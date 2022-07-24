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https://tr.sputniknews.com/20220724/fransada-siyah-musterileri-almayan-restoran-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1059063510.html
Fransa'da siyah müşterileri almayan restoran hakkında soruşturma başlatıldı
Fransa'da siyah müşterileri almayan restoran hakkında soruşturma başlatıldı
Fransa'nın başkenti Paris'te Afrika kökenli müşterilerini kapıdan çeviren restoran yönetimi hakkında savcılığın ön soruşturma açtığı belirtildi. 24.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-24T00:58+0300
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fransa
paris
siyah
restoran
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Le Parisien gazetesinin haberine göre, Afrika kökenli 3 kadın, Paris'in 8. Bölgesinde bulunan Champs-Elysees Caddesi yakınlarındaki Manko adlı restorana rezervasyon yaptırdı.Kadınların akşam saatlerinde restoranın kapısına geldiklerinde gece kıyafetleri olmadığı bahane edilerek içeri girmelerine izin verilmemesi, olaya ait video sosyal medyada yayılınca tepki gördü.Tepkilerin artması üzerine restoran yönetimi özür açıklaması yayımladı.Olayın duyulmasının ardından çok sayıda kişi, aynı restoranda benzer muameleye maruz kaldıklarını aktardı.Paris Savcılığı da etnik köken veya milliyete dayalı ayrımcılık suçlamasıyla ön soruşturma açtı.Sanatçılardan restoranı boykot çağrısıÖte yandan aralarında DJ Snake, Vegedream ve Naza'nın olduğu birçok sanatçı sosyal medya hesaplarından yaşananlara tepki göstererek restoranın boykot edilmesi çağrısı yaptı.Fransa'da da 2020'de yine Chapms-Elysees'deki diğer bir restoran, içlerinden biri başörtülü diye bir grubu içeri almamıştı.Olaya ilişkin 1 milyondan fazla kullanıcı tarafından izlenen görüntüler tepki çekmişti.
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fransa, paris, siyah, restoran, irkçı, irkçılık

Fransa'da siyah müşterileri almayan restoran hakkında soruşturma başlatıldı

00:58 24.07.2022 (güncellendi: 00:59 24.07.2022)
© AAFransa bayrak Paris Eyfel Kulesi
Fransa bayrak Paris Eyfel Kulesi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2022
© AA
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Fransa'nın başkenti Paris'te Afrika kökenli müşterilerini kapıdan çeviren restoran yönetimi hakkında savcılığın ön soruşturma açtığı belirtildi.
Le Parisien gazetesinin haberine göre, Afrika kökenli 3 kadın, Paris'in 8. Bölgesinde bulunan Champs-Elysees Caddesi yakınlarındaki Manko adlı restorana rezervasyon yaptırdı.
Kadınların akşam saatlerinde restoranın kapısına geldiklerinde gece kıyafetleri olmadığı bahane edilerek içeri girmelerine izin verilmemesi, olaya ait video sosyal medyada yayılınca tepki gördü.
Tepkilerin artması üzerine restoran yönetimi özür açıklaması yayımladı.
Olayın duyulmasının ardından çok sayıda kişi, aynı restoranda benzer muameleye maruz kaldıklarını aktardı.
Paris Savcılığı da etnik köken veya milliyete dayalı ayrımcılık suçlamasıyla ön soruşturma açtı.

Sanatçılardan restoranı boykot çağrısı

Öte yandan aralarında DJ Snake, Vegedream ve Naza'nın olduğu birçok sanatçı sosyal medya hesaplarından yaşananlara tepki göstererek restoranın boykot edilmesi çağrısı yaptı.
Fransa'da da 2020'de yine Chapms-Elysees'deki diğer bir restoran, içlerinden biri başörtülü diye bir grubu içeri almamıştı.
Olaya ilişkin 1 milyondan fazla kullanıcı tarafından izlenen görüntüler tepki çekmişti.
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