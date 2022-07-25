https://tr.sputniknews.com/20220725/demir-cevheri-100-dolari-asti-1059102789.html

Demir cevheri 100 doları aştı

Demir cevheri 100 doları aştı

Demir cevheri Çin’de konut sektörüne destek haberinin yarattığı iyimserlikle ton başına 100 doları aştı. 25.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-25T12:22+0300

2022-07-25T12:22+0300

2022-07-25T12:22+0300

ekonomi

demir

çin

emlak

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Çin’in sıkıntılar yaşanan konut sektörünü desteklemek için fon oluşturacağı haberiyle demir cevheri fiyatları iki günde yüzde 7’den fazla yükseldi. BloombergHT'nin aktardığına göre Çin Devlet Konseyi geçen hafta baskı altındaki 12 şirket için yeni bir fon açıklamıştı. Çin Kalkınma Bankası’ndan 50 milyar yuan (7,4 milyar dolar) temin edilmiş, bu rakamın 300 milyar yuan’a kadar çıkabileceği ifade edilmişti. Essence International analsiti Steve Wong “hükümet konut alıcılarının güveninin onarmak ve konut alımlarını yeniden artırmak istediğine dair sinyaller veriyor” değerlendirmesini yaptı.

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demir, çin, emlak