında hayranları bizim birlikte düet yapmamızı istiyor. Kendisinin Türkiye'de konser vermesini ve birlikte düet yapmayı çok isterim. Eminem beni paylaştığı için çok mutluyum. Kendisine teşekkür ediyorum" diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220722/eminemin-resmi-spotify-hesabina-ayni-isimli-turkucunun-sarkisi-yuklendi-kivir-bosveriver-1059016780.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/18/1059081802_0:0:770:578_1920x0_80_0_0_cafdf3dd30d4a6a5e5441569d02b1dfe.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
spotify, eminem

Eminem'in resmi Spotify hesabına şarkısı yüklenen Kastamonulu Eminem: Düet yapmayı çok isterim

16:35 24.07.2022 (güncellendi: 16:49 24.07.2022)
© DHAKastamonulu Emine Şahin
Kastamonulu Emine Şahin - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2022
© DHA
Abone olTelegram
Eminem'in Spotify listesinde 'Kıvır (Boşveriver)' isimli parçası yayınlanan Emine Şahin, "Eminem'in Türkiye'de konser vermesini ve düet yapmamızı çok isterim" diye konuştu.
ABD'li rapçi Eminem'in dijital müzik dinleme platformu Spotify hesabında Türk şarkıcı Emine Şahin'in 'Kıvır Boşveriver' isimli şarkısı yayınlandı. Şahin'in şarkısı, Eminem'in listesine giren ilk Türk şarkı oldu. Müzikseverlerin dikkatini çeken şarkıcının İstanbul'da yaşayan Kastamonu Cideli Emine Şahin olduğu anlaşıldı.
Şahin, hayranı olduğu şarkıcının listesinde yer almanın şaşkınlığını yaşadığını söyledi.

'Çok mutluyum'

'Kıvır Boşveriver'in ilk eseri olduğunu belirten Şahin, "Yıllardır severek takip ettiğim ve büyük hayranı olduğum Amerikalı sanatçı Eminem'in Spotify sayfasında gezerken kendi eserimi sayfasında paylaşmış olarak gördüm. Şaşırdım, adeta aptallaştım. Bunun şans eseri olduğunu düşünüyorum. Listeye giren ilk Türk sanatçısı olarak o listeye girmemden dolayı da çok gururlandım. Eminem'in sayfasında hayranları bizim birlikte düet yapmamızı istiyor. Kendisinin Türkiye'de konser vermesini ve birlikte düet yapmayı çok isterim. Eminem beni paylaştığı için çok mutluyum. Kendisine teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Eminem - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2022
YAŞAM
Eminem'in resmi Spotify hesabına aynı isimli türkücünün şarkısı yüklendi: 'Kıvır, Boşveriver'
22 Temmuz, 16:26
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала