https://tr.sputniknews.com/20220725/adalet-bakanligindan-hasta-olan-tutuklu-ve-hukumluler-icin-sartli-tahliye-duzenlemesi-1059092395.html
Adalet Bakanlığı'ndan hasta olan tutuklu ve hükümlüler için 'şartlı tahliye' düzenlemesi
Adalet Bakanlığı'ndan hasta olan tutuklu ve hükümlüler için 'şartlı tahliye' düzenlemesi
Ceza İnfaz Yasası’nda değişiklik öngören çalışma başlatan Adalet Bakanlığı, ileri derecede hasta olan tutuklu ve hükümlüler için “şartlı tahliye” düzenlemesi... 25.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-25T06:35+0300
2022-07-25T06:35+0300
2022-07-25T06:35+0300
türkiye
hapishane
cezaevi
adalet bakanlığı
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Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre, Adalet Bakanlığı, Gezi davasında hapis cezası alan Mücella Yapıcı’ya uygulanan “kelepçeli muayene” sonrası Ceza İnfaz Yasası’nda değişiklik öngören çalışma başlattı. Yasadaki “Hekim talimatıyla kelepçeli muayene yapılabilir” hükmü kaldırılacak.Bakanlığın, cezaevlerinde kalması uygun olmayan ağır hasta ve tutukluların “şartlı tahliyesine” ilişkin bir düzenleme üzerinde de çalıştığı öğrenildi. Mevcut koşullarda ağır hasta olan tutuklu ve hükümlülerin “şartlı tahliyesine” Adli Tıp Kurumu’nun (ATK) hazırladığı raporlar sonucu karar veriliyor. Bakanlık, kurumun bu yetkisi üzerinde bir düzenleme yapmayı öngörüyor. Söz konusu düzenlemenin ekimde teklif olarak TBMM’ye sunulacağı, ancak teklifte “terör örgütüne üye olmak” suçundan ve “karşısındakine zarar verebilecek derecede şiddet eğilimi gösteren” hükümlü ve tutukluları kapsamayacağı belirtiliyor.
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hapishane, cezaevi, adalet bakanlığı
Adalet Bakanlığı'ndan hasta olan tutuklu ve hükümlüler için 'şartlı tahliye' düzenlemesi
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Ceza İnfaz Yasası’nda değişiklik öngören çalışma başlatan Adalet Bakanlığı, ileri derecede hasta olan tutuklu ve hükümlüler için “şartlı tahliye” düzenlemesi yapmayı planlıyor. “Doktorların kelepçeli muayene” yetkisi de kaldırılacak.
Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre
, Adalet Bakanlığı, Gezi davasında hapis cezası alan Mücella Yapıcı’ya uygulanan “kelepçeli muayene” sonrası Ceza İnfaz Yasası’nda değişiklik öngören çalışma başlattı. Yasadaki “Hekim talimatıyla kelepçeli muayene yapılabilir” hükmü kaldırılacak.
Bakanlığın, cezaevlerinde kalması uygun olmayan ağır hasta ve tutukluların “şartlı tahliyesine” ilişkin bir düzenleme üzerinde de çalıştığı öğrenildi. Mevcut koşullarda ağır hasta olan tutuklu ve hükümlülerin “şartlı tahliyesine” Adli Tıp Kurumu’nun (ATK) hazırladığı raporlar sonucu karar veriliyor. Bakanlık, kurumun bu yetkisi üzerinde bir düzenleme yapmayı öngörüyor.
Söz konusu düzenlemenin ekimde teklif olarak TBMM’ye sunulacağı, ancak teklifte “terör örgütüne üye olmak” suçundan ve “karşısındakine zarar verebilecek derecede şiddet eğilimi gösteren” hükümlü ve tutukluları kapsamayacağı belirtiliyor.