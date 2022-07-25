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https://tr.sputniknews.com/20220725/arastirma-gizemli-hepatit-vakalarina-adeno-iliskili-virus-neden-oluyor-1059129218.html
Araştırma: Gizemli hepatit vakalarına adeno-ilişkili virüs neden oluyor
Araştırma: Gizemli hepatit vakalarına adeno-ilişkili virüs neden oluyor
Bilim insanları, İngiltere'de ortaya çıkan ve son aylarda dünyada yayılma gösteren gizemli hepatit enfeksiyonlarına, adeno-ilişkili virüsün sebep olduğunu... 25.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-25T23:34+0300
2022-07-25T23:34+0300
dünya
hepatit
gizemli hepatit
araştırma
vaka
vaka sayısı
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Politico Europe sitesinde yayımlanan bir haberde, İngiliz bilim insanlarının şimdiye kadar inceledikleri gizemli hepatit vaka örneklerinde yeni bir virüs tespit ettikleri bildirildi.İncelenen vakaların yüzde 96'sında, enfeksiyona yol açan yeni bir virüsün bulunduğu ve araştırmacılara göre bunun adeno-ilişkili virüs 2 (AAV2) olduğu kaydedildi.Tek iplikçikli DNA virüsü ailesinden olan AAV2'nin, gizemli hepatit enfeksiyonuna tek başına veya başka bir virüse yardım ederek yol açtığı ihtimalleri üzerinde duruldu.'Kovid-19 ile alakası yok'Siteye konuşan Glasgow Üniversitesi Virüs Araştırma Merkezi klinik profesörü ve danışmanı Emma Thomson, gizemli hepatit virüsünün nedeninin büyük oranda AAV2 olduğu görüşünü savundu.Thomson, 'hepatit vakalarının Kovid-19 ile alakasının neredeyse hiç mümkün olmadığı' değerlendirmesinde bulundu.AAV2'nin genellikle 10 yaşındaki kişilere bulaştığını belirten Thomson, bu virüsün normalde insan hastalıklarına yol açmadığının altını çizdi.35 ülkede 1000'in üzerinde vaka varDünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 8 Temmuz itibarıyla 35 ülkede toplam 1010 hepatit vakasının bulunduğu ve virüs nedeniyle 22 çocuğun hayatını kaybettiğini açıklamıştı.Nisanda İngiltere'de ortaya çıkan ve kısa sürede çok sayıda ülkeye yayılan nedeni belirsiz hepatit virüsü, 1 ay ile 16 yaş arasındaki çocuklarda görülüyor.Virüsün, sarılık, ishal, kusma ve karın ağrısı gibi belirtileri bulunuyor.Yetkililer şimdiye kadar hepatit vakalarına adenovirüs veya Kovid-19'un yol açtığı ihtimalleri üzerinde durmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220714/dso-dunyada-1000in-uzerinde-gizemli-hepatit-vakasi-var-1058689156.html
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hepatit, gizemli hepatit, araştırma, vaka, vaka sayısı

Araştırma: Gizemli hepatit vakalarına adeno-ilişkili virüs neden oluyor

23:34 25.07.2022
© AP Photo / ALLEN SULLIVANLaboratuvar, test
Laboratuvar, test - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2022
© AP Photo / ALLEN SULLIVAN
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Bilim insanları, İngiltere'de ortaya çıkan ve son aylarda dünyada yayılma gösteren gizemli hepatit enfeksiyonlarına, adeno-ilişkili virüsün sebep olduğunu iddia etti.
Politico Europe sitesinde yayımlanan bir haberde, İngiliz bilim insanlarının şimdiye kadar inceledikleri gizemli hepatit vaka örneklerinde yeni bir virüs tespit ettikleri bildirildi.
İncelenen vakaların yüzde 96'sında, enfeksiyona yol açan yeni bir virüsün bulunduğu ve araştırmacılara göre bunun adeno-ilişkili virüs 2 (AAV2) olduğu kaydedildi.
Tek iplikçikli DNA virüsü ailesinden olan AAV2'nin, gizemli hepatit enfeksiyonuna tek başına veya başka bir virüse yardım ederek yol açtığı ihtimalleri üzerinde duruldu.

'Kovid-19 ile alakası yok'

Siteye konuşan Glasgow Üniversitesi Virüs Araştırma Merkezi klinik profesörü ve danışmanı Emma Thomson, gizemli hepatit virüsünün nedeninin büyük oranda AAV2 olduğu görüşünü savundu.
Thomson, 'hepatit vakalarının Kovid-19 ile alakasının neredeyse hiç mümkün olmadığı' değerlendirmesinde bulundu.
AAV2'nin genellikle 10 yaşındaki kişilere bulaştığını belirten Thomson, bu virüsün normalde insan hastalıklarına yol açmadığının altını çizdi.

35 ülkede 1000'in üzerinde vaka var

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 8 Temmuz itibarıyla 35 ülkede toplam 1010 hepatit vakasının bulunduğu ve virüs nedeniyle 22 çocuğun hayatını kaybettiğini açıklamıştı.
Nisanda İngiltere'de ortaya çıkan ve kısa sürede çok sayıda ülkeye yayılan nedeni belirsiz hepatit virüsü, 1 ay ile 16 yaş arasındaki çocuklarda görülüyor.
Virüsün, sarılık, ishal, kusma ve karın ağrısı gibi belirtileri bulunuyor.
Yetkililer şimdiye kadar hepatit vakalarına adenovirüs veya Kovid-19'un yol açtığı ihtimalleri üzerinde durmuştu.
Hepatit B virüsünün mikroskobik görüntüsü - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2022
YAŞAM
DSÖ: Dünyada 1000'in üzerinde gizemli hepatit vakası var
14 Temmuz, 01:33
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