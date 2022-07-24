https://tr.sputniknews.com/20220724/meksikada-sel-felaketi-1-olu-1059064129.html

Meksika’da sel felaketi: 1 ölü

Meksika’da sel felaketi: 1 ölü

Meksika’da şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde 1 kişi hayatını kaybetti, birçok ev ve araçta ise maddi hasar meydana geldi. 24.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-24T01:50+0300

2022-07-24T01:50+0300

2022-07-24T01:50+0300

dünya

meksika

sel

sel felaketi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/18/1059063983_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f7ee4b76b2e27b90075ce87e97eb88ed.jpg

Meksika’nın Michoacan eyaletindeki Villamar şehrinde şiddetli yağışlar sele neden oldu. Michoacan eyaleti Sivil Savunma yetkilileri, olayda 77 yaşındaki bir kadının yıkılan bir duvarın altında kalarak hayatını kaybettiğini bildirdi. Sivil savunma yetkilileri ayrıca sel sularının 60 santimetre yüksekliğe ulaşması sonucu birçok evde su baskınları yaşandığını ve yollardaki araçların sürüklenerek zarar gördüğünü söyledi.Yaşanan sel felaketinin ardından Villamar şehrinde yürütülen kurtarma ve yardım çalışmaları sivil savunma yetkilileri, eyalet polisi ve gönüllü yardım kuruluşlarının desteğiyle devam ediyor.

meksika

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

meksika, sel, sel felaketi