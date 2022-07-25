https://tr.sputniknews.com/20220725/adalet-bakanligindan-hasta-olan-tutuklu-ve-hukumluler-icin-sartli-tahliye-duzenlemesi-1059092395.html

Adalet Bakanlığı'ndan hasta olan tutuklu ve hükümlüler için 'şartlı tahliye' düzenlemesi

Adalet Bakanlığı'ndan hasta olan tutuklu ve hükümlüler için 'şartlı tahliye' düzenlemesi

Ceza İnfaz Yasası’nda değişiklik öngören çalışma başlatan Adalet Bakanlığı, ileri derecede hasta olan tutuklu ve hükümlüler için “şartlı tahliye” düzenlemesi... 25.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-25T06:35+0300

2022-07-25T06:35+0300

2022-07-25T06:35+0300

türkiye

hapishane

cezaevi

adalet bakanlığı

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Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre, Adalet Bakanlığı, Gezi davasında hapis cezası alan Mücella Yapıcı’ya uygulanan “kelepçeli muayene” sonrası Ceza İnfaz Yasası’nda değişiklik öngören çalışma başlattı. Yasadaki “Hekim talimatıyla kelepçeli muayene yapılabilir” hükmü kaldırılacak.Bakanlığın, cezaevlerinde kalması uygun olmayan ağır hasta ve tutukluların “şartlı tahliyesine” ilişkin bir düzenleme üzerinde de çalıştığı öğrenildi. Mevcut koşullarda ağır hasta olan tutuklu ve hükümlülerin “şartlı tahliyesine” Adli Tıp Kurumu’nun (ATK) hazırladığı raporlar sonucu karar veriliyor. Bakanlık, kurumun bu yetkisi üzerinde bir düzenleme yapmayı öngörüyor. Söz konusu düzenlemenin ekimde teklif olarak TBMM’ye sunulacağı, ancak teklifte “terör örgütüne üye olmak” suçundan ve “karşısındakine zarar verebilecek derecede şiddet eğilimi gösteren” hükümlü ve tutukluları kapsamayacağı belirtiliyor.

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hapishane, cezaevi, adalet bakanlığı