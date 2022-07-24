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Fransa’da aşırı sıcaklık nedeniyle su kullanımına kısıtlamalar getirildi
Fransa’da aşırı sıcaklık nedeniyle su kullanımına kısıtlamalar getirildi
Fransa’da bir süredir devam eden aşırı sıcaklar ve kuraklık nedeniyle ülkenin büyük bir bölümüne su kullanımına kısıtlamalar getirildi. 24.07.2022, Sputnik Türkiye
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fransa
su
sıcak
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BFMTV televizyonunun haberine göre, Fransa’da aşırı sıcaklar ve kuraklık nedeniyle ülkenin kıta kesiminin 96 departmanından 88’inde su kullanımına kısıtlamalar getirildi.Ülkenin batısındaki Pei de la-Luar ve Poito-Garant bölgelerinde su eksikliği en ciddi şekilde hissedildiğine dikkat çekilen haberde, su eksikliğinin nedeninin son birkaç haftadır devam eden anormal derecede kuru ve sıcak havalar, ayrıca kış mevsiminde az sayıdaki yağışlar olduğu ifade edildi.Kanal, söz konusu önlemleri yılın bu mevsimi için ‘bu büyüklükte istisnai bir fenomen’ olarak tanımladı ve önümüzdeki günlerde sıcaklığın düşmesi için çok az umut olduğunu kaydetti.
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fransa, su, sıcak

Fransa’da aşırı sıcaklık nedeniyle su kullanımına kısıtlamalar getirildi

23:15 24.07.2022 (güncellendi: 23:16 24.07.2022)
© AFP 2022 / PHILIPPE LOPEZFransa, sıcak hava,
Fransa, sıcak hava, - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2022
© AFP 2022 / PHILIPPE LOPEZ
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Fransa’da bir süredir devam eden aşırı sıcaklar ve kuraklık nedeniyle ülkenin büyük bir bölümüne su kullanımına kısıtlamalar getirildi.
BFMTV televizyonunun haberine göre, Fransa’da aşırı sıcaklar ve kuraklık nedeniyle ülkenin kıta kesiminin 96 departmanından 88’inde su kullanımına kısıtlamalar getirildi.
Ülkenin batısındaki Pei de la-Luar ve Poito-Garant bölgelerinde su eksikliği en ciddi şekilde hissedildiğine dikkat çekilen haberde, su eksikliğinin nedeninin son birkaç haftadır devam eden anormal derecede kuru ve sıcak havalar, ayrıca kış mevsiminde az sayıdaki yağışlar olduğu ifade edildi.
Kanal, söz konusu önlemleri yılın bu mevsimi için ‘bu büyüklükte istisnai bir fenomen’ olarak tanımladı ve önümüzdeki günlerde sıcaklığın düşmesi için çok az umut olduğunu kaydetti.
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