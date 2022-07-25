Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220725/demir-cevheri-100-dolari-asti-1059102789.html
Demir cevheri 100 doları aştı
Demir cevheri 100 doları aştı
Demir cevheri Çin’de konut sektörüne destek haberinin yarattığı iyimserlikle ton başına 100 doları aştı. 25.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-25T12:22+0300
2022-07-25T12:22+0300
ekonomi
demir
çin
emlak
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/19/1059102868_0:0:716:403_1920x0_80_0_0_b7769ce8581b4ff1ca926ba749ed8f06.jpg
Çin’in sıkıntılar yaşanan konut sektörünü desteklemek için fon oluşturacağı haberiyle demir cevheri fiyatları iki günde yüzde 7’den fazla yükseldi. BloombergHT'nin aktardığına göre Çin Devlet Konseyi geçen hafta baskı altındaki 12 şirket için yeni bir fon açıklamıştı. Çin Kalkınma Bankası’ndan 50 milyar yuan (7,4 milyar dolar) temin edilmiş, bu rakamın 300 milyar yuan’a kadar çıkabileceği ifade edilmişti. Essence International analsiti Steve Wong “hükümet konut alıcılarının güveninin onarmak ve konut alımlarını yeniden artırmak istediğine dair sinyaller veriyor” değerlendirmesini yaptı.
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/19/1059102868_39:0:687:486_1920x0_80_0_0_96bfe50bf85282e96a822d65f30adfca.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
demir, çin, emlak

Demir cevheri 100 doları aştı

12:22 25.07.2022
© AADemir
Demir - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2022
© AA
Abone olTelegram
Demir cevheri Çin’de konut sektörüne destek haberinin yarattığı iyimserlikle ton başına 100 doları aştı.
Çin’in sıkıntılar yaşanan konut sektörünü desteklemek için fon oluşturacağı haberiyle demir cevheri fiyatları iki günde yüzde 7’den fazla yükseldi.
BloombergHT'nin aktardığına göre Çin Devlet Konseyi geçen hafta baskı altındaki 12 şirket için yeni bir fon açıklamıştı.
Çin Kalkınma Bankası’ndan 50 milyar yuan (7,4 milyar dolar) temin edilmiş, bu rakamın 300 milyar yuan’a kadar çıkabileceği ifade edilmişti.
Essence International analsiti Steve Wong “hükümet konut alıcılarının güveninin onarmak ve konut alımlarını yeniden artırmak istediğine dair sinyaller veriyor” değerlendirmesini yaptı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала