https://tr.sputniknews.com/20220725/kilicdaroglu-bay-kemal-olarak-sozumdur-ikinci-el-araba-parasina-sifir-araba-aldiracagim-sizlere-1059127265.html

Kılıçdaroğlu: Bay Kemal olarak sözümdür, ikinci el araba parasına, sıfır araba aldıracağım sizlere

Kılıçdaroğlu: Bay Kemal olarak sözümdür, ikinci el araba parasına, sıfır araba aldıracağım sizlere

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda "Birkaç ay araç almayı ertelerseniz, Bay Kemal olarak sözümdür: İkinci... 25.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-25T22:16+0300

2022-07-25T22:16+0300

2022-07-25T23:05+0300

kemal kılıçdaroğlu

türkiye

araba

twitter

ikinci el otomobil

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan hesabından evinin mutfağından çektiği bir video daha yayınladı. "Birkaç ay araç almayı ertelerseniz, Bay Kemal olarak sözümdür: İkinci el araba parasına, sıfır araba aldıracağım sizlere" diyen Kılıçdaroğlu, videoda şu ifadeleri kullandı:"Sevgili halkım iyi akşamlar. Evime hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Milletimize başsağlığı dileyerek başlamak istiyorum sözlerime. Terörle mücadelede şehit düşen evlatlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Şehit ailelerimizin, milletimizin başı sağolsun.Uzun zamandır sohbet edemedik. Kısmet bugüneymiş. Bu akşam sizi neden davet ettim evime? Çok sorun birikti ve emin olun ki çok çetin bir mücadele veriyoruz. Biz 'iktidara geldikten sonra bakarız' demiyoruz. Bu geçiş sürecinde çektiğiniz acıları olabildiğince hafifletmek için çok uğraşıyoruz. Güzel günler yakın ama geçiş sürecinde de mücadeleyi elden bırakmıyoruz.İktidara geldiğimizde ivedilikle ve kolaylıkla çözeceğimiz sorunlar maalesef muhalefetteyken zaman alabiliyor. İnatla hayat kalitenizi düşürmeye çalışan ceberut bir iktidar var karşınızda. Oysa insanımız çok mütevazı. Bir evi, bir arabası, güzel huzurlu bir ailesi olsun istiyor. Sadece bu kadar hepsi bu. Bu bile çok görülüyor insanımıza.Bakın yoksulların, en savunmasızların üstü çizildi. Orta sınıfın altındaki haneler dibe düşürüldü. Özellikle tipik orta sınıf işçi çocuklarının basamakları tırmanarak standart atlama olasılığı ellerinden alındı. İktidar sadece ihalecilere 5'li çetelere, mafyalara çantacılara çalıştı.İşte bugün ivedilikle yapacağımız bir iyileştirmeyi hatırlatmak ve kritik bir çağrı yapmak için sizleri mutfağıma davet ettim. Bugün otomobil vergileri konusunu açıyorum, özellikle ÖTV.Türkiye'de bir araç alırken dünyanın en yüksek araç alım vergisi olan ÖTV'yi ödüyoruz. Yetmiyor, aracın bedeli ile birlikte bu verginin de vergisi olarak alınan yüzde 18 KDV ödüyoruz. Üstüne gümrük vergisi ödüyoruz, üstüne motorlu taşıtlar vergisi ödüyoruz. Bu kadar vergi nedir Allah aşkına?'Zenginin, çok kazananın vergilendirilmesi taraftarıyım'Bakın Almanya'da 15 bin euro olan sıfır bir aracın fiyatı bizde vergilerle 500 bin lirayı aşıyor. Benim milletim Almanya'daki otomobilin tam 2 katını ödüyor. Nüfusumuzun yüzde 95'inin 0 araç alma ihtimali artık kalmadı.Açıkça çağrı yapıyorum. İlk yapacağımız işlerden biri, 1.6 motor otomobillerde vergileri bugünün yaklaşık dörtte bir oranında indirmek olacak. Biliyorsunuz, gençlerin ilk sıfır araba almaları için ÖTV yok demiştik, o baki.Hafif ticari araçlarda da vergileri indireceğiz. İkinci el araç olarak satılan arabanın parasıyla sıfır araba alabileceksiniz. Yapmanız gereken araba şimdilik alımını ötelemek ve kısa bir süre iktidarımızı beklemek. Ailenizle sıfır araba kokusu olan araçlara bineceksiniz. Bu arabalar sizlerin de hakkıdır. Bu uygulama lüks araçlar için olmayacak. Açık konuşayım. Zenginin, çok kazananın vergilendirilmesi taraftarıyım.'Bizler iktidara gelinceye kadar araba alımını öteleyin'Bu ülkede çok kazanan, fakirin fukaranın hayatının iyileşmesi için de beytülmala katkıda bulunmak zorundadır. Saray yoksuldan alıp varsıla, sermayeye verdi. Ben bu parayı yeniden yoksula transfer etmek için lüks tüketimden vergi alma taraftarıyım. Sermayeye karşı değilim. Ama herkesin kendi payına düşeni ödemesi gerekir.Bizler iktidara gelinceye kadar araba alımını öteleyin. Araba almayın. Geldiğimizde halkımızın en çok rağbet gösterdiği araç segmentlerinde ÖTV'yi çizeceğiz. ÖTV'yi lüks araç alanlara uygulayacağız. Onlar da güzel güzel ödeyecekler vergilerini ülkelerine. Otomotiv sektörü de bana darılmasın. Onlar da biraz sabretsinler. ÖTV problemini çözdüğümüzde kayıplarını çok hızlı telafi ederler. Zaten böyle devam ederse onlar da biliyor ki onlar için de yolun sonu görüldü. Bu yüzden hep birlikte biraz sabır. Sonrası hepimiz için aydınlıktır. Kalın sağlıcakla.Hepsi bu. Bu bile çok görülüyor insanımıza. Yoksulların, en savunmasızların üstü çizildi. Orta sınıfın altındaki haneler dibe düşürüldü. Özellikle tipik orta sınıf işçi çocuklarının basamakları tırmanarak standart atlama olasılığı ellerinden alındı. İktidar sadece ihalecilere, beşli çetelere, mafyalara, çantacılara çalıştı.İşte bugün, ivedilikle yapacağımız bir iyileştirmeye hatırlatmak ve kritik bir çağrı yapmak için sizlere mutfağıma davet ettim. Bugün otomobil vergileri konusunu açıyorum. Özellikle ÖTV."

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kemal kılıçdaroğlu, araba, twitter , ikinci el otomobil