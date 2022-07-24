https://tr.sputniknews.com/20220724/fransada-siyah-musterileri-almayan-restoran-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1059063510.html

Fransa'da siyah müşterileri almayan restoran hakkında soruşturma başlatıldı

Fransa'da siyah müşterileri almayan restoran hakkında soruşturma başlatıldı

Fransa'nın başkenti Paris'te Afrika kökenli müşterilerini kapıdan çeviren restoran yönetimi hakkında savcılığın ön soruşturma açtığı belirtildi. 24.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-24T00:58+0300

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Le Parisien gazetesinin haberine göre, Afrika kökenli 3 kadın, Paris'in 8. Bölgesinde bulunan Champs-Elysees Caddesi yakınlarındaki Manko adlı restorana rezervasyon yaptırdı.Kadınların akşam saatlerinde restoranın kapısına geldiklerinde gece kıyafetleri olmadığı bahane edilerek içeri girmelerine izin verilmemesi, olaya ait video sosyal medyada yayılınca tepki gördü.Tepkilerin artması üzerine restoran yönetimi özür açıklaması yayımladı.Olayın duyulmasının ardından çok sayıda kişi, aynı restoranda benzer muameleye maruz kaldıklarını aktardı.Paris Savcılığı da etnik köken veya milliyete dayalı ayrımcılık suçlamasıyla ön soruşturma açtı.Sanatçılardan restoranı boykot çağrısıÖte yandan aralarında DJ Snake, Vegedream ve Naza'nın olduğu birçok sanatçı sosyal medya hesaplarından yaşananlara tepki göstererek restoranın boykot edilmesi çağrısı yaptı.Fransa'da da 2020'de yine Chapms-Elysees'deki diğer bir restoran, içlerinden biri başörtülü diye bir grubu içeri almamıştı.Olaya ilişkin 1 milyondan fazla kullanıcı tarafından izlenen görüntüler tepki çekmişti.

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fransa, paris, siyah, restoran, irkçı, irkçılık