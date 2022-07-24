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Meksika’da sel felaketi: 1 ölü
Meksika’da sel felaketi: 1 ölü
Meksika’da şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde 1 kişi hayatını kaybetti, birçok ev ve araçta ise maddi hasar meydana geldi. 24.07.2022, Sputnik Türkiye
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Meksika’nın Michoacan eyaletindeki Villamar şehrinde şiddetli yağışlar sele neden oldu. Michoacan eyaleti Sivil Savunma yetkilileri, olayda 77 yaşındaki bir kadının yıkılan bir duvarın altında kalarak hayatını kaybettiğini bildirdi. Sivil savunma yetkilileri ayrıca sel sularının 60 santimetre yüksekliğe ulaşması sonucu birçok evde su baskınları yaşandığını ve yollardaki araçların sürüklenerek zarar gördüğünü söyledi.Yaşanan sel felaketinin ardından Villamar şehrinde yürütülen kurtarma ve yardım çalışmaları sivil savunma yetkilileri, eyalet polisi ve gönüllü yardım kuruluşlarının desteğiyle devam ediyor.
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meksika, sel, sel felaketi

Meksika’da sel felaketi: 1 ölü

01:50 24.07.2022
© İHA / SAİM SEVİNÇMeksika’da şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde 1 kişi hayatını kaybetti, birçok ev ve araçta ise maddi hasar meydana geldi.
Meksika’da şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde 1 kişi hayatını kaybetti, birçok ev ve araçta ise maddi hasar meydana geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2022
© İHA / SAİM SEVİNÇ
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Meksika’da şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde 1 kişi hayatını kaybetti, birçok ev ve araçta ise maddi hasar meydana geldi.
Meksika’nın Michoacan eyaletindeki Villamar şehrinde şiddetli yağışlar sele neden oldu. Michoacan eyaleti Sivil Savunma yetkilileri, olayda 77 yaşındaki bir kadının yıkılan bir duvarın altında kalarak hayatını kaybettiğini bildirdi.
Sivil savunma yetkilileri ayrıca sel sularının 60 santimetre yüksekliğe ulaşması sonucu birçok evde su baskınları yaşandığını ve yollardaki araçların sürüklenerek zarar gördüğünü söyledi.
Yaşanan sel felaketinin ardından Villamar şehrinde yürütülen kurtarma ve yardım çalışmaları sivil savunma yetkilileri, eyalet polisi ve gönüllü yardım kuruluşlarının desteğiyle devam ediyor.
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