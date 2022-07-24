https://tr.sputniknews.com/20220724/eminemin-resmi-spotify-hesabina-sarkisi-yuklenen-kastamonulu-eminem-duet-yapmayi-cok-isterim-1059081945.html

Eminem'in resmi Spotify hesabına şarkısı yüklenen Kastamonulu Eminem: Düet yapmayı çok isterim

Eminem'in resmi Spotify hesabına şarkısı yüklenen Kastamonulu Eminem: Düet yapmayı çok isterim

Eminem'in Spotify listesinde 'Kıvır (Boşveriver)' isimli parçası yayınlanan Emine Şahin, "Eminem'in Türkiye'de konser vermesini ve düet yapmamızı çok isterim"... 24.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-24T16:35+0300

2022-07-24T16:35+0300

2022-07-24T16:49+0300

spotify

eminem

yaşam

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ABD'li rapçi Eminem'in dijital müzik dinleme platformu Spotify hesabında Türk şarkıcı Emine Şahin'in 'Kıvır Boşveriver' isimli şarkısı yayınlandı. Şahin'in şarkısı, Eminem'in listesine giren ilk Türk şarkı oldu. Müzikseverlerin dikkatini çeken şarkıcının İstanbul'da yaşayan Kastamonu Cideli Emine Şahin olduğu anlaşıldı.Şahin, hayranı olduğu şarkıcının listesinde yer almanın şaşkınlığını yaşadığını söyledi.'Çok mutluyum''Kıvır Boşveriver'in ilk eseri olduğunu belirten Şahin, "Yıllardır severek takip ettiğim ve büyük hayranı olduğum Amerikalı sanatçı Eminem'in Spotify sayfasında gezerken kendi eserimi sayfasında paylaşmış olarak gördüm. Şaşırdım, adeta aptallaştım. Bunun şans eseri olduğunu düşünüyorum. Listeye giren ilk Türk sanatçısı olarak o listeye girmemden dolayı da çok gururlandım. Eminem'in sayfasında hayranları bizim birlikte düet yapmamızı istiyor. Kendisinin Türkiye'de konser vermesini ve birlikte düet yapmayı çok isterim. Eminem beni paylaştığı için çok mutluyum. Kendisine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220722/eminemin-resmi-spotify-hesabina-ayni-isimli-turkucunun-sarkisi-yuklendi-kivir-bosveriver-1059016780.html

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spotify, eminem